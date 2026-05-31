José Rey recibe la insignia de oro de la Asociación Provincial de Museos Locales

La Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba celebró al mediodía de ayer en el castillo de El Gran Capitán de Montilla su encuentro anual con motivo del Día de los Museos, una cita provincial en la que representantes de museos locales cordobeses reivindicaron el papel de los municipios en la conservación, la investigación y la difusión del patrimonio histórico.Además, el acto sirvió para reconocer la trayectoria de José Rey García, cronista oficial de Montilla y presidente del colectivo provincial de cronistas de Córdoba, a quien la Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba impuso su insignia de oro por una labor sostenida durante años en favor de la recuperación, el estudio y la divulgación del patrimonio histórico y arqueológico.La distinción fue propuesta por la Asociación de Arqueología Agrópolis, entidad cofundadora del Museo Histórico Local de Montilla, que destacó de manera especial la implicación de José Rey en distintos proyectos vinculados al castillo de El Gran Capitán, a la recuperación arqueológica de su entorno y a la puesta en valor de la historia de la ciudad.En ese sentido, el reconocimiento adquirió un significado especialmente ligado a Montilla, no solo por el escenario elegido para la celebración del encuentro anual, sino también por la relación directa del homenajeado con algunos de los espacios, investigaciones y proyectos patrimoniales que han contribuido a fortalecer la memoria histórica local.Durante el acto, el presidente de la Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba, Daniel Botella, subrayó que este reconocimiento quiere agradecer el trabajo constante de quienes, muchas veces de forma silenciosa, dedican años a impulsar la musealización y la recuperación patrimonial de los pueblos.La cita contó con la presencia de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, Soledad Raya, y del director del Museo Histórico Local de Montilla, el reputado investigador Francisco José Jiménez Espejo, en un encuentro que reunió a representantes de museos locales de la provincia con motivo del Día de los Museos.La concesión de la insignia de oro a José Rey García pone el acento en una trayectoria estrechamente vinculada al estudio de Montilla y a la divulgación de su pasado. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y diplomado de Educación General Básica por la Universidad de Córdoba (UCO), fue nombrado cronista oficial de Montilla a finales de 2013, gracias al acuerdo unánime de todos los grupos políticos que conformaban la Corporación municipal.De igual modo, su trayectoria profesional ha estado marcada por una intensa vinculación con el ámbito educativo. José Rey dirigió durante algunos años el Centro del Profesorado (CEP) Priego-Montilla, institución a la que se vinculó en 1986 en diferentes etapas y puestos, como subdirector, asesor de Secundaria del ámbito Cívico-Social y coordinador del Departamento de Medios y Recursos Didácticos. Finalmente, se jubiló como maestro titular de Primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Vicente Aleixandre de Montilla.Además de su labor docente, José Rey ha desarrollado una amplia actividad investigadora centrada en diferentes aspectos de la historia montillana. Entre sus campos de trabajo figura el estudio del teatro en Montilla durante los siglos XVIII y XIX, una línea que continuó tras la publicación de su trabajo, editado en 2009.A su vez, el cronista oficial de Montilla ha llevado a cabo investigaciones sobre la Casa del Pueblo y sobre la figura del militar montillano Agustín Aguilar-Tablada y Toro. A esos trabajos se suma una biografía del histórico socialista Francisco Palop Segovia, dentro de una producción que ha contribuido a recuperar nombres, episodios y contextos relevantes para la memoria local.Por otro lado, sus estudios sobre el Inca Garcilaso se remontan a la década de los noventa del pasado siglo. Este personaje, de especial relevancia en la historia de Montilla, quedó plasmado en el documental, realizado en 1992, una obra que refleja otra de las líneas de interés de José Rey en torno a figuras decisivas para comprender la proyección histórica de la ciudad.La poesía también ocupa un lugar destacado en su trayectoria creativa. En 1996 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Mario López y, cuatro años después, recibió el Premio de Poesía Asociación Marquesado de Priego. En este ámbito ha publicado poemas en, editada en 2000;, de 1998; y, de 1997.Junto a esas publicaciones colectivas, José Rey es autor de los libros, publicado en 1997, y, editado en 1981. En narrativa, destacan, entre otros títulos,, de 2008, y, de 2005, que completan una producción literaria amplia y diversa.En paralelo, José Rey García es miembro fundador del Aula Poética Inca Garcilaso y, desde hace años, forma parte del Consejo Asesor de Patrimonio del Ayuntamiento de Montilla y de la Cátedra Gran Capitán. También ha sido pregonero de la Fiesta de la Cruz, en 1997, y de la Fiesta del Barrio Gran Capitán, en 2004, dos celebraciones con arraigo en la vida social y cultural de la ciudad.Finalmente, en 2024, el cronista oficial de Montilla se convirtió en miembro de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, una incorporación que vino a sumarse a una trayectoria reconocida ahora por la Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba con su insignia de oro, entregada en un espacio tan ligado a la memoria histórica de la ciudad como el castillo de El Gran Capitán.