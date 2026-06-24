Montilla recibe su distintivo como Ciudad de la Ciencia y la Innovación



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha recibido en la localidad valenciana de Picanya su distintivo como Ciudad de la Ciencia y la Innovación, concedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en un acto presidido por la secretaria general de Innovación, Teresa Riesgo, que reconoció a 19 municipios españoles por su compromiso con la innovación como eje de desarrollo económico, social y administrativo.La entrega de este reconocimiento, que, supone la incorporación oficial de Montilla a la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, conocida como, un foro estatal que reúne a municipios comprometidos con el impulso de políticas públicas innovadoras. Con la entrada de las nuevas localidades distinguidas, la red alcanza ya las 128 ciudades de toda España.Además, el reconocimiento acredita la apuesta del municipio por situar la innovación en el centro de la acción pública local, no solo desde una perspectiva tecnológica, sino también como una herramienta para mejorar la gestión administrativa, favorecer el desarrollo económico y social, y ofrecer nuevas respuestas a las necesidades de la ciudadanía.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, valoró la concesión de este distintivo como "un respaldo al trabajo que el Ayuntamiento viene desarrollando para situar la innovación en el centro de las políticas públicas y como una herramienta al servicio de la ciudadanía”.En ese sentido, el regidor montillano señaló que "formar parte de la Red Innpulso supone un importante impulso para Montilla. Nos permite compartir experiencias con ciudades referentes, acceder a nuevas oportunidades de financiación y seguir incorporando soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas".Y es que la entrada de Montilla en esta red abre la puerta a un espacio de cooperación entre administraciones locales que comparten una misma orientación estratégica: aplicar el conocimiento, la investigación, la transformación digital y las nuevas formas de gestión pública al desarrollo de ciudades más sostenibles, competitivas y preparadas para afrontar los desafíos actuales.De igual modo, Rafael Llamas destacó que la distinción reconoce una estrategia municipal basada en la colaboración entre administraciones, empresas, universidades y agentes sociales. "La innovación no se limita a la tecnología; también significa una nueva forma de gestionar lo público, de generar oportunidades para nuestras empresas y de ofrecer mejores servicios a la ciudadanía. Este reconocimiento confirma que Montilla avanza en esa dirección", afirmó.La resolución del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, conocida el pasado mes de mayo, ya había situado a Montilla dentro del grupo de municipios distinguidos en esta convocatoria junto a otros tres municipios andaluces: Córdoba, Chiclana de la Frontera y Mengíbar. Con ello, estas localidades pasan a formar parte de una red estatal cuyo principal objetivo es impulsar la innovación desde el ámbito municipal.Por otro lado, la distinción concedida a Montilla se enmarca en la modalidad de municipios de entre 20.000 y 100.000 habitantes, categoría en la que también fueron reconocidas las localidades de Alboraya, Almassora, Chiclana de la Frontera, Denia, Mogán, Mollet del Vallès, Palencia, Tres Cantos y Vic.Asimismo, en la categoría de ciudades de más de 100.000 habitantes obtuvieron este distintivo Alicante, Córdoba, Elche y Torrevieja, mientras que en el apartado reservado a municipios de menos de 20.000 habitantes figuran Alfaro, Baltanás, Mengíbar, Onil y Picanya, localidad valenciana que acogió ayer el acto de entrega de las distinciones.Durante el acto, la secretaria general de Innovación, Teresa Riesgo, subrayó que la Red Innpulso constituye una herramienta esencial para trasladar el conocimiento científico y tecnológico a la vida cotidiana de la ciudadanía y para construir ciudades más resilientes, sostenibles y preparadas para afrontar los desafíos del siglo XXI.En ese marco, la incorporación de Montilla permitirá al Ayuntamiento participar en un foro de intercambio de experiencias y de desarrollo de proyectos conjuntos con otros municipios que han hecho de la innovación una parte central de sus políticas locales. La transformación digital, la sostenibilidad, la transición ecológica, la participación ciudadana y la modernización de los servicios públicos figuran entre los ámbitos de trabajo vinculados a esta red.Además, la Red Innpulso facilita el acceso a instrumentos específicos orientados al desarrollo de proyectos de innovación y transformación urbana. Entre ellos se encuentran la Compra Pública de Innovación, programas de formación, acciones de promoción internacional, laboratorios urbanos y recursos financieros dirigidos a reforzar la capacidad innovadora de los municipios.La Red Innpulso funciona, de este modo, como un espacio de encuentro y colaboración entre ayuntamientos que buscan compartir buenas prácticas y fortalecer el potencial innovador de sus territorios. Su actividad pretende fomentar modelos de ciudad más eficaces, sostenibles y competitivos, con iniciativas capaces de repercutir en una mejor calidad de vida para la ciudadanía.Con esta incorporación, Montilla se suma a una plataforma integrada por ciudades de distintos tamaños y perfiles demográficos que trabajan de forma conjunta para afrontar retos vinculados al conocimiento, la tecnología, la sostenibilidad y la modernización de la gestión pública. La distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación consolida así la presencia del municipio en una red estatal orientada a conectar la innovación con la vida cotidiana de los vecinos y vecinas.