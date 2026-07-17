Montilla entrega mañana los premios del V Concurso de Fotografía Científica

El Ayuntamiento de Montilla y la Asociación Montillana para la Divulgación de la Investigación y la Ciencia (AMDIC) celebrarán mañana sábado, a las 20.00 de la tarde, la entrega de premios delen el Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio, donde también se inaugurará una exposición con las 40 mejores imágenes seleccionadas por el jurado.La iniciativa, impulsada a través del área municipal de Cultura, propone un punto de encuentro entre el arte, la investigación y la divulgación. El certamen busca acercar el conocimiento científico a la ciudadanía mediante fotografías capaces de mostrar conceptos, procesos y realidades vinculados a la ciencia desde una perspectiva visual y creativa.Además, la exposición que abrirá sus puertas coincidiendo con la ceremonia reunirá las 40 fotografías mejor valoradas de esta quinta edición. La muestra permanecerá abierta al público durante una semana en el Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio, lo que permitirá contemplar con mayor detenimiento una selección de las propuestas presentadas al concurso.En ese sentido, la concejala de Cultura, Soledad Raya, ha destacado la importancia de seguir impulsando propuestas "que acercan la ciencia a la ciudadanía desde una perspectiva diferente, demostrando que la investigación también puede emocionar y comunicar a través de una imagen".De igual modo, Soledad Raya ha puesto en valor la colaboración mantenida con la Asociación Montillana para la Divulgación de la Investigación y la Ciencia para "continuar fomentando espacios de encuentro entre cultura, conocimiento y participación".Y es que la convocatoria ha alcanzado en esta edición una notable respuesta. El concurso ha recibido un total de 107 fotografías, presentadas por más de 50 participantes procedentes de diferentes puntos de España, Portugal y varios países de Latinoamérica. Esta diversidad geográfica refuerza el carácter internacional que está adquiriendo la propuesta después de cinco ediciones.Por otro lado, las obras han sido examinadas por un jurado integrado por diez especialistas. Entre sus miembros se encuentran dos catedráticos de Bellas Artes, cuatro expertos en ciencia pertenecientes a la Asociación Montillana para la Divulgación de la Investigación y la Ciencia y cuatro técnicos del Ayuntamiento de Montilla y profesionales relacionados con el ámbito fotográfico.El jurado ha destacado la elevada calidad artística y científica de las imágenes presentadas. La valoración ha tenido en cuenta, por tanto, la capacidad de las fotografías para combinar el interés visual con la divulgación de contenidos científicos, dos dimensiones que constituyen la base del concurso.Asimismo, la ciudadanía ha desempeñado un papel relevante mediante la votación popular organizada para elegir uno de los reconocimientos. La participación ha superado los 6.900 votos, una cifra que permitirá determinar cuál de las fotografías concursantes recibirá el premio del público.El certamen contempla tres galardones. El primer premio está dotado con 700 euros, mientras que el segundo premio cuenta con una cuantía de 400 euros. A ellos se suma el premio del público, valorado también en 400 euros y destinado a la fotografía que haya obtenido un mayor respaldo en la votación ciudadana.Finalmente, el Ayuntamiento de Montilla ha invitado a la ciudadanía a asistir mañana a la entrega de premios y a visitar la exposición durante la semana en la que permanecerá abierta. La muestra ofrecerá la posibilidad de descubrir la belleza de la ciencia a través de las diferentes miradas creativas reunidas en esta quinta edición de "Ciencia en una foto".