Aureliano Sáinz | Expresionismo infantil

AURELIANO SÁINZ

“A los doce años sabía dibujar como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a pintar como un niño” es una conocida frase de Pablo Picasso en la que manifiesta su admiración por la libertad total con la que desenvuelvan los niños a la hora de plasmar gráficamente lo que pasa por sus mentes.Esto lo conocemos quienes desde hace bastantes años trabajamos con los escolares dentro de las aulas. En mi caso, han sido miles y miles de dibujos los que he podido archivar tras haberlos analizado previamente. Lo curioso es que nunca he utilizado “expresionismo infantil” para referirme a las creaciones que realizan niños y niñas antes de que aprendan las reglas formales de la composición plástica, puesto que hacia los 10 años se produce lo que llamamos la “crisis del dibujo”, lo que conduce a que una minoría estará interesada en continuar por el camino de las artes plásticas.Y si ahora utilizo “expresionismo infantil” se debe, por un lado, a que los niños siguen criterios prioritariamente subjetivos a la hora de dibujar cuando se les da libertad creativa. Por otro, a que hubo una corriente artística en el siglo pasado que empleó el término expresionismo para referirse a aquellos artistas que daban prioridad a una radical subjetividad a la hora de plasmar sus obras.Son muchos los creadores que podríamos situarlos en esta corriente. Quizás, el más conocido sea el noruego Edvard Munch, porque su obrase ha hecho mundialmente famosa. Pero no podemos olvidar otros nombres como el austriaco Egon Schiele, el alemán Franz Marc, los estadounidenses Jackson Pollock o Jean-Michel Basquiat y, ya en nuestro país, Antonio Saura.Las pinturas por goteo sobre el lienzo de Jackson Pollock nos remiten claramente a los inicios del dibujo infantil, cuando los niños cubren la hoja con líneas sin un orden premeditado; simplemente se guían por sus impulsos motrices y por la elección aleatoria de los colores.¿Qué ha querido mostrar este niño de cuatro años al realizar este dibujo sobre la familia? La verdad es que resulta muy difícil penetrar en su mente cuando nos dice que ahí están los tres miembros —padre, madre, él mismo— en esta extraña composición.Si entramos a mirar en las obras del pintor de raza negra Jean-Michel Basquiat, podemos cerciorarnos del parecido del dibujo de este niño, de también cuatro años, que se ha representado a sí mismo de este modo, con las pinturas del artista estadounidense.En este dibujo realizado con un rotulador de color naranja de una niña se mezclan los números con las letras, al tiempo que traza distintas figuras enmarcadas cada una en un espacio distinto, como si fueran un puzle que habría que descifrar.¿Qué nos quiere decir la autora de esta escena cuando se representa muy grande y debajo de ella muestra a sus padres muy pequeños, al tiempo que traza una cabeza dentro de un extraño objeto, todo ello junto a otras formas que añade a la composición? Lógicamente, habría que hablar con ella para que nos fuera descifrando lo que ha trazado.Este dibujo de una niña de seis años bien podría estar realizado por Antonio Saura cuando era pequeño. Ahí tenemos a su madre que ocupa un gran espacio, con un enorme pelo y los rasgos sexuales femeninos. A la derecha, la extraña figura de un padre y, a su izquierda, ella y sus dos hermanos, como singulares figuras que completan la familia.Cierro esta breve selección con el dibujo de una niña que se ha representado a sí misma y a sus padres con unas enormes manos para que se aprecien las uñas en cada uno de ellos. La razón se debe a que ha visto pintárselas a su madre, lo que le ha llamado enormemente la atención, y quiere expresar esta circunstancia como lo más relevante de las figuras. A su hermana pequeña, que se encuentra gateando, lógicamente, todavía no la muestra con esta singularidad.