Manhattan School abre la matrícula para el curso 2026/2027 y sus intensivos de verano en Montilla

ha abierto en Montilla el plazo de matriculación para el curso académico 2026/2027 y para sus cursos intensivos de verano, con una oferta formativa dirigida a alumnado a partir de 3 años de edad —escolares de Primaria, ESO y Bachillerato—, así como adultos que desean aprender inglés o preparar exámenes oficiales. La academia, ubicada en la Avenida de Andalucía, frente a la oficina del BBVA, refuerza así su actividad como centro especializado en la enseñanza del idioma para diferentes edades y niveles, con grupos reducidos, una metodología activa y una preparación específica para certificaciones oficiales.Manhattan School se presenta como una academia especializada en la enseñanza de inglés para todas las edades y desarrolla su labor en Montilla con una trayectoria centrada en la formación de niños, adolescentes y adultos. La academia está especializada también en la preparación de exámenes oficiales de inglés, una de las líneas de trabajo que adquiere especial relevancia tanto durante el curso académico como en los programas intensivos previstos para los meses de verano.Además, el centro cuenta con amplia experiencia en formación de niños, adolescentes y adultos, una circunstancia que permite adaptar la enseñanza a perfiles muy distintos. Desde los primeros contactos con el idioma en edades tempranas hasta la preparación de pruebas oficiales para adultos, la academia organiza su oferta con grupos por niveles y con una atención orientada a las necesidades concretas de cada estudiante.En ese sentido, la apertura del periodo de matriculación para el próximo curso académico 2026/2027 incluye clases para alumnado desde los 3 años, estudiantes de Primaria, ESO y Bachillerato y preparación para adultos. La organización de grupos reducidos y por niveles busca garantizar una enseñanza personalizada, con una metodología activa, dinámica y adaptada a cada etapa educativa.Y es que la propuesta formativa de Manhattan School se apoya en un aprendizaje basado en la participación activa del alumnado. La academia incorpora juegos, canciones y actividades prácticas para favorecer la adquisición natural del idioma, especialmente en las edades más tempranas, cuando el contacto con el inglés se plantea de forma más intuitiva y cercana.De igual modo, el centro potencia la expresión oral y la confianza al comunicarse en inglés, dos aspectos esenciales para que el aprendizaje no se limite al estudio teórico de la lengua. La academia trabaja con profesorado nativo y bilingüe altamente cualificad”, además de integrar recursos digitales y materiales didácticos innovadores para enriquecer la experiencia educativa.Por otro lado, la metodología incorpora el aprendizaje cooperativo mediante actividades en parejas y grupos, así como el refuerzo positivo y el seguimiento continuo para potenciar la motivación y la autoestima del alumnado. Este planteamiento permite que cada estudiante avance de manera progresiva, con una dinámica de aula que combina práctica, participación y acompañamiento.La academia también ofrece distintos servicios y ventajas para sus alumnos. Entre ellos, cuenta con una biblioteca de lectura en inglés para fomentar el hábito lector, un sistema de puntos y recompensas que mejora la motivación e incentiva el esfuerzo y la participación, así como talleres y celebraciones temáticas que favorecen la inmersión en la cultura y las tradiciones anglosajonas.Asimismo, Manhattan School dispone de clases de conversación gratuitas para alumnos de preparación de exámenes oficiales. Esta línea se completa con simulacros de examen, pensados para que el alumnado pueda familiarizarse con las pruebas reales antes de presentarse a las convocatorias correspondientes.En paralelo a la matriculación del curso 2026/2027, Manhattan School mantiene abierto el plazo para sus cursos intensivos de verano. Esta oferta está dirigida a alumnos que necesiten obtener las certificaciones B1, B2 o C1, con una preparación específica para los exámenes Cambridge, Aptis y Trinity.Desde Manhattan School detallan que los intensivos de verano están orientados a una “preparación muy enfocada en superar los exámenes oficiales”. La formación se centra en las diferentes habilidades necesarias para afrontar este tipo de pruebas, entre ellas, gramática y expresión escrita, con grupos reducidos y plazas limitadas.Además, la academia plantea como objetivos facilitar el aprendizaje del inglés desde edades tempranas, preparar al alumnado para la obtención de certificaciones oficiales y ofrecer una enseñanza cercana, personalizada y adaptada a las necesidades de cada estudiante. Esta triple orientación resume el modelo de trabajo de Manhattan School, tanto en los cursos ordinarios como en la formación intensiva de verano.Las personas interesadas pueden obtener más información en Manhattan School, situada en la Avenida de Andalucía, 21, en Montilla, o a través del teléfono 635 01 54 54. La matrícula permanece abierta tanto para el curso 2026/2027 como para los cursos intensivos de verano.