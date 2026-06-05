El ajedrez montillano firma actuaciones destacadas en varios torneos andaluces



FOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA

El Club Deportivo Salesianos Montilla llevó el nombre de Montilla a distintos puntos de Andalucía durante el pasado fin de semana gracias a la participación de varios de sus ajedrecistas en torneos de diferente nivel competitivo, donde los representantes montillanos firmaron actuaciones destacadas, cosecharon reconocimientos individuales y sumaron nuevas experiencias en pruebas con presencia de jugadores de alto nivel.Uno de los escenarios de esa intensa actividad fue el Torneo de Ajedrez Fiestas Aracelitanas, una competición que reunió a 62 jugadores y en la que participaron cinco integrantes del club montillano. Allí sobresalió la actuación de Fran Garrido López, que logró proclamarse campeón en la categoría Sub-1600, mientras que Adrián Gallego Lara concluyó como primer clasificado Sub-10, un resultado que confirma la evolución que viene mostrando en el tablero.Además, este torneo sirvió para la puesta de largo de una nueva incorporación al Club Deportivo Salesianos Montilla. Javier Raso debutó en competición oficial defendiendo los colores de la entidad montillana, iniciando así su trayectoria competitiva dentro del ajedrez federado.Por otro lado, la representación del club también estuvo presente en el I Open Internacional de Ajedrez Clásico de Rincón de la Victoria, una exigente cita que congregó a 126 participantes, entre ellos doce jugadores titulados, con presencia de Grandes Maestros, Maestros Internacionales y Maestros FIDE. El campeonato se desarrolló a siete rondas, con un ritmo de juego de 80 minutos más 10 segundos por movimiento, lo que elevó notablemente la exigencia estratégica de cada partida.En ese contexto de alta competitividad, David Martín Martín completó una actuación reseñable al alcanzar una performance de 1864 ELO. Teniendo en cuenta el nivel del torneo y la calidad de muchos de sus rivales, su participación fue especialmente meritoria.De igual modo, el Club Deportivo Salesianos Montilla contó con representación en el XLVII Abierto Internacional Ciudad de Alcalá 2026, un prestigioso torneo que reunió a 113 jugadores y que se disputó a ocho rondas con un ritmo de ocho minutos más tres segundos por movimiento.En esta competición, Darío Sanabria Arias protagonizó una notable progresión, logrando ascender 31 puestos respecto a su ranking inicial. Junto a él participó Jacobo Llamas Fernández, que tuvo que medirse a adversarios de considerable exigencia y consiguió mantener su posición con solvencia a lo largo del campeonato.Y es que la agenda del club durante el pasado fin de semana también incluyó presencia en el XXXVIII Abierto Internacional Ciudad de Dos Hermanas 2026, un torneo que congregó a 151 participantes y que contó con la presencia de 26 jugadores titulados, circunstancia que incrementó aún más el nivel competitivo de la prueba. El campeonato, disputado igualmente a ocho rondas y con un ritmo de ocho minutos más tres segundos por movimiento, reunió a numerosos ajedrecistas de gran nivel.En este exigente marco competitivo, Agustín Moreno Valle firmó una excelente actuación al cerrar su participación con una performance final de 2017 ELO. Durante el torneo tuvo que afrontar duros enfrentamientos frente a un Gran Maestro y un Maestro Internacional, compitiendo de tú a tú en una prueba marcada por su elevada calidad ajedrecística.Con esta intensa presencia repartida por distintos puntos del mapa andaluz, el Club Deportivo Salesianos Montilla volvió a mostrar el alcance de su actividad deportiva y el crecimiento competitivo de sus jugadores, capaces de desenvolverse en torneos de perfiles muy distintos, desde campeonatos formativos hasta abiertos internacionales de gran exigencia.Sin duda, los éxitos que viene cosechando en los últimos años el Club de Ajedrez Salesianos Montilla responden, en gran medida, a la labor que desarrolla José Rafael Brizuela Rojas, ajedrecista venezolano afincado en Montilla e instructor FIDE, que acompaña a todos los jugadores en su crecimiento personal y deportivo.