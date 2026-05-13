Manuel Bellido lleva su documental 'Back in Time!' hasta la Sala Berlanga de Madrid

La Fundación SGAE proyectó anoche en la Sala Berlanga de Madrid el documental, dirigido por el periodista montillano Manuel Bellido Mora junto a Sigfrid Monleón, en el marco del ciclo audiovisual, una programación que reúne distintas miradas sobre la música como memoria, identidad colectiva e impulso creativo a través de cinco largometrajes documentales.La sesión, celebrada en el espacio cultural situado en la calle Andrés Mellado de la capital, abrió un ciclo que se desarrolla hasta el próximo sábado en doble sesión de tarde y que propone un recorrido por diferentes formas de entender la música desde perspectivas culturales, sociales y generacionales.La programación incluye, además de, títulos como, de Vicente J. Martín;, de Hugo de la Riva;, de María Valverde; y, de Isaki Lacuesta y Elena Molina.La proyección del documental de Manolo Bellido y Sigfrid Monleón estuvo acompañada por un coloquio posterior con ambos directores y por una actuación acústica de músicos vinculados a distintas etapas de la historia reciente del rock español.Sobre el escenario participaron Adolfo Rodríguez, integrante de Los Íberos y de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán; Luis Martín, miembro de Los Ronaldos; y Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en una velada que convirtió la inauguración del ciclo en una celebración en torno a la memoria musical de varias generaciones.La presencia deen este ciclo de la Fundación SGAE se produce apenas dos meses después de la extraordinaria acogida que el largometraje obtuvo durante suel pasado mes de marzo. Aquella primera proyección, celebrada en el Teatro Echegaray, reunió a numeroso público y despertó un notable interés en torno a una obra que reconstruye el nacimiento del rock and roll en España a través del fenómeno cultural vivido en Torremolinos durante las décadas de los sesenta y setenta.En ese sentido, el documental propone un recorrido por la transformación de la localidad malagueña en uno de los principales focos culturales y musicales del país en plena dictadura franquista. A través de entrevistas, archivos y testimonios directos, la película reconstruye el ambiente artístico que convirtió a la Costa del Sol en punto de encuentro de músicos, artistas, periodistas y turistas que encontraron en la música una vía de expresión y libertad.Entre los participantes en el documental figuran nombres como Eduardo “Teddy” Bautista, Adolfo Rodríguez, Félix Arribas, Rafael Olaegui, Carlos Jaime, Javier García Pelayo o Juan Manuel “Jeannot” Valenzuela, entre otros protagonistas de aquella etapa de efervescencia cultural que marcó el desarrollo de la música moderna en España.La película toma su nombre de una de las canciones más reconocidas del grupo Los Íberos y combina la reconstrucción histórica con una mirada emocional sobre el paso del tiempo y la memoria colectiva. El propio Manuel Bellido explicaba tras el estreno en Málaga quees “la crónica de unos años maravillosos y radiantes, donde todo parecía posible en un país atrasado que se abría a nuevos tiempos y a un despegue económico para dejar atrás el subdesarrollo”.De igual modo, el periodista montillano defendía que el documental funciona también como un testimonio coral de quienes protagonizaron aquella transformación cultural. Según detallaba, la obra reúne “las voces y los testimonios directos de las personas que lo hicieron posible”.La proyección de anoche en Madrid supone además un nuevo impulso para la trayectoria del largometraje, que ya ha sido seleccionado en dos festivales para iniciar su recorrido por distintos certámenes especializados. En concreto,formará parte de la programación de Get Back Music, en Madrid, y del festival In Edit de Barcelona.“No hace falta decir que estamos muy contentos, porque vemos que el documental conecta con en el público a tope”, comentó ayer Manuel Bellido, en declaraciones a. El director ya había destacado tras el estreno malagueño la respuesta del público asistente, asegurando entonces que “el público que llenaba la sala conectó inmediatamente desde el principio con la película, se metió en ella, la disfrutó; se rió cuando hubo que reírse y se puso al borde de las lágrimas cuando tocaba hacerlo”.Asimismo, Bellido defendía el valor histórico y cultural del fenómeno musical retratado en la película, afirmando que “Torremolinos es el genuino yacimiento del rock and roll en España”. En esa misma línea, sostenía que aquella localidad “se convirtió en Eldorado de la música juvenil para una generación rebelde y pacifista que dijo no a la guerra de Vietnam”.La obra también aborda el clima artístico y social que rodeó aquella explosión cultural en plena apertura turística de la Costa del Sol. Tal y como explicaba el director montillano, “cantantes, escritores, pintores y toda clase de artistas se entremezclaron con las primeras oleadas de turistas en una sociedad, como era entonces la española, que pretendía dejar atrás las sombras de la dictadura franquista”.