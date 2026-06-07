La Diputación de Córdoba reconoce la labor oleoturística de Aceites Bellido



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La firma montillanaha sido reconocida por la Diputación de Córdoba, junto a otro medio centenar de empresas de la provincia, por su adhesión al proyecto europeo, una iniciativa cofinanciada con fondosque busca consolidar una oferta turística sostenible y de calidad en torno al paisaje del olivar, la cultura del aceite y el mundo rural. El acto, celebrado esta semana en el Palacio de La Merced, puso de relieve el papel de las empresas cordobesas que han contribuido a impulsar un producto oleoturístico con 69 servicios en la provincia y con una clara vocación de promoción territorial.La firma montillana, considerada santo y seña de la producción oleícola local, forma parte de las 55 empresas cordobesas adheridas al Club, un proyecto que ha permitido identificar, asesorar y validar propuestas turísticas vinculadas al aceite de oliva virgen extra, al patrimonio agrícola y a la experiencia directa en almazaras, olivares, museos y espacios de divulgación.Durante el acto, la delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, destacó que “esta iniciativa, cofinanciada con fondos Next Generation EU, supone una experiencia completa que une paisaje, gastronomía, patrimonio, cultura y mundo rural, y que convierte a nuestra provincia en una referencia con una oferta sostenible y de calidad”.Además, la responsable provincial recalcó que “con este acto queremos reconocer el trabajo, el esfuerzo y la implicación de estas 55 empresas que cumplen los requisitos de calidad y excelencia para formar parte del Club Oleoturismo España, y que ha permitido identificar un tejido empresarial relacionado con la cultura del aceite”.En ese sentido, Ana Rosa Ruz remarcó también el valor de la implicación del sector privado en el desarrollo del territorio. “Quiero agradecer a todas las empresas por apostar por este proyecto, por desarrollar la provincia de Córdoba, porque en los pueblos está la base del territorio y esto es una nueva oportunidad para que el talento se quede aquí y pueda desarrollarse”, señaló la delegada de la institución provincial.La última fase del proyecto ha permitido realizar un trabajo de identificación, asesoramiento y validación de empresas oleoturísticas tanto en la provincia como en la capital cordobesa. En total, 85 empresas se registraron en la plataforma y 101 servicios turísticos fueron evaluados, lo que evidencia el alcance de una iniciativa concebida para articular una oferta homogénea, profesionalizada y vinculada a la excelencia.Por otro lado, Ruz recordó que el objetivo principal de este proyecto ha sido “crear un producto turístico sostenible y de calidad, interesante para las personas viajeras que quieran conocer la cultura del aceite y el olivo en sus zonas productoras”.“Con ello, conseguimos diversificar la economía agraria, reforzar la identidad cultural del territorio y generar riqueza y empleo en el medio rural”, insistió la delegada de la institución provincial, que subrayó así la capacidad del oleoturismo para abrir nuevas vías de actividad en los pueblos y para reforzar el arraigo de quienes trabajan en torno al olivar.El reconocimiento a Aceites Bellido enlaza con una trayectoria familiar y empresarial estrechamente ligada a la producción de aceite de oliva virgen extra de alta calidad en Montilla. Sus mejores aceites se obtienen de diferentes variedades, algunos de ellos de cosecha temprana, con una clara apuesta por la selección del fruto, el cuidado del olivar y un proceso de elaboración orientado a preservar las cualidades organolépticas del producto.En este ámbito, Gonzalo Bellido destacó que “son aceites que se valorizan por su intensidad olfativa y gustativa, por ser ricos en polifenoles, que confieren ese valor antioxidante tan beneficioso para la salud”. Asimismo, recordó que “cada gota de nuestro aceite virgen extra conserva el aroma y la frescura del primer día de cosecha”.De igual modo, Gonzalo Bellido puso en valor el trabajo previo de selección que realiza Aceites Juan Colín en sus olivares, así como un proceso esmerado de recolección que “permite disfrutar de esta maravilla de la naturaleza”. Esa atención al detalle constituye uno de los pilares de una firma que ha convertido la calidad del aceite en su principal seña de identidad.“El objetivo fundamental de nuestra empresa es la obtención de aceite de oliva virgen extra de alta calidad y su puesta en el mercado”, afirmó Gonzalo Bellido, quien hizo hincapié en que “este control de la calidad se inicia en nuestros olivares, ya que nuestro aceite procede de aceitunas de cosecha propia, y continúa con una adecuada recolección y extracción en el molino”.Fruto de esa apuesta por la calidad, Aceites Bellido atesora más de sesenta premios nacionales e internacionales en los últimos años. Además, la comercialización del aceite de oliva virgen extra Juan Colín ha llegado a países como Francia, Alemania, Holanda, Austria e incluso Japón, así como a diversas zonas del territorio autonómico y nacional.Y es que la proyección de la firma montillana no se limita a la producción oleícola. Aceites Bellido ha sabido forjar un modelo de turismo experiencial en el Molino Juan Colín, una almazara del siglo XVI enclavada en la Sierra de Montilla donde los visitantes pueden conocer de cerca el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra.Allí, la experiencia va más allá de una visita convencional. El recorrido permite pasear entre olivares ecológicos, participar en catas sensoriales, descubrir un museo dedicado al olivo y detenerse en un Jardín de Olivos Centenarios que refuerza el vínculo entre paisaje, memoria agrícola y cultura mediterránea.A su vez, este enfoque cercano, con la familia montillana en el centro de la acogida, ha sido reconocido con galardones de prestigio. En 2025, el Molino Juan Colín recibió el primer premio al “Mejor Patio Ornamentado” en el Concurso Patios de Bodega y el reconocimiento de la Asociación Española de Municipios del Olivo por su labor de difusión cultural.“No somos únicamente productores de aceite: somos narradores de una historia que empieza en cada rama del olivo y que queremos compartir con quienes nos visitan”, señaló Gonzalo Bellido, en una reflexión que resume la dimensión turística, cultural y emocional del proyecto impulsado por Aceites Bellido en torno al aceite de oliva virgen extra.En el acto organizado por la Diputación de Córdoba estuvieron también presentes la delegada de Turismo de la institución provincial, Narcisa Ruiz, que recibió la placa correspondiente al Patronato Provincial de Turismo, y el director de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), José María Penco, socio del proyectoAdemás de la entrega de placas de reconocimiento a las empresas adheridas al proyecto, la jornada incluyó una ponencia de la consultora EIG sobre las actuaciones desarrolladas y los beneficios de esta iniciativa en su implantación provincial.El proyecto europeoha desarrollado 23 experiencias de oleoturismo en la provincia de Córdoba, así como jornadas de sensibilización en la capital, Priego de Córdoba, Luque y Cañete de las Torres. También ha promovido encuentros y talleres virtuales dirigidos a profesionales y emprendedores interesados en el diseño de experiencias oleoturísticas.Por último, la iniciativa ha incorporado un análisis de impacto medioambiental y de accesibilidad e inclusión de las empresas participantes, la creación de una marca común,, una plataforma web, una comunidad de viajeros, el eventoy el diseño y puesta en marcha del Observatorio del Oleoturismo en España. El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea, a través de los fondos, y cuenta con la participación de las diputaciones de Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Sevilla y Tarragona, junto a la Asociación Española de Municipios del Olivo.