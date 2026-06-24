El Teatro Garnelo abre sus puertas al Festival de Ballet 2026

La Asociación Cultural Amigos del Ballet llevará este fin de semana al Teatro Garnelo de Montilla el Festival de Ballet 2026, una propuesta escénica integrada por nueve coreografías repartidas en dos partes —el sábado 27 y el domingo 28 de junio, a las 19.30 de la tarde— y concebida como una gala en la que confluirán distintos lenguajes de la danza: desde el ballet clásico hasta el contemporáneo, el moderno, el tango y las adaptaciones musicales para escena.El espectáculo tendrá una duración aproximada de entre 90 minutos y dos horas y la dirección y coreografía correrán a cargo de Victoria Pérez Fernández, profesora de la Asociación Cultural Amigos del Ballet, un colectivo sin ánimo de lucro que preside María Victoria Fernández Córdoba.La cita llega al escenario montillano tras meses de trabajo y ensayos por parte de las alumnas, que volverán a abrir el Teatro Garnelo para compartir con el público el resultado de una preparación artística que combina disciplina, expresión corporal y emoción, a través de distintos tipos de danza, desde las más clásicas al baile contemporáneo o más moderno —tipo Broadway—.En ese sentido, la coreógrafa y profesora de Amigos del Ballet confía en que el festival tenga buena acogida, ya que "es un espectáculo que merece la pena, pues no solo es deporte sino arte, que lleva mucho esfuerzo detrás", sin perder de vista que "a las niñas les hace mucha ilusión abrir el telón del teatro y ver el patio de butacas repleto".Las entradas tienen un precio de 10,00 euros y pueden adquirirse hasta el viernes en el estanco de la Avenida María Auxiliadora. La primera parte del programa estará formada por cuatro piezas. La apertura llegará con, sobre música instrumental, seguida de, inspirada en piezas instrumentales deA continuación, las bailarinas de la Asociación Cultural Amigos del Ballet interpretarán, con elde Chaikovski, y cerrarán este primer bloque con, una coreografía vinculada a, deYa el domingo, la segunda parte reunirá cinco propuestas escénicas con registros muy distintos. El público podrá ver, con, de, con, de Elvis Presley;, con, con piezas de, de Chaikovski; y, concebida como un mix variado musical para cerrar el recorrido artístico.Y es que el festival no se plantea únicamente como una sucesión de bailes, sino como una pequeña travesía escénica en la que cada grupo aporta su nivel y su manera de estar sobre el escenario. El programa combina referencias reconocibles del repertorio clásico, comoo el, con piezas vinculadas al musical, el cine y el imaginario contemporáneo, lo que permitirá al público transitar por ambientes muy diversos a lo largo de la función.El elenco artístico se organiza en tres grupos. En el grupo inicial figuran Alba Cruz Cantero, Andrea Cruz López, Daniela Zafra Sánchez, Gema García Espejo, Martina Raigón Pedrosa, Sofía Barranco Ruz y Valeria Trapero Raya. Por su parte, el grupo medio está integrado por Alejandra Jiménez Hidalgo, Ana Beatriz Zafra Sánchez, Anahí Bellido Caracuel, Blanca Osuna Gómez, Carlota Ramírez Entrena, Carmen López Tejada, Carmen Sánchez Obrero, Elisa Carmona Rodríguez, Lucía García Espejo, María Alcaide Herrador, Marta Castillero Mesa, Paula Zafra García y Sara Algaba Luque.Asimismo, el grupo superior estará formado por Aurora Jiménez Hidalgo, Carla Merino Jiménez, Marta Merino Jiménez, Elena Gracia Cantero, Emilia Chamizo Salas, Laura Córdoba Gracia, Laura Luque Carmona y María Sánchez Obrero. Todas ellas tomarán parte en un programa que concluirá con un saludo final en el que se entregarán a las niñas diplomas y regalos de forma individual.Con esta nueva edición del Festival de Ballet, la Asociación Cultural Amigos del Ballet volverá a convertir el Teatro Garnelo en un espacio de encuentro para la danza, el aprendizaje y la ilusión de sus alumnas, tras duros meses de trabajo, ilusión y muchas horas de ensayo, con un objetivo claro: que el patio de butacas se llene para ver brillar a estas artistas montillanas sobre el principal escenario de su ciudad natal.