San Francisco Solano y San Juan de Ávila protagonizan el cartel del Corpus Christi

La Agrupación de Cofradías de Montilla presentó ayer el cartel anunciador del Corpus Christi 2026 en un acto celebrado en la Basílica de San Juan de Ávila que reunió a hermandades y asociaciones religiosas de la localidad y que sirvió para abrir oficialmente una programación marcada este año por elLa presentación, que estuvo presidida por el sacerdote Fernando Suárez Tapiador, rector de la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila, contó con la presencia de la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, y estuvo conducida por el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Antonio Trapero, quien ensalzó la importancia de una de las celebraciones litúrgicas con mayor arraigo de la ciudad.El cartel es obra de la firma montillana GAVE Comunicación Gráfica y muestra un plano completo de la Custodia, elemento central de la composición. A ambos lados aparecen las figuras de san Francisco Solano, a la izquierda, y de san Juan de Ávila, a la derecha, en clara alusión a los semestres jubilares que se celebran este año 2026 en torno a ambos referentes espirituales. A los pies de Jesús Sacramentado puede contemplarse, además, la silueta de Montilla.La presentación del cartel marca el inicio de un programa de cultos y celebraciones que se desarrollará en las distintas parroquias montillanas y que tendrá su momento central este próximo jueves, 4 de junio, jornada elegida para la solemne procesión del Corpus Christi. La Agrupación de Cofradías y las parroquias de la localidad han decidido adelantar la celebración, recuperando así la fecha en la que tradicionalmente tenía lugar hasta 1989.El motivo de este cambio se encuentra en la visita del papa León XIV a Madrid y en el desplazamiento previsto de numerosos fieles montillanos a la capital de España con motivo de ese viaje apostólico. La decisión permitirá compatibilizar ambas citas religiosas sin renunciar a una de las solemnidades más destacadas del calendario litúrgico local.De esta forma, la comunidad católica de Montilla volverá a vivir una celebración profundamente vinculada a la identidad religiosa y popular de la localidad, caracterizada por la participación de hermandades de Pasión y Gloria, asociaciones religiosas y numerosos vecinos que acompañan cada año al Santísimo Sacramento durante su recorrido por el casco histórico.La jornada principal del Corpus Christi arrancará el jueves 4 de junio a las 19.30 de la tarde con la celebración de la santa misa en la Parroquia de Santiago Apóstol. Posteriormente, a las 20.30 horas, dará comienzo la salida procesional de Jesús Sacramentado, que volverá a recorrer las calles de Montilla bajo el histórico baldaquino neoclásico elaborado en plata en 1809 por el orfebre cordobés Manuel Aguilar y Guerrero. Considerada una de las piezas más sobresalientes de la platería religiosa cordobesa, la custodia continúa siendo uno de los grandes símbolos patrimoniales y devocionales de la ciudad.El itinerario previsto conducirá a la procesión por las calles Iglesia, Arcipreste Fernández Casado, Plaza de la Rosa, Corredera, Ballén, Santa Ana, Fernández y Canivell, Escuelas, Herradores, Corredera, Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado e Iglesia, antes de regresar nuevamente al templo parroquial.El Santísimo Sacramento volverá a estar acompañado por los cantos litúrgicos de la Agrupación Musical La Unión, una presencia ya habitual en esta cita eucarística. Desde la organización se espera también una amplia participación de fieles, en una línea similar a la registrada en los últimos años, cuando se ha tratado de recuperar una de las imágenes más tradicionales del Corpus montillano: las calles y balcones adornados y la instalación de pequeños altares al paso de la procesión.Y es que la Agrupación de Cofradías ha realizado un llamamiento expreso a la ciudadanía para contribuir al embellecimiento del recorrido procesional y mantener viva una costumbre profundamente ligada a la tradición local. Según destaca la organización, esta práctica convierte el paso del Santísimo Sacramento en “un acontecimiento compartido” por toda la comunidad.Por otro lado, la programación concluirá el domingo 7 de junio, coincidiendo con la Solemnidad del Corpus Christi. Ese día, la Parroquia de Santiago Apóstol acogerá a las 12.00 del mediodía una función solemne que dará paso, tras la ceremonia religiosa, a una procesión claustral por las naves del templo.La celebración del Corpus Christi mantiene en Montilla un profundo arraigo histórico y religioso. De hecho, existen referencias documentales a una cofradía sacramental anterior a 1554, un testimonio que pone de relieve la larga tradición de devoción eucarística existente en la localidad y el peso que esta solemnidad ha conservado a lo largo de los siglos dentro de la vida religiosa montillana.