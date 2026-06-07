Jesús Alguacil Barba conquista la Nocturna Trotacalles en Córdoba

El atleta montillano Jesús Alguacil Barba, que milita en el Club Trotasierra, se impuso anoche en la vigésimo tercera edición de la Nocturna Trotacalles de Córdoba, una de las pruebas más multitudinarias del calendario atlético provincial, apenas dos semanas después de lograr la victoria en laLa cita cordobesa, organizada por el Club Trotacalles, volvió a confirmar su peso dentro del atletismo popular andaluz con una participación que rondó los 3.000 corredores en la línea de salida y con casi 2.600 atletas cruzando la meta. La prueba, con una distancia aproximada de 10 kilómetros, figura entre las más importantes de la provincia por volumen de participantes, solo por detrás de la Media Maratón de Córdoba.Además, la carrera reina de la Nocturna Trotacalles formó parte del Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación de Córdoba y del Circuito Local de Carreras Populares subvencionadas por el Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Córdoba. Ese doble encaje competitivo volvió a convertir la noche cordobesa en un punto de encuentro para corredores populares, atletas federados y clubes procedentes de distintos puntos de Andalucía.En ese contexto, Jesús Alguacil Barba firmó una actuación de gran solidez para hacerse con la victoria masculina con un tiempo de 32.10 minutos. El corredor montillano, que atesora decenas de podios en los últimos años, confirmó el excelente momento de forma que ya había exhibido en su localidad natal con su triunfo en el Cross Batalla de Munda.El podio masculino quedó completado por el lucentino Diego de la Fuente Ibáñez, del Club Deportivo Surco Lucena, que terminó segundo con una marca de 32.44 minutos, y por Álvaro González Ruz, también del Club Trotasierra, que alcanzó la tercera posición con un registro de 32.48 minutos. Tras ellos entraron Miguel Espinosa de los Ángeles, con 32.58 minutos, y Antonio Montero Parejo, con 33.05 minutos.De igual modo, la clasificación femenina estuvo encabezada por Carmen Gutiérrez Peña, del Club Trotasierra, que se adjudicó la victoria con un tiempo de 37.31 minutos. La sevillana se impuso por delante de Laura Vázquez Gutiérrez, del Club de Atletismo Cordobés y ganadora de la edición anterior, que fue segunda con 38.40 minutos, mientras que Alba Romero, del Andalucía Fomenta, completó el podio con 41.33 minutos.A continuación, Virginia Moya Almentero alcanzó la cuarta plaza femenina con 41.59 minutos, mientras que Silvia González Garrido cerró el grupo de las cinco primeras clasificadas con un tiempo de 42.04 minutos. La carrera femenina mantuvo así un alto nivel competitivo en una prueba que volvió a combinar la exigencia deportiva con el ambiente festivo propio de una cita nocturna por las calles de Córdoba.La salida estuvo situada en la calle anexa a la Instalación Deportiva Municipal (IMD) El Fontanar, mientras que la meta quedó instalada en el interior de este recinto deportivo municipal situado en el Parque Cruz Conde de la capital.Desde ese punto, los participantes completaron un recorrido urbano de unos 10 kilómetros antes de regresar a El Fontanar, donde miles de aficionados arroparon a los corredores en uno de los momentos más especiales de la jornada.La Nocturna Trotacalles volvió a destacar por un trazado especialmente atractivo para los corredores populares. El pelotón atravesó algunos de los enclaves más reconocibles de Córdoba, como el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, el Puente Romano, la Plaza de la Corredera, la Plaza de Capuchinos, el Alcázar de los Reyes Cristianos o la Torre de la Calahorra.En el plano deportivo, los favoritos tomaron pronto el control de la prueba. Tras unos primeros kilómetros de tanteo, los cambios de ritmo comenzaron a seleccionar el grupo cabecero y dejaron definidos los aspirantes a las victorias. Los atletas más fuertes de la noche cordobesa lograron abrir diferencias sobre sus rivales directos para asegurar su presencia en el podio.En ese sentido, el triunfo de Jesús Alguacil Barba reforzó el protagonismo del Club Trotasierra en una edición en la que la entidad volvió a situar a varios de sus corredores entre los puestos de honor. La victoria masculina del atleta montillano y el primer puesto femenino de Carmen Gutiérrez Peña otorgaron al club un papel destacado en la carrera reina de la Nocturna Trotacalles.Por su parte, el Club Trotacalles, presidido por Belén Castilla, volvió a cumplir con el objetivo de ofrecer una prueba atractiva para los atletas cordobeses en los días previos a la llegada del verano. La presencia de numerosos corredores procedentes de otras provincias andaluzas confirmó, además, el peso de la cita dentro del calendario anual del atletismo popular.La organización entregó premios a los tres primeros clasificados de la general, a los mejores atletas de cada categoría de edad, a los primeros corredores del Club Trotacalles y a los tres mejores equipos. Con ese reparto de reconocimientos, la vigésimo tercera edición de la Nocturna Trotacalles cerró una nueva entrega marcada por la alta participación, el buen ambiente y el nivel deportivo de sus principales protagonistas.