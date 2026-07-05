Bodegas Robles triunfa en EcoRacimo con ocho galardones para sus vinos y vinagres

Más galardones para Bodegas Robles



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

ha sumado un total de ocho reconocimientos en el, celebrado en el castillo de El Gran Capitán, con siete premios para sus vinos y vermús ecológicos y uno más en la categoría de vinagres, un palmarés que ha incluido cinco Grandes Oros y tres Oros, reforzando así el protagonismo de la firma montillana en una de las citas nacionales de referencia para el sector ecológico.El certamen, que alcanzó este año su vigesimoséptima edición, reunió más de 200 vinos y vinagres procedentes de bodegas y vinagrerías de buena parte del territorio nacional, volviendo a situar a Montilla en el centro del mapa de la producción ecológica española.El jurado profesional analizó muestras procedentes de Andalucía, Castilla-La Mancha y de la Región de Murcia, además de participantes llegados desde Aragón, La Rioja, Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias, en una convocatoria marcada por la diversidad de elaboraciones y por el avance de las bodegas certificadas.La cata oficial se desarrolló bajo la dirección técnica de la enóloga Rocío Márquez Ortega y contó con un panel formado por una veintena de expertos catadores de reconocido prestigio, encargados de valorar la calidad, la tipicidad y la singularidad de los vinos y vinagres ecológicos presentados. El resultado fue una edición especialmente significativa por el volumen de muestras evaluadas y por la proyección nacional de los productos participantes.En ese contexto, el, de Bodegas Robles, recibió uno de los principales galardones en la categoría de vinagres ecológicos. El jurado distinguió este producto por su elaboración a partir de la uva Pedro Ximénez, así como por su notable complejidad aromática, equilibrio y profundidad, cualidades que refuerzan el papel de la firma montillana como referente de la producción ecológica en Andalucía y de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.De igual modo, el máximo reconocimiento en la categoría de vinagres ecológicos también recayó en el, de Luque Ecológico, premiado por su carácter singular, su armonía y su excelente expresión de la uva Pedro Ximénez en versión ecológica. Ambos reconocimientos subrayaron el protagonismo de los vinagres elaborados con una variedad profundamente vinculada al territorio de la Campiña Sur cordobesa.Por otro lado, entre los vinos ecológicos, el reconocimiento principal fue para, de Altolandon, un vino que destacó por su equilibrio, con un sabor fresco y afrutado. También fue distinguido, de Sesca 2016, valorado por sus notas afrutadas, así como por sus toques de café y nueces y por sus aromas frescos.Los galardones de EcoRacimo 2026 pusieron en valor la diversidad, la innovación y la calidad que definen actualmente al sector del vino y del vinagre ecológico en España y un certamen que se ha convertido en una herramienta clave para la promoción de los vinos y vinagres ecológicos, al impulsar el reconocimiento de las bodegas certificadas y reforzar su presencia en los mercados nacionales e internacionales.Y es que el jurado destacó la alta calidad de las muestras presentadas, reflejo del avance técnico y del compromiso de los productores ecológicos con la sostenibilidad, la excelencia y la innovación. En esta línea, EcoRacimo 2026 volvió a ejercer como escaparate para un sector que ha dejado de ocupar una posición marginal dentro del mercado vitivinícola y que avanza hacia modelos productivos más exigentes, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde la perspectiva comercial.Además del EcoRacimo Gran Oro obtenido por Bodegas Robles por su, la firma montillana incrementó su palmarés en el certamen con otros seis galardones. Así, logró cuatro EcoRacimos Gran Oro por su, por sude 18 meses, por suy por suAdemás, Bodegas Robles también obtuvo tres EcoRacimos Oro de la mano de su, suy su. Con este conjunto de distinciones, la bodega reforzó su protagonismo en una edición especialmente competitiva y confirmó la solidez de una gama ecológica que abarca vinos generosos, dulces, espumosos, aromatizados y vinagres vinculados a la uva Pedro Ximénez.EcoRacimo 2026 estuvo organizado por Ecovalia, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Montilla. Tanto desde la dirección técnica como desde las entidades organizadoras se subrayó la relevancia creciente del sector ecológico y el papel del certamen como plataforma de visibilidad para las bodegas certificadas, en un momento marcado por los retos derivados del cambio climático, las plagas y la necesidad de garantizar la rentabilidad de las explotaciones.En ese sentido, el vicepresidente de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, centró su intervención en el respaldo institucional al sector frente a las dificultades derivadas del cambio climático y de las plagas. El responsable provincial recordó “las ayudas impulsadas por la institución para hacer frente a episodios como el mildiu”. Además, defendió la importancia de que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar precios justos que permitan evitar la venta a pérdidas y asegurar la viabilidad económica de las explotaciones vitivinícolas.La directora del Concurso Internacional de Vinos Ecológicos, Rocío Márquez, puso el acento en la capacidad de innovación que está demostrando el sector. Según explicó, “las bodegas ecológicas están sabiendo combinar la recuperación de elaboraciones tradicionales con nuevas propuestas adaptadas a las tendencias de consumo, dando lugar a vinos con perfiles organolépticos actuales y diferenciadores capaces de responder a las demandas de un consumidor cada vez más inquieto y exigente”.Por su parte, el secretario general de Ecovalia, Diego Granado, señaló “la necesidad de que el crecimiento de la producción ecológica tenga un reconocimiento acorde en las políticas agrarias fue una de las ideas destacadas durante el acto”. En este sentido, recordó que el viñedo ecológico representa ya el 18 por ciento del total de la superficie vitícola española, una cifra que evidencia que "la producción ecológica ha dejado de ser un nicho para convertirse en una realidad estructural", por lo que consideró imprescindible que este peso estratégico quede reflejado en el diseño de la futura Política Agraria Común (PAC).De igual modo, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, incidió en el valor añadido que aporta la producción ecológica al territorio y defendió este modelo como una herramienta para alcanzar un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda. A su juicio, “este camino resulta clave para garantizar la rentabilidad de toda la cadena de valor, tanto para las bodegas como para los agricultores”.Por último, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Acosta, destacó los datos de crecimiento del sector en la provincia “que sitúan a Córdoba como la provincia referente en superficie ecológica, con un 25 por ciento del total. En el caso concreto del sector vitivinícola de Montilla-Moriles, señaló que la superficie de viñedo ecológico ha crecido un 30 por ciento en los últimos cinco años, mientras que el número de bodegas certificadas ha pasado de tres a ocho durante ese mismo periodo”.