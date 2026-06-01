Manuel Bellido triunfa en Majadahonda con el primer premio del Get Back! Music Doc Festival



FOTOGRAFÍA: MANUEL BELLIDO MORA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MANUEL BELLIDO MORA

El documental, dirigido por el periodista montillano Manuel Bellido Mora junto a Sigfrid Monleón, ganó ayer el primer premio delen Majadahonda, un certamen especializado en cine documental musical que celebró su segunda edición entre el 27 y el 31 de mayo en distintos espacios de Madrid y que consolida así la trayectoria de una obra dedicada a reconstruir el nacimiento del rock and roll en España.El reconocimiento llegó en el marco de un festival centrado en documentales y videoclips nacionales vinculados con la música, impulsado con el objetivo de reivindicar la gran cantidad, calidad y variedad de obras dedicadas a este género documental en nuestro país y acercarlas al público en las salas de cine.Coorganizado por Cines Zoco Majadahonda y por la asociación Art Rebels Factory, el Get Back! Music Doc Festival desarrolló su programación de forma presencial en los Cines Zoco Majadahonda, la Sala Equis y el Palacio de Longoria, en Madrid.Este galardón supone un nuevo espaldarazo para, que afrontó en Majadahonda su tercer pase público tras suy después de inaugurar el cicloorganizado por la Fundación SGAE en la Sala Berlanga de Madrid.El recorrido del documental viene marcado por una recepción especialmente positiva desde su primera exhibición pública. Durante su estreno en Málaga, celebrado en el Teatro Echegaray, la película despertó un notable interés en torno a una propuesta audiovisual que se adentra en el fenómeno cultural vivido en Torremolinos durante las décadas de los sesenta y setenta, cuando la localidad malagueña se convirtió en uno de los grandes focos musicales y artísticos del país.En ese sentido,reconstruye, mediante entrevistas, archivos y testimonios directos, el ambiente creativo que hizo de la Costa del Sol un punto de encuentro para músicos, periodistas, artistas y turistas en plena dictadura franquista. Entre las voces que participan en la película figuran Eduardo “Teddy” Bautista, Adolfo Rodríguez, Félix Arribas, Rafael Olaegui, Carlos Jaime, Javier García Pelayo o Juan Manuel “Jeannot” Valenzuela, entre otros protagonistas de aquella etapa de intensa efervescencia cultural.La obra toma su nombre de una de las canciones más conocidas del grupo Los Íberos y combina la mirada histórica con una dimensión emocional ligada al paso del tiempo y a la memoria colectiva. Tras su estreno malagueño, Manuel Bellido definía el largometraje como “la crónica de unos años maravillosos y radiantes, donde todo parecía posible en un país atrasado que se abría a nuevos tiempos y a un despegue económico para dejar atrás el subdesarrollo”. De igual modo, el periodista montillano subrayaba la naturaleza coral del proyecto, al señalar que la película reúne “las voces y los testimonios directos de las personas que lo hicieron posible”.El documental ha mantenido un crecimiento constante dentro del circuito especializado. Antes incluso de este reconocimiento en Majadahonda, la obra ya había sido seleccionada para distintos festivales, entre ellos el festival In Edit de Barcelona, iniciando así un recorrido que continúa ampliando su presencia en certámenes vinculados al cine y a la cultura musical.“No hace falta decir que estamos muy contentos, porque vemos que el documental conecta con en el público a tope”, comentó ayer Manuel Bellido en declaraciones a. El director ya había destacado anteriormente la implicación emocional del público con la película, al asegurar que “el público que llenaba la sala conectó inmediatamente desde el principio con la película, se metió en ella, la disfrutó; se rió cuando hubo que reírse y se puso al borde de las lágrimas cuando tocaba hacerlo”.Asimismo, Bellido ha defendido el valor histórico del universo musical retratado en el documental, sosteniendo que “Torremolinos es el genuino yacimiento del rock and roll en España”. En esa misma línea, añadía que la localidad de la Costa del Sol “se convirtió en Eldorado de la música juvenil para una generación rebelde y pacifista que dijo no a la guerra de Vietnam”.La película también aborda el clima social y artístico que rodeó aquella explosión cultural vinculada a la apertura turística de la Costa del Sol. Tal y como explicaba el director montillano, “cantantes, escritores, pintores y toda clase de artistas se entremezclaron con las primeras oleadas de turistas en una sociedad, como era entonces la española, que pretendía dejar atrás las sombras de la dictadura franquista”.