Cinco futbolistas montillanas conquistan la Copa Federación con el Ciudad de La Rambla

Cinco futbolistas montillanas se proclamaron el pasado domingo campeonas de la Copa Federación Senior Femenina con el Senior B del Ciudad de La Rambla Femenino, tras imponerse por 2-1 a la Unión Deportiva Sur en una final disputada en La Rambla que puso el broche a una temporada especialmente destacada para un equipo de nueva creación, formado mayoritariamente por jugadoras juveniles.Sheila Sánchez, Irene López, Paula Alcalde, Marta Jiménez y Laura Avendaño formaron parte del conjunto rambleño que conquistó el título después de completar una competición sin derrotas. Las cinco jugadoras, procedentes del Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno, llegaron juntas al Ciudad de La Rambla Femenino en una campaña en la que el Senior B logró consolidarse en la competición provincial y cerrar el curso con un triunfo de especial valor deportivo.Además, el equipo había conseguido clasificarse en la Liga Senior de su grupo en Córdoba, donde terminó en cuarta posición. Sin embargo, no pudo disputar la fase de ascenso a Tercera Federación al contar el club con otro conjunto en esa categoría.A pesar de ello, el grupo volvió a competir con ambición en la Copa Federación Senior Femenina, donde acabó proclamándose campeón tras superar en la final a la Unión Deportiva Sur, entidad campeona de grupo en Córdoba y equipo que afronta la fase de ascenso.El triunfo tuvo una lectura especialmente relevante por el perfil del propio equipo. El Senior B del Ciudad de La Rambla Femenino afrontaba su primer año de vida con una plantilla formada en un 95 por ciento por jugadoras juveniles nacidas en 2009, una circunstancia que refuerza el alcance de la temporada realizada. De hecho, el conjunto fue invitado a representar a Córdoba en un campeonato juvenil de Andalucía, aunque no acudió al estar disputando la Copa.La final, celebrada el pasado domingo en La Rambla, se resolvió con victoria del conjunto local por 2-1 ante la Unión Deportiva Sur. El partido estuvo marcado por la intensidad, la emoción y el alto nivel competitivo de ambos equipos, que protagonizaron un encuentro muy disputado hasta el final.En ese sentido, desde el club rambleño felicitaron a la Unión Deportiva Sur por el encuentro realizado y le desearon suerte en la fase de ascenso que afronta. La entidad destacó el nivel de un rival al que calificó como "extraordinario" y al que auguró nuevos éxitos deportivos.Dentro de la aportación montillana al título, Sheila Sánchez actuó como delantera, definida por su capacidad de lucha en el frente de ataque. Irene López ocupó la posición de defensa lateral, con la rapidez como una de sus principales cualidades.Por su parte, Paula Alcalde, también delantera, cerró la competición como máxima goleadora de la Copa Diputación Senior. De igual modo, Marta Jiménez aportó trabajo en la defensa, mientras que Laura Avendaño ejerció en el centro del campo como futbolista capaz de crear juego y recuperar balones.David Ruiz, entrenador del Ciudad de La Rambla Femenino, subrayó que “este título no solo premia una final: premia meses de trabajo, de sacrificio, de kilómetros recorridos, de entrenamientos, de risas compartidas, de apoyo mutuo y de una ilusión que nunca ha dejado de crecer”.“Estamos hablando de un equipo que afrontaba su primer año de vida. Un equipo formado en un 95 por ciento por jugadoras juveniles de primer año, en el que cada futbolista procede de un pueblo diferente. Y lo que podía parecer una dificultad se convirtió desde el primer día en algo especial: una familia unida por la pasión por el fútbol”, añadió el técnico.El Ciudad de La Rambla Femenino nació en 2023 y actualmente compite en el Grupo 10 de Tercera Federación. En la temporada 2025-2026, el club ha concluido la competición como quinto clasificado, con una plantilla en la que militan jugadoras de La Rambla, Montilla, Montalbán de Córdoba, Lucena, Casariche, Llanos de San Juan, Zambra, Alcalá Real y Fernán Núñez.El cuadro técnico de la entidad ha estado integrado por David Ruiz, presidente del club y entrenador del Infantil junto a José Luis Moreno; Emilio Soto, entrenador del Senior B; y Antonio Cumplido, delegado de campo en el último encuentro. La Copa Federación Senior Femenina culmina así una temporada de crecimiento para el proyecto rambleño y deja también protagonismo montillano en un título provincial con marcado acento juvenil.