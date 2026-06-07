La Unión reúne en un nuevo disco sus principales marchas de la Semana Santa de 2026

La Agrupación Musical La Unión de Montilla ha publicado en todas las plataformas digitales su nuevo álbum, titulado, un trabajo que reúne algunas de las principales interpretaciones ofrecidas por la formación durante la pasada Cuaresma y Semana Santa y que incorpora varias composiciones vinculadas directamente con Montilla, sus hermandades y sus imágenes devocionales.El nuevo disco llega después de algunas semanas de espera y recoge un repertorio integrado por marchas procesionales de distintos autores, entre ellas, de Miguel Ángel Font;, también de Miguel Ángel Font;, de Carlos Ramírez;, de Carlos Ramírez;, de José Manuel Sánchez Crespillo;, de Jesús Lora;, de Ignacio García;, de Carlos Ramírez; y, de Marco Frisina, adaptada por Manuel Estepa y Carlos Ramírez.De este modo, varias de las composiciones incluidas en este trabajo discográfico llevan la firma del compositor montillano Carlos Ramírez Raya, integrante de La Unión y autor de algunas de las piezas que han ido ampliando en los últimos años el repertorio propio de la agrupación. Su presencia en el álbum refuerza el vínculo entre la formación musical y la creación local, especialmente en un repertorio estrechamente ligado a la Semana Santa y a las devociones de Montilla.Entre las obras incluidas destaca, una composición firmada por el propio Carlos Ramírez Raya y dedicada a la ciudad de Montilla con motivo del cuadragésimo quinto aniversario de la banda. La marcha se concibe como un homenaje a la localidad y a sus tradiciones, con una mirada musical hacia la cultura, la historia y las raíces de la ciudad que vio nacer a la formación.En ese sentido,se suma a la relación de composiciones que el autor viene dedicando a la agrupación desde hace algunos años. Entre ellas figuran, estrenada en 2024, o, presentada durante el pasado Martes Santo. Esta última pieza se incorporó además al conjunto de marchas dedicadas a la imagen del Señor de la Humildad y Paciencia, junto a otras composiciones comoPor otro lado, el álbum incorpora, una nueva marcha procesional propia que la Agrupación Musical La Unión ha sumado recientemente a su repertorio. La obra, compuesta por el músico cordobés Jesús Lora Vaquero, está dedicada al Santísimo Cristo del Perdón de Montilla y representa la primera marcha dedicada por la banda a esta imagen de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno.La relación de La Unión con el Santísimo Cristo del Perdón mantiene, además, un recorrido sostenido en el tiempo. La agrupación acompaña musicalmente a esta imagen cada Lunes Santo desde el año 2016, dentro de una vinculación que ahora encuentra una nueva expresión en forma de marcha procesional propia.Con esta incorporación,pasa a formar parte del conjunto de composiciones dedicadas a la cofradía de San Agustín. A ellas se suman otras marchas ya consolidadas dentro del repertorio procesional, como, de Francisco José Carrasco, o, de Miguel Ángel Font.De igual modo, el nuevo trabajo discográfico permite recorrer parte de la identidad musical de una formación que, desde su creación en 1981, ha llevado el nombre de Montilla por gran parte de la geografía andaluza. La Agrupación Musical La Unión ha actuado en localidades y ciudades como Córdoba, Sevilla, Málaga, Andújar, Marchena, Antequera o Écija, entre otras.Fuera de Andalucía, la banda también ha estado presente en enclaves como Sant Joan Despí, en Barcelona, o Tomelloso y Valdepeñas, en Ciudad Real. Esa proyección exterior forma parte de una trayectoria construida durante más de cuatro décadas de actividad musical, con especial presencia en el ámbito cofrade.Y es que la historia de La Unión incluye actuaciones especialmente destacadas. Una de ellas tuvo lugar en el año 2007 en el Teatro Cervantes de Málaga, dentro del Concierto Bajo Palio, organizado por Canal Sur Radio. También sobresale el acompañamiento musical realizado el Martes Santo de 2010 tras el paso de misterio de la Hermandad Salesiana de El Prendimiento de Córdoba, desde su salida de la Iglesia de María Auxiliadora hasta la Santa Iglesia Catedral.La formación posee en su haber cuatro trabajos discográficos en formato físico:. A esta producción se añade una colaboración realizada en octubre de 2006 en el disco, en el que participaron agrupaciones como Virgen de los Reyes y Los Gitanos de Sevilla, además de Pasión de Linares, entre otras.Además, La Unión cuenta con alrededor de un centenar de marchas en su repertorio, muchas de ellas propias, a las que se unirán las nuevas composiciones que la agrupación tiene previsto estrenar próximamente. Se trata de un fondo musical amplio, desarrollado a lo largo de los años y vinculado tanto a la creación interna como a la incorporación de obras de distintos compositores.Dentro de los elementos propios de la banda destaca también el banderín en terciopelo y bordados en hilo de oro que la formación estrenó en 1999. En él puede apreciarse el escudo de Montilla y, en su terminación, aparecen representados san Francisco Solano y la Virgen de la Aurora, patronos de la ciudad.Con la publicación de, la Agrupación Musical La Unión reúne en un mismo álbum parte del repertorio interpretado durante la pasada Cuaresma y refuerza su vinculación con Montilla a través de composiciones dedicadas a la ciudad, a sus hermandades y a algunas de sus imágenes devocionales.