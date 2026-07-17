El Ayuntamiento de Montilla destaca la alta participación en la Feria de El Santo

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, valoró ayer de manera positiva la Feria de El Santo 2026, una edición desarrollada con normalidad, sin incidentes de relevancia —más alla de la— y con una amplia participación en las actividades programadas. El primer edil agradeció el trabajo de todas las personas, colectivos, asociaciones, empresas colaboradoras y empleados municipales que han posible el desarrollo de la feria, toda vez que destacó el comportamiento de la ciudadanía durante unas jornadas caracterizadas por la elevada afluencia de público al Real de la Feria."Montilla vuelve a demostrar que es capaz de celebrar una feria referente, con un modelo singular que gusta a quienes nos visitan y que destaca por la convivencia y la seguridad", afirmó Rafael Llamas, quien hizo hincapié en el funcionamiento del dispositivo de seguridad desplegado, en el que Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, servicios sanitarios y seguridad privada trabajaron de manera coordinada para atender las distintas necesidades surgidas durante la celebración.El operativo permitió afrontar con normalidad las jornadas de mayor concentración de personas, especialmente durante las noches del viernes y el sábado. Pese a la elevada afluencia registrada en esos momentos, no se produjeron incidentes de consideración, según la información facilitada por el Ayuntamiento de Montilla.Por otro lado, Rafael Llamas valoró especialmente la reorganización de la Cena de los Mayores, que reunió en esta edición a cerca de 1.080 personas distribuidas en dos turnos. La nueva fórmula se implementó después de la experiencia del pasado año con el objetivo de mejorar el desarrollo de una de las actividades sociales con mayor participación dentro de la programación.La distribución de los asistentes en dos turnos permitió mejorar la organización del encuentro y obtuvo una buena acogida entre las personas participantes. El alcalde afirmó que "creemos que este modelo ha venido para quedarse porque nuestros mayores han quedado muy satisfechos".Además, la programación festiva registró una importante participación en los actos culturales, religiosos y tradicionales vinculados a san Francisco Solano, patrón de Montilla. El pregón pronunciado por Ana Sánchez Herrador y la presentación de la pregonera, realizada por Blanca Lucena Leiva, marcaron el comienzo de unas fiestas que volvieron a combinar las señas de identidad montillanas con una oferta de ocio dirigida a públicos de distintas edades.De igual modo, el alcalde resaltó la relevancia de los actos celebrados en torno a san Francisco Solano, que coincidieron este año con la apertura del semestre jubilar. La dimensión religiosa y tradicional de la feria volvió así a ocupar un lugar destacado dentro de una programación en la que convivieron las celebraciones patronales, las actividades culturales y las propuestas festivas.En cuanto a la evolución de la feria, Rafael Llamas señaló que "el Ayuntamiento de Montilla continuará trabajando junto a los colectivos, asociaciones y hermandades responsables de las casetas para seguir adaptando la programación a las necesidades y preferencias de la ciudadanía". Esta colaboración permitirá mantener el diálogo con las entidades que participan directamente en la organización y el funcionamiento de los distintos espacios del recinto.El balance del primer edil también incidió en la repercusión económica que la Feria de El Santo genera en Montilla. "Durante estos días se incrementa la actividad en establecimientos hosteleros, restaurantes y comercios, impulsada tanto por la participación de los vecinos como por la llegada de personas procedentes de otros municipios", apuntó.Sobre esta cuestión, Rafael Llamas insistió en que "la Feria de El Santo supone también una importante oportunidad para la economía local, especialmente para el sector de la hostelería, la restauración y el comercio, que durante estos días registran una elevada actividad gracias tanto a la participación de la ciudadanía como a la llegada de visitantes".Finalmente, el alcalde subrayó el carácter singular de una celebración que forma parte de la identidad de Montilla y que mantiene un modelo diferenciado. Rafael Llamas concluyó que "nuestra feria tiene una identidad propia que la diferencia y que quienes nos visitan valoran muy positivamente. Ese reconocimiento nos anima a seguir trabajando para consolidar un modelo que pueda seguir mejorando, combinando tradición, convivencia y seguridad".