La Diputación de Córdoba destina 100.000 euros a ayudas para el sector de la moda

La Diputación de Córdoba ha aprobado, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), la convocatoria de subvenciones, dotada con 100.000 euros, para favorecer el mantenimiento y la consolidación de proyectos empresariales vinculados al sector de la moda en la provincia, con un plazo de presentación de solicitudes abierto hasta este próximo miércoles 8 de julio.La iniciativa nace con el propósito de reforzar la competitividad de las empresas y profesionales de la moda cordobesa, así como de favorecer su crecimiento y su visibilidad tanto en el ámbito nacional como internacional. En concreto, estas ayudas “pretenden impulsar el tejido productivo provincial y fomentar el emprendimiento en sectores con alto valor añadido”.Además, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, explicó que “se trata de dinamizar el trabajo desarrollado por creadores, diseñadores, productores, joyeros y artesanos que se dediquen al diseño y confección de moda final, artesanía, complementos y productos destinados a la indumentaria humana, prendas de vestir, bolsos y similares, calzado, tocados y sombreros, gafas, joyería, relojería y bisutería, promocionando así el tejido productivo de nuestra provincia”.En ese sentido, la convocatoriase dirige a un sector amplio y diverso, integrado por profesionales y empresas que trabajan en distintas fases del diseño, la elaboración, la producción o la transformación de artículos relacionados con la moda y la indumentaria. La línea de subvenciones busca dar apoyo a proyectos que ya forman parte de la actividad económica de la provincia y que necesitan herramientas para consolidarse, ampliar mercados o ganar presencia en espacios comerciales especializados.Y es que, según aseveró Félix Romero, “el objetivo no es otro que el de visibilizar y promocionar en el ámbito local, nacional e internacional todos los productos que se diseñen, realicen, manufacturen, creen, elaboren, produzcan o transformen en algunas de sus distintas fases en la provincia de Córdoba”.Por otro lado, la convocatoria contempla como gastos subvencionables la participación en ferias y eventos comerciales, pasarelas y, así como acciones de creación y posicionamiento de marca. También se incluyen campañas de promoción y publicidad, además de actuaciones de comunicación y marketing digital, herramientas cada vez más necesarias para que las empresas del sector puedan mejorar su presencia pública y abrir nuevas vías de comercialización.De igual modo, la subvención podrá cubrir hasta el 100 por cien de los gastos elegibles, con un importe máximo de 3.000 euros por proyecto. Esta cuantía permitirá respaldar actuaciones orientadas a reforzar la competitividad de iniciativas vinculadas a la moda, la artesanía, los complementos, la joyería, la relojería, la bisutería o el calzado, entre otros ámbitos recogidos en la convocatoria.Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica de Iprodeco. El plazo permanecerá abierto hasta este próximo miércoles 8 de julio, por lo que las empresas y personas autónomas interesadas deberán formalizar su petición dentro del periodo establecido por la convocatoria.Finalmente, Félix Romero afirmó que “desde la Diputación de Córdoba nos comprometemos a impulsar todos aquellos proyectos llevados a cabo por empresas y personas autónomas vertebrando así el tejido empresarial. Lo que pretendemos es promover proyectos del sector de la moda que hayan surgido en nuestra provincia apoyando actuaciones que faciliten la mejora de su competitividad y expansión comercial, lo que supondrá un importarte motor de dinamización económica y social para la provincia de Córdoba”.