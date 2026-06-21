Una exposición de poesía y pintura reúne a diez creadores de Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Exposición de Poesía y Pintura 2026 reúne hasta el próximo 28 de junio en la Tahona del Castillo a cinco poetas y cinco pintores montillanos en una propuesta cultural impulsada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, de la mano del escritor Antonio Herrador de la Torre, con el propósito de establecer un diálogo abierto entre la palabra poética y la creación plástica.La muestra reúne cerca de cuarenta obras pictóricas junto a composiciones poéticas de autores locales, convirtiendo la Oficina de Turismo en un escaparate de la cultura viva de Montilla. El proyecto se presenta así como una exposición colectiva en la que la poesía y la pintura comparten espacio sin imponerse una sobre otra, con un recorrido que invita al visitante a establecer sus propias relaciones entre los versos, las imágenes y las distintas sensibilidades creativas presentes en la sala.Además, la iniciativa hunde sus raíces en la admiración de Antonio Herrador de la Torre por dos figuras esenciales de la cultura contemporánea: Federico García Lorca y Pablo Picasso. A partir de esa referencia inicial, el escritor montillano ha ido dando forma a una propuesta que ha terminado reuniendo a varios amigos y creadores locales en torno a una misma idea: hacer convivir dos disciplinas artísticas distintas, pero estrechamente conectadas por su capacidad para emocionar, sugerir y construir imágenes en la memoria del espectador.En el apartado literario participan Antonia Maíllo, Loli Delgado, Ángela Feria, José Pérez Merino y el propio Antonio Herrador. En el ámbito pictórico lo hacen José Manuel Márquez Repiso, Marisa Cabello, Carmen Flores, Cristina Rodríguez y Alfonso Jiménez.La muestra reúne más de cuarenta obras de temática y estilos diversos. Algunos autores aportan varias piezas, mientras que otros participan con un número más reducido de trabajos, configurando un itinerario heterogéneo que refleja la personalidad de cada artista. Esa diversidad permite que la exposición no responda a una única mirada, sino a una suma de voces, técnicas y sensibilidades que conviven con un mismo hilo conductor: la creación artística hecha desde Montilla.El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, destacó durante la inauguración la importancia de utilizar la Tahona del Castillo, sede de la Oficina de Turismo, como espacio expositivo y como punto de encuentro con la cultura local. El edil subrayó que la exposición permite a quienes visitan Montilla encontrarse con una muestra de la creatividad local y destacó que "la cultura es una de las mejores cartas de presentación de una ciudad para quienes la visitan".De igual modo, Lapsley valoró el trabajo realizado por Antonio Herrador y defendió el papel de la actividad cultural como reflejo del dinamismo de una localidad. En este sentido, afirmó que "la cultura y la vida cultural son una buena medida de la salud de una ciudad", una idea que enlaza con el objetivo de abrir espacios municipales a las iniciativas artísticas impulsadas por creadores locales.Para José Manuel Márquez Repiso, la exposición tiene también una dimensión afectiva que va más allá de la presentación pública de varias obras. El artista montillano, que ya había colaborado con Antonio Herrador ilustrando uno de sus libros de poesía, se incorporó al proyecto desde el primer momento y quiso subrayar el carácter colectivo y cercano de la iniciativa. "Es una reunión de amigos", aseguró durante la inauguración.Asimismo, Márquez puso el acento en el potencial creativo existente en la localidad y en la necesidad de hacerlo visible. Y es que la muestra permite descubrir tanto trayectorias consolidadas como miradas que encuentran en esta propuesta una ocasión especialmente significativa para mostrarse ante el público local.Es el caso de Carmen Pérez Flores, que vive la exposición con una emoción particular al tratarse de una de sus primeras muestras de estas características en Montilla. La artista presenta ocho obras realizadas principalmente en acrílico y óleo.Durante la inauguración, la artista montillana no ocultó su satisfacción por participar en el proyecto impulsado por Antonio Herrador. "Me hace muchísima ilusión poder exponer aquí en mi pueblo", aseguró la artista, que forma parte de una exposición concebida como un encuentro entre disciplinas, pero también como una oportunidad para poner rostro y nombre a una parte de la creación local.