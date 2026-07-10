Montilla volverá a ser sede del Mundial de Clubes Juvenil

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Montilla volverá a convertirse, del 31 de agosto al 9 de septiembre, en una de las seis sedes del Mundial de Clubes Juvenil «Trofeo Al Ándalus», una competición que reunirá en la provincia de Córdoba a doce canteras de reconocido prestigio internacional. La localidad repetirá así como escenario del campeonato después de haber acogido el pasado año los encuentrosEl Patio Barroco de la Diputación de Córdoba ha acogido esta mañana la presentación oficial de la decimoséptima edición del torneo, un acto al que han asistido numerosos representantes institucionales y deportivos, entre ellos el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación del Ayuntamiento de Montilla, Miguel Sánchez.El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha destacado que “este encuentro de clubes, que contará con la provincia de Córdoba como sede por segundo año consecutivo, se ha consolidado, tras el éxito de la edición anterior, como uno de los eventos deportivos más destacados en el ámbito del deporte internacional”.En ese sentido, Fuentes ha recordado que “el pasado año decidimos apostar por recuperar para nuestra tierra una competición de enorme prestigio y hoy podemos afirmar que aquella apuesta fue un éxito”. Asimismo, el presidente de la institución provincial ha subrayado que “la excelente respuesta de los clubes, la impecable organización y la implicación de nuestros municipios han permitido consolidar este torneo como una cita de referencia del calendario internacional del fútbol formativo”.La nueva edición dispondrá de seis sedes repartidas por la geografía cordobesa: Palma del Río, Pozoblanco, Cabra, Montilla, Lucena y Puente Genil. Estos municipios recibirán a algunas de las academias más reconocidas del fútbol internacional durante los diez días de competición.El cartel estará integrado por el Real Madrid, el São Paulo, el Sporting de Portugal, el Bayer 04 Leverkusen, el Wolverhampton Wanderers, el Racing Club, el Dinamo de Zagreb, el Athletico Paranaense, la Real Sociedad, el Real Betis, el Málaga y el Córdoba. La participación de estos doce clubes consolida la presencia de equipos procedentes de distintos países y continentes en el campeonato juvenil.Por otro lado, Salvador Fuentes ha incidido en la repercusión que la celebración del torneo puede tener más allá de los terrenos de juego. El presidente de la Diputación ha resaltado que “esta competición se extiende mas allá del ámbito deportivo ya que supondrá un importante revulsivo para el desarrollo social, económico y turístico, al igual que es una excelente oportunidad para promocionar toda la provincia por todo el territorio nacional e internacional”.Fuentes también ha relacionado la organización del campeonato con la capacidad de los grandes acontecimientos para atraer visitantes y generar experiencias vinculadas al territorio. En este punto, ha afirmado que “el turismo se mueve a nivel mundial por sensaciones, el turismo se siente gracias a grandes eventos, a experiencias, a sentimientos. Ahora está cobrando una gran importancia el turismo experiencial que debe hacer que los visitantes que vienen a conocer nuestros pueblos lo hagan como experiencias como es la del mundo del vino, la del aceite, las gastronómicas o las del teatro, entre otras. En definitiva, es turismo de sensaciones que nos hacen sentir y repetir”.Además, el máximo representante provincial ha anunciado como principal novedad de esta decimoséptima edición que las semifinales también se disputarán en la provincia de Córdoba. De este modo, el territorio cordobés acogerá una fase decisiva del campeonato antes de la celebración de la final.Durante su intervención, Fuentes ha señalado que “desde la institución provincial seguimos creyendo firmemente en el deporte como herramienta para transformar la sociedad y fomentar la formación y la cohesión social”. A continuación, ha manifestado que “el deporte educa en valores y fomenta hábitos saludables, el esfuerzo, el compañerismo y el respeto entre nuestros jóvenes, al tiempo que proyecta la imagen de Córdoba a nivel internacional”.El delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, también ha participado en la presentación y ha destacado la importancia del mundial tanto para la actividad deportiva como para la promoción de la provincia. Asimismo, ha invitado a la ciudadanía a continuar respaldando este tipo de iniciativas y ha manifestado que “seguiremos demostrando que Córdoba tiene capacidad para organizar grandes acontecimientos deportivos internacionales”.De igual modo, el director del torneo, Manolo Sanchís, ha agradecido el respaldo que la competición está recibiendo por parte de la Diputación de Córdoba. Sanchís ha afirmado que “este torneo ya es una referencia a nivel internacional y se debe de convertir en una referencia en Córdoba, en la provincia; el objetivo debe de ser que quien quiera ver un gran torneo en categoría juvenil lo tenga que asociar, sin duda, a la provincia de Córdoba”.Por su parte, el director financiero e institucional de Caja Rural del Sur, Manuel Ruiz, ha puesto el acento en la dimensión formativa y social de una competición que reunirá a jóvenes futbolistas de diferentes procedencias. Ruiz ha señalado que “no es solo un torneo de fútbol, es una plataforma internacional donde el talento joven se mide, se forma y se proyecta”.Asimismo, el representante de Caja Rural del Sur ha indicado que “es una oportunidad para que chicos de diferentes países, culturas y realidades compartan experiencias, aprendan los unos de los otros y crezcan tanto en lo deportivo como en lo personal”.En relación con el respaldo de la entidad al campeonato, Manuel Ruiz ha concluido que “apoyar esta iniciativa encaja perfectamente con los valores que promovemos desde nuestra Fundación, es decir el esfuerzo, el trabajo en equipo, la superación personal y la convivencia entre chicos de distintos países y de distintas nacionalidades”.La presencia del teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación del Ayuntamiento de Montilla, Miguel Sánchez, ha representado al municipio en una presentación que confirma su continuidad dentro del mapa provincial del torneo. Montilla compartirá la condición de sede con otros cinco municipios cordobeses y volverá a recibir una competición que ya recaló en la localidad durante la edición anterior.Finalmente, la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha valorado la colaboración entre la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de la capital para impulsar iniciativas deportivas de alcance internacional. Albás ha expresado que “creemos firmemente que invertir en deporte es invertir en salud, en educación, en igualdad de oportunidades y en el futuro de nuestros jóvenes. Queremos que Córdoba sea conocida como una auténtica ciudad del deporte base, una ciudad donde los jóvenes deportistas encuentren oportunidades para crecer, para aprender y y para soñar”.