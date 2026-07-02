La Policía Local califica de "bulo" el supuesto intento de secuestro de un niño en Montilla

La Policía Local de Montilla ha calificado de "bulo" el supuesto intento de secuestro de un niño en Montilla, una información falsa que comenzó a viralizarse anoche a través de distintos grupos de WhatsApp, acompañada de varios mensajes de audio y de una fotografía de una furgoneta de color rojo, supuestamente implicadas en unos hechos que han sido tildados como "falsos".Según ha podido saber, este mismo bulo, exactamente con los mismos detalles, también está circulando por otros municipios de la Campiña Sur, lo que ha contribuido a extender la inquietud entre numerosas familias y vecinos de la comarca que, desde ayer por la tarde, están recibiendo el mensaje a través de sus teléfonos móviles.En ese sentido, el jefe de la Policía Local de Montilla, Francisco Gallego, ha confirmado a este periódico que el audio que comenzó a difundirse anoche se correspondería, realmente, con unos hechos que tuvieron lugar hace unos años en la zona de Los Pedroches, al norte de la provincia de Córdoba. Sin embargo, "la Guardia Civil investigó el caso y no encontró indicios de nada", ha asegurado.El mensaje que se ha viralizado por WhatsApp se presenta como una alerta urgente sobre la presencia de una furgoneta roja en la que, supuestamente, viajarían dos hombres encapuchados. En el audio, una mujer sin identificar dice que los dos supuestos secuestradores "han intentado llevarse al Manuel y al hijo de la Jose".La mujer, que asegura tener "el vello de punta", manifiesta con voz angustiada: "Me acaba de llamar ahora su padre y le he dicho que lo primero que tiene que hacer es ir corriendo a dar la alerta al Ayuntamiento, por lo menos para que esté todo el pueblo en alerta".A continuación, el audio aporta detalles sobre el supuesto intento de rapto de los menores. La mujer afirma que los sospechosos habrían ofrecido una videoconsolaa los menores, que la habrían rechazado. Y continúa con su relato, tildado de "falso" por la Policía Local de Montilla: "Se han bajado y han salido a perseguirlo; ha tenido que tirar la cartera el chiquillo y todo y se ha tenido que meter en un camino". Finalmente, el audio pide que el mensaje continúe circulando entre los vecinos, a la vez que reclama que se comunique el caso al Ayuntamiento.Desde la Policía Local de Montilla advierten de que este tipo de mensajes no son nuevos. Desde hace más de una década, relatos muy similares se repiten por distintos municipios de España y de Europa, donde se viralizan con rapidez a través de redes sociales y de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp.Y es que estos bulos suelen compartir un mismo patrón: una supuesta amenaza grave, una descripción llamativa del vehículo, una apelación directa a la protección de los menores y una petición expresa de difusión inmediata. Ese mecanismo favorece que el mensaje se comparta con rapidez, antes incluso de que pueda comprobarse su veracidad.Además de la inquietud innecesaria que provocan entre la población, este tipo de noticias falsas puede tener consecuencias graves. En 2019, una información falsa sobre un grupo de rumanos que supuestamente secuestraba a niños a bordo de una furgoneta desató en Francia una persecución contra ciudadanos rumanos.Según aquel rumor, difundido también por redes sociales, los supuestos secuestradores raptaban a menores para prostituirlos o traficar con sus órganos. La Policía advirtió entonces de que se trataba de un bulo, pero varios grupos armados con palos, bates de béisbol y bidones de gasolina irrumpieron en diversos campamentos de rumanos con intención de lincharlos.La Policía Local de Montilla ha querido así desmentir la supuesta noticia que se difundió anoche de manera masiva y que, según ha confirmado Francisco Gallego, jefe de la Policía Local, no se corresponde con ningún intento de secuestro real en Montilla.