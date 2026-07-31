El Ayuntamiento de Montilla opta a un premio por su compromiso con la Memoria Democrática

El Ayuntamiento de Montilla ha sido seleccionado como finalista al Premio MISTORIA de Memoria Democrática, un reconocimiento que concede la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía y que se entregará el sábado 31 de octubre en un acto en el que también se concederán dieciocho Declaraciones de Reconocimiento y Reparación Personal a familiares de represaliados del franquismo y del nazismo.La candidatura montillana figura entre los ayuntamientos finalistas junto al de Benamejí. La entidad organizadora ha dado a conocer los nombres de las instituciones, centros educativos y personalidades o entidades vinculadas a la Memoria Democrática que optan a esta distinción, creada el pasado año para reconocer el trabajo desarrollado en este ámbito por administraciones, comunidades educativas y colectivos comprometidos con la reparación y el recuerdo de las víctimas.Además, la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía ha anunciado que en la categoría de Centros Educativos, los finalistas son el IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez y el IES María Cabeza Arellano Martínez de Mengíbar, en Jaén. La convocatoria distingue así la labor de espacios institucionales y formativos que han incorporado la Memoria Democrática a su actividad pública, educativa o social.Por otro lado, la asociación ha anunciado que este año ha decidido hacer una excepción en la categoría de personalidad o entidad relevante en Memoria Democrática. El Premio MISTORIA se concederá, a título póstumo, a Carlos Hernández de Miguel, por su labor en este campo y, especialmente, por el trabajo desarrollado en torno a los deportados españoles a Mauthausen.De igual modo, el diploma de esta categoría se entregará a tres entidades que, según ha destacado la organización, llevan décadas trabajando para que las víctimas de las fosas de Córdoba puedan ser devueltas a sus familiares. Se trata de Dejadnos Llorar, la Plataforma Comisión de la Verdad de Córdoba y la Federación Andaluza de Memoria Democrática.La elección del Ayuntamiento de Montilla como finalista llega apenas unas semanas después de que la localidad celebrara unpara conmemorar el Día de Homenaje a los españoles deportados y fallecidos en campos de concentración nazis, una cita que tuvo lugar el pasado 5 de mayo con el objetivo de honrar la memoria de quienes padecieron la deportación durante el régimen nazi.En ese sentido, aquella iniciativa municipal buscó reconocer el compromiso de estas personas con la defensa de la democracia y la libertad, así como su lugar en la historia europea y española. Durante la presentación del acto, la concejala de Cultura, Soledad Raya, afirmó que “este homenaje es un acto de memoria, de respeto y de reconocimiento hacia quienes padecieron una de las mayores tragedias del siglo XX y, también, un compromiso firme con los valores democráticos”.La conmemoración incluyó la lectura de un manifiesto institucional y una ofrenda floral ante los Stolpersteine situados en la Plaza del Ayuntamiento, que recuerdan a los once montillanos deportados a campos de concentración nazis. Estas pequeñas baldosas de cemento recubiertas con una lámina de latón fueron colocadas el pasado año a las puertas del Consistorio con el propósito de mantener viva la memoria de las víctimas.Y es que el proyecto, impulsado por el artista alemán Gunter Demnig y extendido a más de veinte países, pretende que la ciudadanía “tropiece” simbólicamente con el recuerdo de quienes fueron arrancados de sus hogares y de su entorno por la barbarie nazi. En Montilla, la iniciativa fue posible gracias al impulso de la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine Córdoba y Jaén, que promovió la incorporación de la localidad a esta red internacional de memoria.Sobre estas baldosas aparecen los nombres de José Carrasco Navarro, Manuel Cerezo Rute, Antonio Duque Alcaide, Antonio Jordano Jordano, Luis Luque Espejo, Antonio Polonio Morales, Ángel Ramírez Muñoz, Tomás Rodas Castro, Miguel Torres Alcaide y los hermanos Juan y Manuel González León. Nueve de ellos fueron asesinados en Gusen y Mauthausen entre 1941 y 1942, tras haber huido de la Guerra Civil española y de la represión franquista.En ese contexto, se conocen algunos datos concretos sobre estas víctimas. José Carrasco Navarro fue asesinado el 1 de julio de 1941 en Gusen, mientras que Antonio Jordano Jordano falleció el 23 de enero de 1942 en el mismo campo de concentración. Luis Luque Espejo murió el 10 de diciembre de 1941 y Ángel Ramírez Muñoz fue asesinado el 21 de noviembre de 1941.Asimismo, Tomás Rodas Castro perdió la vida el 30 de octubre de 1942 y Miguel Torres Alcaide falleció el 28 de noviembre de 1941. Los hermanos González León también murieron en estos campos: Juan, el 11 de enero de 1942 en Gusen, y Manuel, el 25 de noviembre de 1941 en Mauthausen.De igual modo, la memoria familiar de algunas de estas víctimas se mantuvo viva lejos de Montilla. En 2001, los hijos de Juan y el hijo y el nieto de Manuel residían en municipios barceloneses como Sant Joan Despí y Sant Feliu de Llobregat, adonde habían emigrado en la década de los cincuenta.La mayoría de estos nombres fueron recogidos por primera vez de forma oficial en el Boletín Oficial del Estado en 2019, cuando el Gobierno de España publicó una lista con 4.427 republicanos españoles asesinados en campos nazis. Aquel listado fue fruto de un trabajo de investigación coordinado por el historiador Gutmaro Gómez Bravo, con la colaboración de Arcángel Bedmar.Uno de los casos más representativos es el de Manuel González León. Aunque nació en Lucena, se trasladó siendo niño a Montilla, donde desarrolló su vida como carbonero. Militante del Partido Comunista, combatió en el Ejército Republicano y, tras la caída de Cataluña, cruzó la frontera francesa.Posteriormente fue internado en los campos de Barcarès y Saint Cyprien y, más tarde, deportado a Mauthausen en julio de 1941. Falleció apenas tres meses después en Gusen, con treinta y un años. Su hermano Juan murió poco tiempo después en circunstancias similares.Por otro lado, la historia de los hermanos González León ya fue objeto de reconocimiento institucional en 2010, cuando el Ayuntamiento de Montilla dedicó una plaza en la confluencia de las calles Poeta Miguel Hernández, San Juan Despí y Alfareros. La colocación de los Stolpersteine y la reciente conmemoración del 5 de mayo se suman así a otros gestos de memoria impulsados en la localidad.La fecha del 5 de mayo fue instaurada en 2019 por el Consejo de Ministros del Gobierno de España como Día de Homenaje a los españoles deportados y fallecidos en campos de concentración nazis. La elección de esta jornada coincide con la liberación del campo de Mauthausen en 1945, donde estuvieron internados la mayoría de los deportados españoles.Ahora, la presencia del Ayuntamiento de Montilla entre los finalistas al Premio MISTORIA sitúa de nuevo a la localidad en el mapa andaluz de la Memoria Democrática. El reconocimiento definitivo se conocerá el 31 de octubre, en un acto en el que la asociación también entregará dieciocho Declaraciones de Reconocimiento y Reparación Personal de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a familiares de represaliados del franquismo y del nazismo.