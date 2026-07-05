La plantilla de Alipensa homenajea a Alfonso Moreno Nieto por su jubilación

La plantilla de Alipensa brindó ayer un homenaje a Alfonso Moreno Nieto con motivo de su jubilación, en un almuerzo celebrado en el Restaurante Las Camachas de Montilla que estuvo cargado de afecto y reconocimiento a una trayectoria laboral que concluyó en la sección de Descarga de la compañía.El encuentro reunió a compañeros de la firma montillana en torno a una mesa que tuvo algo de despedida profesional y mucho de gratitud. La jubilación de Alfonso Moreno Nieto no supuso solo el cierre de una etapa laboral, sino también la oportunidad de detener por unas horas el ritmo diario de la empresa para mirar atrás y reconocer el camino recorrido por una persona que ha formado parte de la vida cotidiana de Alipensa.Alfonso Moreno Nieto nació en Fernán Núñez el 30 de noviembre de 1959. Allí vivió hasta que inició sus estudios de Magisterio en Córdoba, una etapa que lo alejó de su pueblo natal sin romper nunca del todo ese vínculo primero con las calles, los afectos y los lugares donde se forja la memoria personal.Y es que su primera andadura profesional comenzó precisamente en Fernán Núñez, en el bar El Roma, un establecimiento de su pueblo al que todavía continúa unido sentimentalmente. Aquel primer empleo quedó como una referencia íntima en su biografía, una de esas estaciones iniciales que no siempre ocupan grandes titulares, pero que explican bien el carácter de una vida hecha de trabajo, cercanía y aprendizaje.Después, demostrando un perfil polifacético, Alfonso Moreno Nieto trabajó como pintor durante años. Aquella etapa abrió paso más tarde a una nueva experiencia profesional como comercial de la empresa Gas Natural, antes de incorporarse a la trayectoria laboral que lo acompañaría hasta el momento de su jubilación: Alipensa.En la compañía montillana, Alfonso Moreno Nieto desarrolló su última etapa profesional como maquinista en la sección de Descarga. Desde ese puesto, esencial para el funcionamiento diario de una empresa de distribución, formó parte de una cadena de trabajo en la que cada tarea sostiene a la siguiente. La suya fue una labor práctica, constante y necesaria, de esas que explican desde dentro la eficacia de una organización.Además, su despedida laboral tuvo lugar en una empresa con una fuerte raíz montillana. Alimentación Peninsular, conocida como Alipensa, nació en 1960 a partir de una tienda de ultramarinos en Montilla fundada por José Padillo Delgado, Hijo Predilecto de Montilla a título póstumo. Desde aquel origen familiar, la firma se ha convertido con el paso del tiempo en un referente andaluz de la distribución alimentaria y del canal Cash&Carry.La dimensión actual de Alipensa permite entender también el valor simbólico del homenaje celebrado ayer. La compañía cuenta con 14 establecimientos Sercodi Cash&Carry, 33 supermercados Komo Komo y más de 600 tiendas asociadas. Su plantilla está integrada actualmente por 700 empleados, una cifra que refleja la evolución de aquel negocio familiar hasta convertirse en una estructura empresarial de referencia para los profesionales de la hostelería y la restauración en Andalucía.En ese contexto, el almuerzo celebrado ayer en el Restaurante Las Camachas de Montilla sirvió para reconocer no solo los años de servicio de Alfonso Moreno Nieto, sino también la huella discreta que dejan los trabajadores en las empresas a las que dedican una parte importante de su vida. En cada jornada, en cada descarga y en cada conversación de trabajo se va construyendo una pertenencia que, con la jubilación, cambia de forma, pero no desaparece.De igual modo, el homenaje permitió subrayar la dimensión más personal de Alfonso Moreno Nieto. Casado con Cristina Fierro Martín y padre de dos hijos —Marta y Rafael—, su jubilación abre ahora una nueva etapa vital después de un recorrido profesional amplio, que comenzó en su pueblo natal, pasó por distintos oficios y culminó en una empresa montillana estrechamente ligada a la historia económica reciente de la ciudad.En efecto, la despedida organizada por la plantilla de Alipensa fue también una manera de reconocer una trayectoria hecha sin estridencias, con la naturalidad de quienes han ido sumando años de trabajo hasta convertirse en parte del paisaje humano de una empresa. Alfonso Moreno Nieto se jubila después de cerrar su última aventura laboral en Alipensa, pero deja tras de sí una historia de esfuerzo cotidiano y de compañerismo que ayer, una vez más, volvió a hacerse patente con el cariño y el respeto que le mostraron sus compañeros.