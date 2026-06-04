La Escuela de Teatro de Montilla cierra el curso con una adaptación musical de Valle-Inclán



FOTOGRAFÍA: ESCUELA DE TEATRO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: ESCUELA DE TEATRO DE MONTILLA

La Escuela de Teatro de Montilla (ETM) representará este próximo domingo, a las 20.00 de la tarde, en el Teatro Garnelo, una adaptación musical de, de Ramón María de Valle-Inclán, dentro de su muestra anual de teatro, que este año alcanza su undécima edición y que volverá a reunir sobre las tablas a alumnas y alumnos de este proyecto formativo montillano.La cita, concebida como una propuesta de teatro familiar y dirigida a todos los públicos, llevará al escenario uno de los textos que Valle-Inclán enmarcó en lo que en su tiempo se denominó “Teatro de los Niños”. A partir de los elementos propios de los cuentos infantiles, con príncipes, princesas, personajes malvados y dragones, la obra plantea un relato de iniciación en el que un joven protagonista se enfrenta a una disyuntiva reconocible: aceptar las expectativas que los adultos proyectan sobre él o emprender su propio camino para cumplir sus sueños y tomar sus decisiones.En ese sentido,se presenta como algo más que un cuento de hadas llevado a escena. Bajo su apariencia fantástica, el texto abre una reflexión sobre la libertad personal, el crecimiento y la necesidad de decidir en momentos decisivos de la vida. Ese viaje iniciático, envuelto en imágenes cercanas al imaginario infantil, permite que la obra dialogue tanto con el público más joven como con los adultos que lo acompañen.Además, la Escuela de Teatro de Montilla ha preparado para esta undécima muestra anual una adaptación musical de la pieza valleinclanesca. El montaje estará interpretado por un joven elenco integrado por alumnas y alumnos del centro, bajo la dirección de su profesora, Ana Contreras, que ha trabajado la propuesta desde un formato pensado para el público familiar, con una duración aproximada de 60 minutos.La directora ha explicado que el propósito de esta versión es “hacer llegar al espectador, de forma innovadora, honesta, sin artificios y entretenida una invitación a preguntarse sobre la libertad del individuo y de cómo somos protagonistas de nuestras decisiones y artífices de nuestro futuro”.Por otro lado, Ana Contreras ha subrayado el valor del proyecto escénico que sostiene la muestra anual. En sus palabras, ha destacado “la solidez de la compañía teatral de la ETM, un proyecto que nace de la propia aula, de la investigación actoral y que, desde hace once años, viene trabajando en proyectar una imagen de vanguardia artística y pedagógica”. De este modo, la representación del próximo domingo se incorpora a una trayectoria que ha situado la formación teatral como eje de creación, aprendizaje y experimentación artística.Y es que la muestra anual de teatro funciona también como cierre del curso escolar para la Escuela de Teatro de Montilla. En esta ocasión, la puesta en escena deservirá para culminar el trabajo desarrollado durante los últimos meses por el alumnado y, al mismo tiempo, abrir una nueva etapa de cara al siguiente periodo lectivo.De igual modo, Contreras ha recordado que “con esta Muestra de Teatro ponemos el broche final este curso escolar y abrimos el plazo de inscripción para el próximo curso 2026/2027”. La función, por tanto, tendrá una doble dimensión: la presentación pública del trabajo realizado por la compañía teatral y el inicio del proceso de inscripción para quienes deseen incorporarse a la escuela en el próximo curso.La representación tendrá lugar en el Teatro Garnelo el domingo 7 de junio, a las 20.00 de la tarde. Las entradas anticipadas pueden adquirirse en Ámbar, mientras que la taquilla del teatro abrirá una hora antes del comienzo de la función.