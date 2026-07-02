María Dolores Requena, junto a la plantilla de trabajadores de Bodegas Navarro.

[ARCHIVO FOTOGRÁFICO: BODEGAS NAVARRO]

Una vía muy concurrida

La Avenida Antonio y Miguel Navarro rendirá tributo a María Dolores Requena Cordón, una mujer muy vinculada a Bodegas Navarro, una de las firmas que son santo y seña de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y cuyas instalaciones se encuentran en esta vía de la Barriada de El Gran Capitán.La medida, que se encuentra en fase de exposición pública, se enmarca en las actuaciones que el Consistorio montillano está llevando a cabo para adecuar el callejero urbano a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática y que motivó, a finales de 2024, elpor los de Plaza de la Cultura y Plaza de Jesús.El trámite abierto por el Consistorio conforme al artículo 28 del Reglamento Municipal de Honores y Distinciones prevé que las personas interesadas puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones o sugerencias que estimen convenientes durante el plazo de un mes.En ese sentido, la propuesta supone un paso administrativo más para que una de las vías principales de acceso al entorno de las Casas Nuevas pase a llevar el nombre de María Dolores Requena Cordón, histórica bodeguera montillana cuya trayectoria estuvo vinculada a la empresa familiar Navarro Salas y que, además, hizo gala de una notable labor social en la ciudad durante las décadas centrales del siglo XX.Y es que María Dolores Requena Cordón —nacida en 1884 en el seno del matrimonio formado por Rafael Requena Salas y Carmen Cordón Molina— asumió durante los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo la dirección de una de las casas vinícolas más representativas del marco Montilla-Moriles: Bodegas Navarro. Desde esa responsabilidad empresarial, impulsó la crianza y exportación de sus vinos y prolongó la senda internacional iniciada en 1830 por el fundador de la firma, Antonio José Navarro.Por otro lado, su nombre quedó asociado a gestos de especial trascendencia para el desarrollo urbano y social de Montilla. Durante su etapa al frente de la bodega, cedió al pueblo los terrenos necesarios para la construcción de las primeras escuelas en el barrio de las Casas Nuevas y promovió, además, la construcción de viviendas destinadas a los trabajadores de la propia bodega.De igual modo, aquellas decisiones tuvieron un impacto directo en la vida cotidiana de numerosas familias vinculadas al mundo del vino. La cesión de suelo para uso educativo permitió que niños y niñas de Montilla pudieran acceder a una formación básica en instalaciones dignas en una época especialmente compleja, mientras que la construcción de viviendas contribuyó a consolidar un entorno residencial estrechamente ligado a la actividad bodeguera.La futura denominación de la avenida conectaría así el callejero montillano con una figura femenina de relevancia en la historia económica y social de la localidad. No se trataría solo de sustituir un nombre por otro, sino de incorporar al espacio urbano la memoria de una mujer que desempeñó un papel destacado en la industria vitivinícola y en la configuración de una avenida muy vinculada a Bodegas Navarro.La Avenida Antonio y Miguel Navarro conecta la Cuesta de Maldonado con la confluencia de las avenidas de la Constitución y de María Auxiliadora, en la Barriada de El Gran Capitán. En su entorno se sitúan las instalaciones de Bodegas Navarro y la Casa Joven de la Fundación Social Universal, dos referencias reconocibles dentro de un sector de Montilla marcado por la actividad bodeguera y por la expansión urbana del último siglo.El cambio de denominación se enmarca en las actuaciones que el Ayuntamiento de Montilla ha venido estudiando para adecuar el callejero urbano a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. La vía figuraba en un informe elaborado por Enrique Mesa Pérez, graduado en Historia y colaborador de CONCORD, un proyecto de investigación coordinado por Francisco Acosta Ramírez que forma parte de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba.Según recogía ese estudio, la denominación actual de la avenida hace referencia a Antonio Navarro Villa-Zevallos y Miguel Navarro Requena, dos estudiantes montillanos pertenecientes al Tercio de Requetés de San Rafael que murieron el 12 de agosto de 1937 en el frente de Lopera, en la provincia de Jaén, durante la Guerra Civil.Tal y como detalló Enrique Garramiola Prieto en su, la denominación de esta vía con el nombre de Antonio y Miguel Navarro se acordó por el Pleno municipal el 30 de abril de 1966, casi tres décadas después de que la Comisión Gestora del Ayuntamiento hiciera constar en el acta de la sesión del 17 de agosto de 1937 "el sentimiento de la Corporación por los requetés hijos de esta ciudad, caídos en el campo de batalla por Dios y por la Patria".Por su parte, la figura de María Dolores Requena Cordón, Día Internacional de las Mujeres, cuando Bodegas Navarro quiso rendir homenaje a su memoria en una jornada en la queen las labores de recolección de la uva y en la propia industria vitivinícola local.En aquel contexto, la bodega, que atesora 196 años de historia, evocó la trayectoria de una mujer que sostuvo con firmeza el rumbo de una de las firmas más representativas de la zona Montilla-Moriles. Su labor empresarial se desarrolló en paralelo a un compromiso social que dejó huella en el barrio de las Casas Nuevas y en las familias trabajadoras vinculadas a la actividad vinícola.De hecho, la calle Virgen de las Viñas toma su nombre del lagar que el antecesor y marido de María Dolores Requena Cordón, Miguel José Navarro Salas, impulsó en la década de los años veinte del pasado siglo en un paraje rodeado de viñedo. Con aquel proyecto se descentralizó parte de la actividad vinícola que hasta entonces se desarrollaba en la antigua bodega situada en la calle Navarra número 1 —actual Enfermería número 36—.