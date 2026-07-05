La cantera del ajedrez montillano sigue cosechando éxitos



FOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA

El Club Deportivo Salesianos Montilla ha cerrado los últimos días con una destacada presencia en varias competiciones de ajedrez, con resultados relevantes en Archidona y Priego de Córdoba y con la participación de Adrián Gallego Lara en el Campeonato de España Sub-8, que se celebra hasta mañana en la localidad almeriense de Vícar, bajo la organización de la Federación Española de Ajedrez.La presencia del joven jugador montillano en esta cita nacional supone un nuevo paso adelante para la entidad salesiana, que continúa consolidando el trabajo de su escuela de ajedrez a través de la participación de sus jugadores en torneos provinciales, autonómicos y nacionales. Adrián Gallego Lara llegó al campeonato en el puesto vigésimo segundo del ranking inicial, dentro de una categoría que reúne a 96 ajedrecistas procedentes de distintos puntos de España.En ese sentido, fuentes de la entidad que preside José Antonio Ruz León señalan que “para el Club Deportivo Salesianos Montilla ya es un inmenso orgullo que Adrián forme parte de esta cita nacional” y subrayan que su clasificación y su presencia en el Campeonato de España Sub-8 constituyen “un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el excelente trabajo realizado durante toda la temporada”.Y es que el torneo de Vícar representa para Adrián Gallego Lara una experiencia deportiva de primer nivel, tanto por el volumen de participantes como por la exigencia de una competición nacional. Desde el pasado jueves, el ajedrecista del Club Deportivo Salesianos Montilla se mide a jugadores de su misma categoría en una cita que concentra a algunas de las jóvenes promesas del ajedrez español.De igual modo, el club entiende esta participación como una muestra del camino recorrido durante los últimos años. Fuentes de la entidad manifiestan que “su participación supone un nuevo motivo de orgullo para nuestro club y refleja el crecimiento de nuestra escuela, así como el compromiso con el que seguimos formando y acompañando a nuestros jóvenes ajedrecistas”.Por otro lado, el Club Deportivo Salesianos Montilla ha querido hacer extensivo su reconocimiento al entorno familiar del jugador, clave en una competición de estas características, en la que el acompañamiento resulta también parte de la experiencia,Además de esta cita nacional, la entidad montillana firmó una notable actuación en el III Torneo de Ajedrez "Ciudad de Priego de Córdoba", disputado el 28 de junio con la participación de 36 jugadores. La competición se desarrolló a seis rondas, con un ritmo de juego de 8 minutos más 3 segundos de incremento, un formato rápido que exige concentración, precisión y capacidad para tomar decisiones en muy poco tiempo.En Priego de Córdoba, los dos representantes del Club Deportivo Salesianos Montilla regresaron con premio. Jacobo Llamas Fernández obtuvo el cuarto puesto de la clasificación general y se proclamó campeón Sub-14, mientras que Adrián Gallego Lara logró la séptima posición de la clasificación general y fue tercer clasificado Sub-14.Por su parte, David Martín Martín también protagonizó una actuación destacada en el XXVI Open Ajedrez "Ciudad de Archidona", celebrado el sábado 20 de junio en la localidad malagueña. El torneo reunió a 94 jugadores en una intensa competición a siete rondas, con un ritmo de juego de 8 minutos más 3 segundos por movimiento.En esta cita, David Martín Martín consiguió 6 puntos sobre 7 posibles, un resultado que le permitió finalizar en una brillante cuarta posición de la clasificación general. Además, el jugador del Club Deportivo Salesianos Montilla se proclamó campeón Sub-16 del torneo, reforzando así la presencia de la entidad montillana entre los puestos destacados de la competición.Asimismo, el club resaltó laalcanzada por David Martín Martín, que fue de 1993 puntos. Fuentes de la entidad señalan que este registro fue “reflejo del gran torneo realizado frente a rivales de gran nivel”, en una prueba que exigió regularidad durante las siete rondas disputadas en Archidona.El balance de las últimas competiciones refleja, por tanto, un momento especialmente significativo para el Club Deportivo Salesianos Montilla, con presencia en torneos de distinto alcance y con resultados destacados en varias categorías de formación.La participación de Adrián Gallego Lara en el Campeonato de España Sub-8, los premios obtenidos en Priego de Córdoba y el título Sub-16 de David Martín Martín en Archidona dibujan una secuencia de resultados que confirma la actividad competitiva de la escuela montillana.A su vez, estos éxitos responden, en gran medida, a la labor que desarrolla José Rafael Brizuela Rojas, ajedrecista venezolano afincado en Montilla e instructor FIDE, cuya tarea de formación y acompañamiento se encuentra vinculada al crecimiento deportivo de los jóvenes jugadores del Club de Ajedrez Salesianos Montilla.