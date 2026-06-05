El Corpus Christi devuelve a Montilla una de sus tradiciones religiosas más arraigadas

Montilla recuperó ayer la procesión del Corpus Christi en la tarde de la festividad litúrgica, más de tres décadas después de que esta celebración dejara de celebrarse en esa jornada y pasara al domingo, en una cita que volvió a reunir a la comunidad católica local en torno a Jesús Sacramentado por las calles del casco histórico.La solemnidad del Corpus volvió a enlazar con una de las expresiones más reconocibles de la tradición religiosa montillana, resumida en aquel dicho popular que recuerda que "tan solo tres jueves relucen más que el sol: el Jueves Santo, el Corpus Christi y el día de la Ascensión". Este año, esa referencia volvió a cobrar sentido en Montilla, donde la procesión salió de nuevo en la tarde del jueves, como venía ocurriendo hasta 1989.El cambio de fecha estuvo motivado por la visita del papa León XIV a Madrid y por la numerosa comitiva que partirá desde la localidad hasta la capital de España con motivo de ese viaje apostólico. De esta forma, la Agrupación de Cofradías y las parroquias montillanas hicieron compatible la celebración local del Corpus con la participación de fieles de Montilla en la cita prevista en Madrid, sin renunciar a una de las solemnidades más importantes del calendario cristiano.La jornada comenzó a las 19.30 de la tarde en la Parroquia de Santiago Apóstol con la celebración de la Santa Misa previa a la procesión de Jesús Sacramentado en honor al Cuerpo y la Sangre de Cristo. La ceremonia contó con la participación de hermandades, cofradías y entidades religiosas de la localidad, en un contexto marcado por el profundo arraigo histórico y devocional que el Corpus Christi mantiene en Montilla.Posteriormente, a las 20.30 horas, la procesión partió desde la Parroquia de Santiago Apóstol con una comitiva integrada por niños de comunión, representantes de los movimientos de la Iglesia en Montilla, hermandades y cofradías de gloria y penitencia, la Corporación municipal y el clero. El Santísimo Sacramento recorrió las calles de la ciudad entronizado bajo el histórico baldaquino neoclásico realizado en plata en 1809 por el orfebre cordobés Manuel Aguilar y Guerrero.Esta pieza constituye uno de los elementos patrimoniales más destacados de la celebración. Manuel Aguilar y Guerrero fue un platero cordobés vinculado al neoclasicismo del siglo XIX, cuya obra dejó también su huella en Montilla a través de piezas como el corazón de los siete puñales de Santa María del Socorro, las potencias de Jesús Nazareno y varios ejemplares conservados en las parroquias de Santiago Apóstol, San Sebastián y San Francisco Solano.El recorrido de este año presentó cambios con respecto al itinerario del pasado año. La procesión discurrió por Iglesia, Arcipreste Fernández Casado, Plaza de la Rosa, Corredera, Ballén, Santa Ana, Fernández y Canivell, Escuelas, Herradores, Corredera, Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado e Iglesia, hasta su entrada de nuevo en la Parroquia de Santiago Apóstol, donde finalizó la celebración procesional del Corpus.De igual modo, la Agrupación Musical La Unión acompañó al Santísimo Sacramento durante su recorrido por las calles de Montilla, una presencia que se mantiene desde el año 2019 y que volvió a aportar solemnidad a una procesión especialmente vinculada a los cantos litúrgicos, al recogimiento de los fieles y al paso pausado de la custodia por el casco histórico.El discurrir de la procesión volvió a estar acompañado por una de las costumbres más características de esta celebración: el montaje de altares efímeros en la calle para honrar al Santísimo Sacramento. Aunque esta tradición ha sufrido cierto detrimento en los últimos años, la jornada permitió contemplar algunos ejemplos de esa práctica devocional y popular que durante generaciones ha contribuido a vestir el recorrido del Corpus.Entre esos altares destacó el ubicado en la calle Corredera número 5, diseñado y montado por Rocío Rasero y Ángel Molina, joven prioste montillano que desarrolla sus labores artísticas en la Hermandad del Nazareno y de la Virgen de Belén. Este tipo de montajes mantiene viva una forma sencilla y cercana de participación vecinal, en la que balcones, fachadas y altares callejeros se convierten en parte del propio cortejo.De hecho, la Agrupación de Cofradías ya había realizado un llamamiento expreso a la ciudadanía para contribuir al embellecimiento del recorrido procesional y conservar una costumbre profundamente ligada a la tradición local. Según destacó la organización, esta práctica convierte el paso del Santísimo Sacramento en “un acontecimiento compartido” por toda la comunidad.La celebración de ayer tuvo como antesala la, que tuvo lugar el pasado 30 de mayo en la Basílica de San Juan de Ávila. Aquel acto reunió a hermandades y asociaciones religiosas de la localidad y sirvió para abrir oficialmente una programación marcada por el adelanto de la solemne procesión al jueves 4 de junio.La presentación estuvo presidida por el sacerdote Fernando Suárez Tapiador, rector de la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila, y contó con la presencia de la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance. El acto estuvo conducido por el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Antonio Trapero, quien subrayó la importancia de una de las celebraciones litúrgicas con mayor arraigo en la ciudad.El cartel anunciador es obra de la firma montillana GAVE Comunicación Gráfica y muestra un plano completo de la custodia, elemento central de la composición. A ambos lados aparecen las figuras de san Francisco Solano, a la izquierda, y de san Juan de Ávila, a la derecha, en alusión a los semestres jubilares que se han celebrado este año 2026 en torno a ambos referentes espirituales. A los pies de Jesús Sacramentado se contempla, además, la silueta de Montilla.La programación del Corpus Christi en Montilla continuará el domingo, coincidiendo con la solemnidad litúrgica. Ese día, la Parroquia de Santiago Apóstol acogerá a las 12.00 del mediodía una función solemne que dará paso, tras la ceremonia religiosa, a una procesión claustral por las naves del templo.Con esta celebración, Montilla volvió a mirar hacia una tradición religiosa de largo recorrido. La devoción eucarística cuenta en la localidad con referencias documentales a una cofradía sacramental anterior a 1554, un testimonio que pone de relieve la profundidad histórica del Corpus Christi y el peso que esta solemnidad ha conservado durante siglos dentro de la vida religiosa montillana.