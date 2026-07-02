Elena Mesa conquista el Campeonato de Andalucía de Acuatlón

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón volvió a dejar su sello en el calendario andaluz de menores con una destacada participación en el XII Acuatlón de Menores "Playas de Chiclana", celebrado el pasado sábado en la Playa de La Barrosa, donde Elena Mesa Revuelta se anotó el título autonómico alevín femenino.A su vez, la entidad montillana sumó el quinto puesto de Manuel Cantos en la prueba masculina, los terceros puestos de Nuria Ariza y Mario Mesa en categoría infantil, la cuarta plaza de Iria Jiménez y la decimoquinta posición de Paco Cantos, en una cita que reunió a 108 jóvenes deportistas y que volvió a poner de manifiesto el peso del triatlón base andaluz.La Playa de La Barrosa volvió a convertirse el pasado sábado 27 de junio en el punto de encuentro de la cantera andaluza con la celebración del XII Acuatlón de Menores "Playas de Chiclana", una competición organizada por la Delegación de Deportes de Chiclana, con la colaboración de la Junta de Andalucía y de la Federación Andaluza de Triatlón.La prueba reunió a un total de 108 jóvenes deportistas en una jornada que situó de nuevo a la localidad gaditana como uno de los referentes del triatlón base andaluz. Además de repartir las medallas del Campeonato de Andalucía Alevín de Acuatlón, la competición fue puntuable para dos circuitos autonómicos y uno provincial, lo que reforzó el interés deportivo de una cita especialmente relevante dentro del calendario de menores.El principal foco competitivo de la jornada estuvo centrado en la categoría alevín, donde se pusieron en juego los títulos del Campeonato de Andalucía de Acuatlón. Sobre un recorrido compuesto por 100 metros de natación y 500 metros de carrera a pie, los jóvenes deportistas ofrecieron un notable nivel competitivo en una de las pruebas más importantes de la temporada para esta categoría, que también sumó puntos para la VI Liga Andaluza de Escuelas de Triatlón 2026.En la prueba masculina, el nuevo campeón de Andalucía fue Leonardo Ippolito, del Grupo Serman Triatlón Marbella, que se impuso con un tiempo de 4 minutos y 56 segundos. La medalla de plata fue para Aaron Barrionuevo, del Club Deportivo Triatlón El Ejido, mientras que el bronce correspondió a Alejandro Burgos, del Club Triatlón Málaga. Entre los cinco primeros clasificados también se situó Manuel Cantos, del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, que firmó una meritoria quinta posición.En categoría Alevín Femenino, el protagonismo del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón fue absoluto gracias a Elena Mesa, que se proclamó campeona de Andalucía tras cruzar la línea de meta en 4 minutos y 58 segundos. La deportista del conjunto montillano-cordobés completó una gran actuación y se adjudicó el título autonómico en una prueba en la que la segunda posición fue para Natalia García, del Club Deportivo Galosport.La tercera plaza de la general femenina correspondió a Daniela León, aunque su resultado no computó para el campeonato autonómico. De este modo, Sophie Piñol, del Club Triatlón Costa del Sol, que fue cuarta en la clasificación general, acabó colgándose la medalla de bronce del Campeonato de Andalucía Alevín de Acuatlón.La competición no se limitó a la categoría alevín, ya que el XII Acuatlón de Menores "Playas de Chiclana" reunió a deportistas desde categoría juvenil hasta prebenjamín en una intensa mañana de competición en la Playa de La Barrosa. La cita supuso, además, la tercera prueba puntuable del I Circuito Andaluz de Acuatlón de Menores, que continúa su estreno tras las jornadas ya disputadas en Albolote y Cuevas del Almanzora.La prueba también fue puntuable para el VI Circuito Provincial de Triatlón de Menores de Cádiz, que alcanzó con esta cita el ecuador de su calendario antes de afrontar las últimas pruebas de la temporada. La elevada participación y el nivel mostrado por los jóvenes deportistas volvieron a reflejar el buen momento que atraviesa la cantera andaluza en las distintas categorías de base.En cuanto a la participación del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, Elena Mesa logró el triunfo en categoría Alevín Femenino, mientras que Manuel Cantos finalizó quinto en categoría Alevín Masculino. En categoría Infantil Femenino, Nuria Ariza subió al tercer puesto del podio e Iria Jiménez concluyó en cuarta posición. Por su parte, en categoría Infantil Masculino, Mario Mesa también consiguió la tercera plaza, mientras que Paco Cantos terminó decimoquinto.El balance de la entidad montillana-cordobesa en Chiclana confirmó la regularidad de sus jóvenes deportistas en una prueba de alta exigencia, marcada por la combinación de natación y carrera a pie y por la presencia de algunos de los principales clubes de la cantera andaluza. El título autonómico de Elena Mesa y los podios de Nuria Ariza y Mario Mesa concentraron los resultados más destacados para el club en una jornada de notable participación.