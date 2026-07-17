El Montilla Club de Fútbol refuerza su cantera con once equipos federados

El Montilla Club de Fútbol ha presentado la estructura de entrenadores de su cantera para la temporada 2026/2027, una organización que estará encabezada por Jorge Rey y Ramón García y que atenderá a once equipos federados, desde la categoría Benjamín hasta Juvenil, mediante una planificación adaptada a las necesidades formativas y deportivas de cada jugador.La configuración del nuevo organigrama es el resultado del trabajo desarrollado durante los últimos meses por los responsables del fútbol base de la entidad. En su comunicado, el Montilla Club de Fútbol ha señalado que “la nueva coordinación del fútbol base ha trabajado durante los últimos meses en una planificación deportiva orientada a la mejora continua y adaptada a las necesidades de cada jugador”.En ese sentido, la dirección de la cantera recaerá en Jorge Rey, mientras que Ramón García asumirá la coordinación deportiva. Ambos ocuparán los principales puestos de responsabilidad dentro de una estructura diseñada para ordenar el funcionamiento de los conjuntos federados y establecer una línea común de trabajo durante el curso.Además, Alfredo Checa ejercerá como entrenador de porteros, una función específica dentro del nuevo organigrama que permitirá atender la preparación de los guardametas de las diferentes categorías. Su incorporación completa el equipo responsable de coordinar y desarrollar la planificación deportiva prevista por el club.El Montilla Club de Fútbol ha detallado que “esta nueva programación estará dirigida por el coordinador deportivo y desarrollada por nuestros educadores, quienes estarán al frente de un total de once equipos federados”. De este modo, los entrenadores serán los encargados de trasladar al terreno de juego las pautas marcadas desde la coordinación deportiva y de acompañar a los futbolistas durante las distintas etapas de su formación.Álvaro Reyes dirigirá al Juvenil A, el equipo que representa el último escalón de la cantera antes del salto al fútbol sénior. Por su parte, la categoría Cadete contará con tres conjuntos federados: José Gómez, conocido como, estará al frente del Cadete A; Francisco Casado entrenará al Cadete B; y Francisco Repiso, conocido como, asumirá la dirección del Cadete C.Por otro lado, la estructura de la categoría Infantil también estará formada por tres equipos. Luis Cobos será el responsable del Infantil A; Paco Luna, conocido como, dirigirá al Infantil B y Francisco Requena, conocido como, ocupará el banquillo del Infantil C durante la temporada 2026/2027.De igual modo, la categoría Alevín dispondrá de otros tres conjuntos. Rafa Alcaide ejercerá como entrenador del Alevín A; Ángel Pérez, conocido como, se hará cargo del Alevín B y José Gallardo dirigirá al Alevín C. El organigrama de los equipos federados se completa con Francis Mesa como responsable del Benjamín A.La entidad ha añadido que “además, implantarán una nueva metodología de trabajo con el objetivo de seguir impulsando la formación integral y el desarrollo deportivo de nuestros jugadores”. Esta metodología será desarrollada por los entrenadores bajo las directrices de la coordinación deportiva y se aplicará teniendo en cuenta las características y necesidades de cada etapa.La organización anunciada por el club da continuidad al proyecto conjunto de fútbol base impulsado por el Montilla Club de Fútbol y el Club Deportivo Monfuba, que cerró la última temporada con más de 375 alumnos y alumnas procedentes de Montilla y de otros municipios de la comarca.Y es que la propuesta formativa para el curso 2026/2027 se articula mediante diferentes itinerarios. Las Escuelas Formativas de Fútbol están orientadas a los jugadores más pequeños, desde Futmotricidad hasta la categoría Alevín, con una metodología basada en la educación, la convivencia, el compañerismo y el aprendizaje a través del deporte.La Cantera constituye, por su parte, el recorrido destinado a quienes participan en competiciones federadas. Este programa comprende las categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, precisamente las que quedan integradas dentro del organigrama técnico presentado ahora por el Montilla Club de Fútbol.A esta estructura se suma durante el curso 2026/2027 la nueva Escuela de Fútbol Sala, disponible para las categorías Benjamín, Alevín e Infantil. El programa nace como una vía complementaria para trabajar la técnica en espacios reducidos, la rapidez en la toma de decisiones y el juego colectivo.Además de la dimensión deportiva, el proyecto mantiene su orientación educativa y su vinculación con las familias. El Montilla Club de Fútbol ya defendió durante la campaña de preinscripción que “detrás de cada jugador hay una familia que confía”, una idea sobre la que se apoya el acompañamiento de los menores a lo largo de toda la temporada.La nueva relación de entrenadores define así el funcionamiento de los once equipos federados que representarán a la entidad durante el próximo curso. Bajo la dirección de Jorge Rey, la coordinación de Ramón García y el trabajo diario de los técnicos, el Montilla Club de Fútbol desarrollará una planificación centrada en la formación integral, la mejora continua y la evolución deportiva de los jugadores de su cantera.