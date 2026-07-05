Montilla inicia la novena de San Francisco Solano previa al semestre jubilar

Inicio del semestre jubilar

Una figura esencial para Montilla

La Parroquia de San Francisco Solano inicia esta tarde en Montilla los cultos y la novena en honor al patrón de la localidad, que se prolongarán hasta el lunes 13 de julio y culminarán el martes 14 con la solemnidad del santo montillano y la apertura delcon motivo del tricentenario de su canonización.La llegada del mes de julio vuelve a situar a san Francisco Solano en el centro de la vida religiosa de Montilla. Como ocurre cada año en los días previos a su festividad, la parroquia levantada sobre la casa natal del conocido comoacogerá una intensa programación de cultos que reunirá a los fieles ante la imagen delLa novena de este año contará con un significado especial por la conmemoración del 300.º aniversario de la canonización de san Francisco Solano, proclamada el 26 de diciembre de 1726 por el papa Benedicto XIII. Para entonces, el santo montillano ya contaba con un arraigado patronazgo sobre su ciudad natal, acordado en 1647 por los marqueses de Priego y reconocido eclesiásticamente en 1745 mediante una bula promulgada por Benedicto XIV.Los cultos comenzarán esta tarde y mantendrán hasta el lunes 13 una misma estructura diaria. A las 20.00 horas tendrá lugar la exposición del Santísimo Sacramento, el rezo del Santo Rosario y el ejercicio de la novena, mientras que a las 21.00 de la noche se celebrará la santa misa, cada jornada encomendada a un sacerdote distinto.La primera eucaristía de la novena estará a cargo del montillano Antonio Llamas Vela, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Mañana lunes, 6 de julio, tomará el relevo Carlos Crespo Ortiz, neosacerdote, mientras que el martes 7 la celebración corresponderá a Ángel González García, también neosacerdote.De igual modo, el miércoles 8 de julio presidirá la misa Francisco Javier Cañete Calero, párrocode Santa Isabel de Hungría, en Córdoba. Un día después, el jueves 9, será el turno de Matías Fantini Díaz, párroco de San Sebastián de los Ballesteros y La Victoria. Esa misma jornada se celebrará, tras la santa misa, la Vigilia de la Adoración Nocturna.Por otro lado, el viernes 10 de julio la novena continuará con el montillano Juan Laguna Navarro, párroco de Santa María la Mayor de Baena. El sábado 11, la celebración estará a cargo de Miguel Varona Villar, párrocode El Salvador y la Compañía, en Córdoba. Ya el domingo 12 de julio, la misa será presidida por Antonio Evans Martos, párroco de San Nicolás de la Villa, también en la capital cordobesa.El último día de la novena, el lunes 13 de julio, tendrá un carácter singular. La misa estará a cargo de Demetrio Fernández González, obispo emérito de Córdoba, y durante la celebración se llevará a cabo la Encomendación del Pueblo de Montilla al Patrón, uno de los momentos más significativos dentro de los cultos previos a la festividad de san Francisco Solano.El broche final llegará el martes 14 de julio, jornada de la solemnidad de San Francisco Solano. La parroquia acogerá a las 10.00 horas una santa misa presidida por Antonio Palma León, capellán del monasterio de Santa Clara de Montilla. A las 12.00 del mediodía tendrá lugar la Función Principal de Hermandad, en la que ocupará la Sagrada Cátedra Jesús Fernández González, obispo de Córdoba.La Función Principal servirá también como apertura del tiempo jubilar en honor a san Francisco Solano., el Obispado de Córdoba concedió a Montilla un semestre jubilar que se celebrará entre el 14 de julio y el 27 de diciembre de 2026 con motivo del tricentenario de la canonización del santo montillano, patrono de su ciudad natal y también de otras ciudades como Potosí, Cartagena de Indias, Santiago de Chile o La Habana.La confirmación oficial llegó mediante un decreto firmado por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández González, después de que la Penitenciaría Apostólica otorgara el pasado 23 de febrero la indulgencia plenaria para conmemorar el tricentenario de la canonización de san Francisco Solano. El documento estableció expresamente que el Año Jubilar comenzará el 14 de julio y concluirá el 27 de diciembre de este mismo año.El escrito difundido por la Hermandad de los Patronos de Montilla señaló que esta concesión constituye “un motivo más, si cabe, para volver a rezar a los pies de nuestro Santo en la que fuera su casa natal y ahora de todos los montillanos, la parroquia de San Francisco Solano”. Asimismo, animó a la ciudadanía “a participar en cuantos actos se convoquen vinculados a dicha conmemoración”.El decreto episcopal detalló las condiciones bajo las que los fieles podrán lucrar la indulgencia plenaria durante este tiempo de gracia. Entre ellas, recogió la necesidad de encontrarse “verdaderamente arrepentidos del pecado cometido”, cumplir las condiciones habituales establecidas por la Iglesia —confesión sacramental, participación en la eucaristía y comunión, además de oración por las intenciones del Santo Padre— y participar en los actos organizados con motivo del Jubileo.Además, el documento precisó que podrán obtener la indulgencia quienes visiten, de manera individual o colectiva, la Parroquia de San Francisco Solano de Montilla con intención expresa de alcanzarla y participen devotamente en los ritos jubilares o dediquen un tiempo razonable a la meditación. Esa práctica deberá concluir con el rezo del Padre Nuestro, el Credo y una oración a la Virgen Santísima.De igual modo, el decreto hace alusión también a las personas mayores, enfermas o legítimamente impedidas por causa grave para salir de sus hogares. En esos casos, podrán lucrar la indulgencia si se unen espiritualmente a las celebraciones jubilares a través de la radio, la televisión o internet, realizan las oraciones prescritas ante una imagen del santo y mantienen la intención de cumplir las condiciones establecidas tan pronto como sea posible.El obispo de Córdoba recordó en el texto que “la doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la Penitencia” y subrayó que la indulgencia puede ser parcial o plenaria según la remisión de la pena temporal derivada de los pecados. Asimismo, indicó que puede aplicarse tanto a uno mismo como “por los difuntos a manera de sufragio”.Por otro lado, Jesús Fernández González realizó un llamamiento específico al párroco de San Francisco Solano, así como a los sacerdotes del arciprestazgo, para que se muestren generosos en la administración individual del Sacramento de la Penitencia durante este periodo jubilar. Del mismo modo, consideró que esta conmemoración debe servir también para impulsar iniciativas de catequesis, evangelización y acciones de carácter social y caritativo dirigidas a niños, jóvenes y adultos.La concesión de este semestre jubilar se enmarca en una efeméride de especial relevancia para Montilla. El 26 de diciembre de 1726, el papa Benedicto XIII canonizó definitivamente a san Francisco Solano, culminando un proceso hacia los altares iniciado décadas antes. Precisamente, el pasado año se conmemoró el 350.º aniversario de la beatificación del religioso montillano, acordada el 25 de enero de 1675 por el papa Clemente X.San Francisco Solano nació en Montilla el 10 de marzo de 1549, en una vivienda de la antigua calle del Sotollón sobre cuyo solar se levanta hoy la parroquia que lleva su nombre. Fallecido en Lima el 14 de julio de 1610, su fama de santidad se extendió rápidamente tanto por su ciudad natal como por amplios territorios de Hispanoamérica. Tan solo quince días después de su muerte, los franciscanos peruanos promovieron la apertura de la causa de canonización ante la Curia limeña.Incluso antes de su beatificación oficial, el religioso ya había sido reconocido como patrono de Montilla. El 25 de marzo de 1647, a instancias de los sextos marqueses de Priego, Luis Fernández de Córdoba y Mariana de Córdoba, se acordó su nombramiento como protector de la localidad, un patronazgo que obtuvo reconocimiento eclesiástico definitivo en 1745 gracias a la bula promulgada por Benedicto XIV.La importancia histórica y devocional de san Francisco Solano ha quedado también reflejada en un abundante legado documental. La Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque conserva uno de los repertorios bibliográficos más completos dedicados al llamado, con obras de extraordinario valor y rareza que testimonian la profunda huella del santo montillano a lo largo de los siglos.