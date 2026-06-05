El Ayuntamiento destinará casi 700.000 euros a un nuevo espacio intergeneracional en el Centro Cultural

El Ayuntamiento de Montilla destinará casi 700.000 euros a la licitación de las obras de adecuación de varios locales del Centro Cultural “Alcalde Antonio Carpio” para su conversión en un espacio cultural intergeneracional. La actuación permitirá finalizar y poner en uso un espacio de casi 900 metros cuadrados que permanecía sin terminar desde la construcción del edificio y que ahora pasará a convertirse en un equipamiento municipal orientado a fomentar la convivencia, la participación y el desarrollo de actividades culturales, educativas y sociales para diferentes generaciones.Además, el proyecto, redactado por la arquitecta montillana Elena María Carmona Muñoz en colaboración con los servicios técnicos municipales, forma parte de las actuaciones incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios 2024-2027 de la Diputación de Córdoba. La intervención se desarrollará sobre un ámbito situado en el Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio, con una superficie construida de 897 metros cuadrados.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó ayer que este proyecto responde a uno de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno durante el presente mandato. “Era uno de los proyectos que nos comprometimos a desarrollar y, además, con un uso muy específico: dotar a nuestros mayores de un espacio que vienen demandando desde hace tiempo para desarrollar sus actividades, gestionar parte de su programación y contar con un lugar de encuentro y convivencia”, señaló.En ese sentido, el regidor montillano subrayó que la actuación no se limita a la creación de un espacio destinado a las personas mayores, sino que aspira a consolidar un recurso abierto al conjunto de la ciudadanía. “Queremos consolidar un auténtico espacio intergeneracional, abierto a actividades compartidas entre vecinos y vecinas de diferentes edades, favoreciendo la convivencia y fortaleciendo los lazos comunitarios en nuestro municipio”, afirmó.La financiación de la actuación procederá en su mayor parte de la Diputación de Córdoba, que aportará 561.024 euros a través de los fondos provinciales asignados al municipio al inicio del mandato. El resto de la inversión, 128.796,41 euros, será asumido por el Ayuntamiento de Montilla.Por otro lado, Rafael Llamas Salas agradeció el trabajo desarrollado por el equipo técnico municipal y por la arquitecta montillana Elena Carmona, redactora del proyecto en colaboración con los servicios técnicos del Ayuntamiento. “Con esta actuación culminamos un edificio fundamental para la actividad cultural, educativa y juvenil de Montilla, complementando la biblioteca y ampliando los recursos municipales disponibles para la ciudadanía”, añadió.Según la documentación del proyecto, a la que ha tenido acceso, la actuación consiste en la adaptación de un espacio en estructura que forma parte del Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio a un espacio cultural intergeneracional en el que se puedan desarrollar actividades de emprendimiento cultural y artístico. Para ello, se ejecutará el sistema envolvente del espacio, con cerramientos, fachadas, carpinterías y cubiertas no transitables, además de actuaciones sobre el sistema estructural mediante el cegado de huecos existentes en el forjado.De igual modo, las obras incorporarán la ejecución de las particiones interiores necesarias para delimitar las distintas zonas y talleres, junto con los sistemas de acabados exteriores e interiores, tanto en superficies verticales como horizontales. La intervención también contempla actuaciones de acondicionamiento e instalaciones, entre ellas fontanería, saneamiento, electricidad, iluminación, telecomunicaciones, climatización, ventilación, protección contra incendios e instalación anti-intrusión.El arquitecto municipal, Carlos Cobos, explicó ayer que la intervención permitirá adecuar completamente un local actualmente en bruto, situado sobre el aparcamiento de la biblioteca, que carece de los elementos necesarios para su utilización. Las obras incluirán la cubierta, las instalaciones, los cerramientos, los acabados interiores y la accesibilidad, además de todas las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad y la funcionalidad del nuevo equipamiento.El futuro espacio se organizará en torno a una zona de recepción y atención al público, un gran espacio común de relación y cinco salas multifuncionales de diferentes tamaños. Estas dependencias estarán concebidas para adaptarse a distintos usos gracias a sistemas de paneles móviles, que permitirán ampliar o dividir los espacios según las necesidades de cada actividad.Asimismo, el proyecto incorporará una conexión directa con el patio exterior de la biblioteca mediante amplias superficies acristaladas, con el objetivo de favorecer la integración visual y funcional de ambos espacios. También se contempla una zona de apoyo para servicio de cafetería o ambigú, así como espacios totalmente accesibles desde la calle Majuelos.Para Carlos Cobos, la flexibilidad será uno de los aspectos más destacados de la actuación. “Se ha diseñado como un espacio polivalente, capaz de albergar actividades culturales, formativas, sociales o de ocio, sin estar condicionado a un único uso. La idea es ofrecer a la ciudad un equipamiento adaptable a las necesidades presentes y futuras”, explicó.Junto a las obras principales, la actuación incluirá equipamientos como aparatos sanitarios y griferías, dentro de una reforma orientada a habilitar un espacio funcional para usos culturales, educativos, sociales y artísticos. La memoria justificativa enmarca estos trabajos dentro de una intervención de adecuación de locales municipales, con el objetivo de transformar una zona del edificio en un recurso adaptado al uso intergeneracional previsto.Desde el punto de vista administrativo, la licitación se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado, por lo que cualquier empresario interesado podrá presentar una propuesta. Las empresas dispondrán de un plazo de veinte días naturales para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.Con esta actuación, el Ayuntamiento de Montilla avanza en la mejora de los equipamientos municipales y en la creación de nuevos espacios destinados al encuentro ciudadano, la participación social y el desarrollo de actividades culturales y educativas para toda la población.