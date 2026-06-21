La sección 'Montilla, en persona' cumple su primer año como álbum colectivo de la localidad

inicia hoy un breve paréntesis en la publicación de, la sección que arrancó el 20 de junio del pasado año, coincidiendo con el décimo aniversario del, alcalde de Montilla entre los años 1995 y 2007, y que desde entonces ha rendido homenaje a 352 hombres y mujeres de la localidad.Justo al cumplirse un año de su puesta en marcha, este espacio concebido para las redes sociales del periódico —— se toma un respiro con el objetivo de recopilar nuevas imágenes y perfiles que permitan retomar la sección muy pronto. La iniciativa, que ha contado con una extraordinaria acogida en su primer año de funcionamiento, nació con una voluntad sencilla: poner nombre, rostro y memoria a personas de cualquier edad que han hecho o hacen grande Montilla con su ejemplo, su profesión, su cercanía o su recuerdo.Desde el 20 de junio del pasado año,ha ido construyendo un álbum colectivo integrado por 352 protagonistas, hombres y mujeres de la localidad vinculados a diferentes disciplinas artísticas, deportivas, educativas o sociales. Cada entrega ha servido para recordar una trayectoria, reconocer una huella personal o profesional y subrayar que la historia de una ciudad también se escribe desde las vidas cotidianas de quienes forman parte de ella.En ese sentido, el inicio de la sección estuvo unido a una fecha especialmente significativa para la memoria reciente de Montilla: el décimo aniversario del fallecimiento de Antonio Carpio Quintero, quien fue alcalde de la ciudad entre los años 1995 y 2007. A partir de esa primera referencia,abrió una galería pensada para extender el reconocimiento a muchas otras personas cuya vida deja o ha dejado una señal visible en el tejido humano de la localidad.Y es que la historia de una ciudad no solo se escribe con grandes eventos sino, fundamentalmente, con la vida, el esfuerzo y el talento colectivo de quienes caminan por sus calles. Con esa filosofía nació, una sección diseñada específicamente para las redes sociales con la intención de rendir un pequeño y sincero tributo a hombres y mujeres nacidos o residentes en la localidad que han contribuido a hacer de Montilla un lugar mejor.El editor del periódico, Juan Pablo Bellido, explicó entonces el sentido de esta iniciativa. "Para nosotros, este espacio no es solo una sección periodística: es un homenaje público. Por ello, valoramos profundamente que nuestros lectores se involucren y nos ayuden a cuidar cada detalle", afirmó el responsable de, quien reconoció, además, que la acogida de este proyecto estaba siendo "extraordinaria".Además, muchas de las fotografías publicadas durante este primer año han sido facilitadas por familiares o amigos de las personas homenajeadas. Esa colaboración ha permitido que la sección haya crecido como una galería cercana, construida desde el afecto y desde el deseo de honrar a quienes forman parte de la memoria viva de Montilla.Por otro lado,ha ofrecido a muchas familias una oportunidad especialmente valiosa para recordar a sus seres queridos desde una mirada pública, respetuosa y agradecida. Cada imagen, acompañada por una breve reseña, ha servido para poner en valor una trayectoria vital o profesional, pero también para recordar que el patrimonio de una ciudad no está compuesto únicamente por sus edificios, sus fiestas o sus instituciones, sino también por las personas que la habitan o la han habitado.En ese contexto, Juan Pablo Bellido resaltó el carácter abierto y cuidadoso de la propuesta. "Nuestra mayor ilusión era que esta sección fuera un lugar de encuentro y gratitud, pero si alguna familia prefiere que una imagen no forme parte de esta galería, solo tiene que comunicárnoslo y será retirada de inmediato", manifestó el editor de, quien añadió que "si sintiéramos que esta iniciativa genera malestar, la suspenderíamos sin dudarlo".De igual modo, el periódico ha insistido en que la participación ciudadana resultará esencial para poder retomar el proyecto lo antes posible. Por eso, cualquier persona, entidad o colectivo puede proponer a un familiar o a una persona conocida para que aparezca en, siempre con la aportación de una fotografía y de los datos necesarios para contextualizar su historia.Para colaborar con la sección,solicitado un retrato de la persona protagonista, su nombre y dos apellidos, una breve reseña sobre su trayectoria vital o profesional y el nombre y dos apellidos del autor o autora de la fotografía. Las propuestas pueden remitirse por correo electrónico, a través de la dirección, o por WhatsApp, en el número 681 053 639.Ahora, después de un año de publicaciones, la sección abre una pausa que "no supone un cierre, sino un tiempo de preparación para futuras entregas", tal y como ha recalcado Juan Pablo Bellido, quien ha insistido en que "el propósito de Montilla Digital es recopilar nuevas imágenes, ordenar nuevos perfiles y reunir el material necesario para que 'Montilla, en persona' pueda regresar muy pronto con nuevas entregas y con el mismo espíritu con el que fue concebida".En definitiva,se ha convertido durante este primer año en un modesto proyecto periodístico y, al mismo tiempo, en un valioso patrimonio gráfico para los montillanos. "Su valor reside, precisamente, en esa suma de rostros, biografías y recuerdos que ayudan a comprender la ciudad desde una perspectiva humana, cercana y reconocible", subraya el director del periódico.Y es que la sección nació de la convicción de que cada vida merece ser celebrada y de que el mejor legado de un pueblo es el recuerdo agradecido de sus vecinos. Esa idea sigue marcando el camino de un proyecto que ahora se detiene de forma temporal para tomar impulso, ampliar su archivo y preparar nuevas historias vinculadas a Montilla y a su gente.