La AUGC sitúa en 1,3 la ratio de guardias civiles por cada mil habitantes en Montilla

Montilla presenta una ratio de 1,3 guardias civiles por cada mil habitantes, según el estudio elaborado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles a partir de los datos censales del Instituto Nacional de Estadística y de la información oficial sobre las plantillas destinadas a seguridad ciudadana en los municipios de la provincia de Córdoba.El análisis sitúa a Montilla dentro del amplio grupo de localidades cordobesas que no alcanzan los dos agentes por cada mil habitantes. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, colectivo mayoritario en el seno de la Guardia Civil y representante de más de 30.000 agentes de todas las escalas, sostiene que los resultados corroboran las denuncias que viene formulando desde hace años sobre la escasez de efectivos.En concreto, Montilla comparte la ratio de 1,3 guardias civiles por cada mil habitantes con Montoro, Almodóvar del Río, Villanueva de Córdoba, Nueva Carteya, Hornachuelos, Moriles e Iznájar. La asociación señala que “la mayoría de localidades presentan tasas muy bajas de guardias civiles por número de habitantes”.Para realizar el estudio, la organización profesional ha relacionado la población censada en cada municipio con el número oficial de efectivos de seguridad ciudadana asignados a las distintas plantillas. Del análisis han quedado excluidas Córdoba, Lucena y Cabra, ya que en estos tres municipios la seguridad ciudadana corresponde a la Policía Nacional.La situación descrita en Montilla se enmarca en un panorama provincial con diferencias notables entre municipios. La ratio más baja corresponde a La Carlota, con apenas 0,6 agentes por cada mil habitantes, seguida de Aguilar de la Frontera, con 0,7. Fernán Núñez, Fuente Palmera, Posadas, Rute, La Rambla y Castro del Río se quedan en 0,9.Además, la Asociación Unificada de Guardias Civiles advierte de que las cifras de algunas de estas localidades deben valorarse teniendo en cuenta que sus puestos atienden también a otros núcleos de población. El de Fernán Núñez se encarga de Montemayor; el de La Carlota asume La Guijarrosa; el de Fuente Palmera presta servicio a Fuente Carreteros, La Ventilla, Silillos y Ochavillo del Río; y el de La Rambla tiene también bajo su demarcación a Montalbán.Por otro lado, Pozoblanco dispone de 1,1 guardias civiles por cada mil habitantes y Priego de Córdoba alcanza 1,2. Fuente Obejuna y Cañete de las Torres presentan una ratio de 1,4; Puente Genil y Bujalance, de 1,5; Hinojosa del Duque y Benamejí, de 1,6; Peñarroya y Adamuz, de 1,7; y Espejo, de 1,8.También en este grupo existen puestos que cubren varios municipios. Pozoblanco se encarga de Añora y Pedroche; Priego de Córdoba atiende Almedinilla; Almodóvar del Río incluye Guadalcázar; Peñarroya se hace cargo de Los Blázquez, La Granjuela y Valsequillo; Hinojosa del Duque tiene Belalcázar; Villanueva de Córdoba asume Conquista; y Benamejí presta servicio a Encinas Reales y Palenciana.Por encima de los dos guardias civiles por cada mil habitantes aparecen Palma del Río, Baena, El Carpio, Villaviciosa, Belmez, Dos Torres, Luque, El Viso, La Victoria y Alcaracejos. Sin embargo, la asociación puntualiza que algunas de esas ratios disminuyen al incorporar las localidades atendidas por cada puesto. Baena baja a 1,9 al incluir Valenzuela; El Carpio, a 1,2 con Pedro Abad; y Luque, a 0,9 con Zuheros y Doña Mencía.Palma del Río se encarga igualmente de Mesas de Guadalora, Céspedes y El Calonge; El Viso incluye Villaralto; y La Victoria atiende también a San Sebastián de los Ballesteros. En cuanto a los municipios que superan los tres efectivos por cada mil habitantes, el estudio menciona a Carcabuey, Monturque y Espiel, aunque este último baja a 1,7 al incorporar Obejo y Villaharta.Las ratios más elevadas se localizan en Fuente Tójar, con 10,5 guardias civiles por cada mil habitantes; Santa Eufemia, con 5,8; Cardeña, con 5,7; Villanueva del Duque, con 5,1 junto a Fuente la Lancha; y Torrecampo, con 5, aunque su tasa desciende a 3,7 cuando se incluye El Guijo.En ese sentido, la asociación afirma que “a la vista de esos datos no es de extrañar que la provincia de Córdoba presente una de las ratios de guardias civiles por habitantes más bajas de todo el país, como ya denunció AUGC hace unos meses”.La organización profesional considera que el alcance del problema no queda reflejado únicamente en las plantillas oficiales. Según expone, una parte de esos efectivos no se encuentra disponible debido a situaciones de incapacidad temporal, vacaciones, permisos y la asignación de agentes a equipos especializados como ROCA, VIOGEN y otros servicios.A este respecto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles manifiesta que “el problema es aún más grave teniendo en cuenta que un elevado porcentaje de esas escasas plantillas no está disponible, debido a las situaciones de incapacidad temporal, las vacaciones y permisos de distinta índole, y la detracción de efectivos para los equipos especializados como ROCA, VIOGEN y otros, que son muy necesarios pero deberían dotarse de personal destinado específicamente a esas unidades”.La asociación se ha puesto a disposición de los alcaldes y de las instituciones provinciales para facilitarles datos concretos sobre la situación de la seguridad pública en los municipios cordobeses. Su intención es trasladar a los responsables institucionales la realidad de las plantillas y las dificultades que, según denuncia, afrontan los puestos para prestar sus servicios.Por otra parte, el colectivo alerta de que el problema se agravará a partir de septiembre en varias localidades, cuando se hagan efectivos los destinos publicados un mes antes. La organización detalla que “se reducirán las plantillas de los Puestos de Bujalance, Fernán Núñez, Castro del Río y Moriles, mientras que el Puesto de Peñarroya perderá nada menos que cinco guardias civiles”.La Asociación Unificada de Guardias Civiles sostiene que, al materializarse esos movimientos, saldrán de la provincia más agentes de los que llegarán. Esta circunstancia se produciría pese a las más de doscientas vacantes existentes y después de que Córdoba haya perdido un 9,8 por ciento de su plantilla durante los últimos cuatro años.Y es que, según la información ofrecida por el colectivo, Córdoba es desde hace muchos años la provincia andaluza con menos efectivos. La última resolución de destinos la sitúa, además, entre las cinco provincias españolas que recibirán menos guardias civiles, mientras que los refuerzos asignados representan apenas el 4 por ciento de los destinados al conjunto de Andalucía.“Por ello, resulta incomprensible que Córdoba esté entre las cinco provincias de todo el país a las que llegan menos guardias civiles en la última resolución de destinos, y que sus refuerzos supongan apenas el 4% de los recibidos en Andalucía”, afirma la Asociación Unificada de Guardias Civiles.Finalmente, la organización denuncia que esta situación mantiene a la mayoría de los puestos de la provincia sin capacidad para abrir regularmente sus dependencias y atender presencialmente a la ciudadanía. También sostiene que las pocas patrullas disponibles se forman con efectivos procedentes de distintas unidades y deben vigilar al mismo tiempo varias poblaciones alejadas entre sí.