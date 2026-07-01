IU defiende conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1976

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El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla presentará esta noche, durante la sesión plenaria correspondiente al mes de julio, una moción de apoyo al desbloqueo de la Ley Nacional de Ciudadanía para los ciudadanos saharauis nacidos bajo la Administración española antes de 1976.Tal y como ha explicado esta mañana la portavoz de IU, María Luisa Rodas, la moción se sitúa en el contexto del proceso parlamentario abierto en torno a una proposición de ley registrada por el Grupo Parlamentario SUMAR el 30 de noviembre de 2023. Rodas recordó que la iniciativa ha permanecido durante meses pendiente de tramitación y subrayó que, en las dos últimas semanas, el procedimiento se ha acelerado hasta entrar en vías de solución.En ese sentido, la portavoz municipal de IU explicó que la moción que su grupo defenderá esta noche se centra en el apoyo al desbloqueo de una norma destinada a conceder la ciudadanía por carta de naturaleza a las personas saharauis nacidas bajo mandato español. Según detalló Rodas, la proposición de ley se refiere a personas nacidas antes de 1976, año en el que España abandonó el Sáhara Occidental tras los Acuerdos de Madrid.Rodas vinculó esta iniciativa con otros precedentes legislativos aplicados a poblaciones descendientes de antiguas colonias españolas. La portavoz de IU recordó los casos de Latinoamérica, Guinea Ecuatorial o Filipinas, así como el procedimiento que permitió conceder la ciudadanía española a los sefardíes descendientes de las comunidades expulsadas por los Reyes Católicos en 1492.La portavoz de IU destacó que el desbloqueo de la tramitación parlamentaria supone, a juicio de su grupo, el reconocimiento de un vínculo histórico con la población saharaui. “Y, por todo ello, nos congratulamos de que, tras 43 meses con la proposición de ley metida en un cajón, por fin se ha desbloqueado su tramitación parlamentaria”, señaló.Durante su comparecencia, María Luisa Rodas defendió que esta medida atiende una deuda pendiente con una población que pasó de ser colonia a provincia española en 1958. Según expuso, esa situación se mantuvo hasta la salida de España del Sáhara en 1976, un momento que, según indicó, dejó a muchas personas saharauis en una situación de desamparo jurídico y político.De igual modo, la portavoz municipal de IU recordó que, como ciudadanos españoles, los saharauis nacidos bajo la Administración española contaban con Documento Nacional de Identidad, representación en Cortes, acceso a la función pública y los derechos reconocidos entonces a cualquier ciudadano español. “Algo que, a partir de 1976, queda completamente cortado y esta población queda abandonada a su suerte por España”, denunció.La portavoz de IU aludió a la posición de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental y recordó que este territorio continúa pendiente de descolonización. En ese marco, defendió que el Estado español mantiene una "responsabilidad política con el pueblo saharaui" y enlazó la moción que se debatirá esta noche en el pleno de Montilla con la trayectoria de IU en defensa de sus derechos.Asimismo, la edil montillana añadió que su formación seguirá reclamando “el retorno de las personas refugiadas y el derecho a vivir en paz de este pueblo sin ocupación marroquí”. En esa misma línea, sostuvo que el pueblo saharaui pasó de formar parte de una provincia española, después de haber sido colonia española, a encontrarse en una situación que describió como “prácticamente colonia marroquí”.La moción que IU elevará al Pleno esta noche también pretende reafirmar el compromiso de muchos municipios andaluces con el pueblo saharaui. Rodas hizo referencia expresa a la trayectoria de Montilla en el apoyo a las asociaciones de ayuda al pueblo saharaui y a programas como, una iniciativa que, durante años, ha contribuido a mantener los lazos de solidaridad entre familias, entidades y ayuntamientos y que “ha hecho que, en parte, palíe en gran medida la situación de las personas que habitan en los campos de refugiados en Tindú”.