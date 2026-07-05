Montilla vuelve a conquistar las Olimpiadas Rurales de Añora

El equipo Los Montillanos ha revalidado esta tarde en Añora el título de las Olimpiadas Rurales con 648 puntos y una amplia ventaja sobre La Fábrica Noriega, otro de los conjuntos fundacionales de la competición, en una edición marcada por el crecimiento deportivo de las pruebas, la elevada asistencia de público y el ambiente de convivencia vivido durante todo el fin de semana.El emblemático equipo procedente de Montilla se ha impuesto con autoridad en una cita que ha vuelto a reunir a algunas de las formaciones más reconocibles de las Olimpiadas Rurales. Los Montillanos han encabezado la clasificación final con 648 puntos, por delante de La Fábrica Noriega, de Añora, que ha concluido en segunda posición con 595 puntos, y de Los Arcuceros, de Villanueva de Córdoba, que han ocupado el tercer puesto con 593 puntos.Además, el resultado final ha confirmado la fortaleza de los equipos históricos dentro de una competición que mantiene intacta su identidad rural, pero que edición tras edición eleva el nivel de preparación de sus participantes. En cuarta posición ha finalizado La Cabaña, de Añora, con 589 puntos, mientras que Becerros Olímpicos, de Pozoblanco, ha cerrado los cinco primeros puestos con 576 puntos.Y es que el nivel competitivo ha vuelto a ser uno de los rasgos más destacados de esta edición. La preparación de los equipos continúa creciendo y la responsabilidad con la que la mayoría de las formaciones afrontan cada prueba ha quedado reflejada en registros especialmente significativos. El equipo de Los Rompepiernas ha alcanzado los 134 saltos a la comba, mientras que en el pingané se han superado los 100 metros de lanzamiento y en el lanzamiento de adoquín de cinco kilos se han alcanzado distancias de hasta 20 metros.Por otro lado, la organización ha destacado la enorme asistencia de público durante el desarrollo de las Olimpiadas Rurales. El recinto ferial ha permanecido repleto tanto durante la inauguración como en las finales de algunas de las pruebas más emblemáticas, entre ellas el garrote, la soga, la cucaña o el baile de jotas, una modalidad convertida ya en uno de los grandes símbolos de la tradición noriega.En ese sentido, la evolución de la competición también se ha apreciado en disciplinas que en sus primeras ediciones resultaban más difíciles para buena parte de los participantes. Si entonces apenas había equipos con integrantes capaces de subir la cucaña con soltura o de bailar la jota noriega, hoy la mayoría de las formaciones cuentan con especialistas en estas pruebas, que alcanzan un nivel muy elevado y contribuyen a reforzar el carácter popular y competitivo del encuentro.De igual modo, la plaza de toros ha registrado una asistencia de más de 3.000 personas durante las pruebas de la sillita de la reina y el garrote. Otras tantas se han concentrado en el campo de fútbol para presenciar la piola y la carretilla, dos pruebas que han vuelto a congregar a numerosos espectadores en torno a una competición que combina esfuerzo físico, memoria colectiva y participación popular.El colofón de esta edición ha llegado esta mañana con el porteo de cántaros, antes de una ceremonia de entrega de premios multitudinaria, emotiva y festiva. En ella se ha reconocido tanto a los equipos mejor clasificados como a los participantes más destacados de la competición.Además del triunfo colectivo de Los Montillanos, la organización ha concedido el Adoquín de Oro masculino al mejor participante a Rodrigo Carrasco Escolar, del equipo Los Forasteros, de Sevilla. Por su parte, el Adoquín de Oro femenino a la mejor participante ha recaído en Inmaculada Herruzo Navarro, de La Fábrica Noriega, de Añora.El alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, ha destacado la convivencia cívica y la total ausencia de incidentes durante todo el fin de semana y ha afirmado que “esto demuestra que las Olimpiadas Rurales son un ejemplo de valores y deportividad que atesoran los casi 1.000 participantes, junto a sus acompañantes y al público que ha asistido para disfrutar de un evento único y singular, que nace aquí y que tiene salud y vocación de continuidad gracias a estos cientos de jóvenes del mundo rural que demuestran un comportamiento absolutamente ejemplar”.Por último, Bartolomé Madrid también ha agradecido el respaldo de los más de 40 patrocinadores del evento, especialmente a la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía, Interporc, Covap, Caja Rural del Sur y Cervezas Victoria. Asimismo, ha querido reconocer el trabajo de los empleados municipales y de los más de un centenar de voluntarios “que hacen posible que un pueblo de apenas 1.500 habitantes organice una de las citas con mayor repercusión social y mediática de cuantas se celebran durante el verano en Córdoba y en Andalucía”.