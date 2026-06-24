Apedem Montilla define su estructura deportiva para la temporada 2026/2027

Paloma Polo, al frente del Prebenjamín B

Nuevas incorporaciones

Rafael Zafra: toda una vida al servicio del Apedem

Alfonso Mantero seguirá liderando al Juvenil A

El Club Deportivo Apedem Montilla ha definido en los últimos días una parte esencial de su estructura deportiva para la temporada 2026/2027 con la renovación de su coordinación y la designación de distintos cuerpos técnicos que asumirán la formación de sus equipos de base, desde las primeras edades hasta categorías de fútbol 11, dentro de una planificación que combina continuidad, regreso de antiguos jugadores, preparación académica y sentimiento de pertenencia a la entidad auriverde.El club ha confirmado la continuidad de Rafa López y Alfredo Lorenzo como coordinadores deportivos, una responsabilidad que volverán a compartir dentro de una estructura presidida y liderada por Rafael Zafra Madrid. Ambos serán los encargados de gestionar y potenciar las distintas categorías de la entidad, desde el fútbol 7, que abarca desde Prebenjamín hasta Alevín, hasta el fútbol 11, con equipos desde Infantil hasta Juvenil.En ese sentido, el Club Deportivo Apedem considera esta coordinación como un pilar fundamental para seguir siendo un referente en la formación y el fútbol base. La entidad ha destacado la confianza depositada en el trabajo, la dedicación y el compromiso de sus responsables deportivos, llamados a guiar a los jugadores no solo desde el punto de vista competitivo, sino también en los valores que identifican a la escuela montillana.La categoría de Bebés estará dirigida por Eduardo Pérez López, que renueva su compromiso con la entidad para liderar uno de los proyectos más sensibles dentro de la estructura formativa del club. Edu, maestro y licenciado en Psicopedagogía, aporta una trayectoria vinculada al desarrollo pedagógico infantil y una experiencia que permitirá unir aprendizaje metodológico, valores deportivos y diversión en la iniciación al fútbol de los más pequeños.Además, Manuel Salido se incorpora como ayudante y dinamizador dentro de este cuerpo técnico. Su presencia refuerza la identidad del club, ya que formó parte de la disciplina del Club Deportivo Apedem durante toda su etapa formativa, desde las categorías inferiores hasta el equipo juvenil. Con esta dupla, la entidad combina especialización profesional y sentimiento de pertenencia a la escuela.Por otro lado, Javier Cobos García será el encargado de dirigir al Prebenjamín A de segundo año durante la temporada 2026/2027. Javi es un entrenador formado íntegramente en el club, donde defendió sus colores en todas las categorías, desde Alevín hasta Sénior. Tras estar al frente del equipo prebenjamín la pasada temporada, afrontará su tercer año consecutivo en la formación de los más pequeños del Club Deportivo Apedem, con la misma ilusión y dedicación.La estructura de fútbol 7 también contará con Rafael Flores como nuevo entrenador del Benjamín A. Natural de Moriles y con tan solo 19 años, llega al club con una firme vocación por la enseñanza deportiva y una trayectoria formativa que incluye el Grado Superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva, después de haber completado sus estudios como técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre.Rafael Flores defendió durante años la camiseta del Moriles Club de Fútbol, donde también inició su camino como entrenador. Tras comenzar en los banquillos de la mano de Dioni y Nico, obtuvo la titulación UEFA C y ha desarrollado experiencia al frente del equipo prebenjamín del Moriles Club de Fútbol.El nuevo técnico llega al Club Deportivo Apedem con ganas de aprender, enseñar y transmitir valores a sus jugadores, convencido de que el fútbol base es mucho más que un deporte. “Quiero aportar todo lo que sé, seguir aprendiendo y ayudar a que cada niño disfrute, crezca y se forme a través del fútbol”, ha señalado.De igual modo, José David Urbano Jiménez será el nuevo entrenador del Benjamín B del Club Deportivo Apedem Montilla. Su historia está profundamente ligada a la entidad, en la que comenzó siendo apenas un niño, en categoría alevín. Desde aquellos primeros pasos, vivió momentos destacados como un tercer puesto liguero y la conquista de la Copa Diputación, antes de completar una etapa formativa marcada por tres ascensos consecutivos, dos en categoría cadete y otro como juvenil de primer año.José David Urbano Jiménez, conocido por sus amigos como, continuó después su carrera en categoría sénior en el Aguilar, defendió durante tres temporadas la camiseta del Club Deportivo Montalbeño y regresó más tarde al Montilla Club de Fútbol, donde contribuyó al ascenso desde Primera Andaluza Cordobesa hasta División de Honor. Con la reaparición del equipo sénior del Club Deportivo Apedem en Tercera Andaluza, volvió a la que siempre sintió como su casa.En esta segunda etapa en la entidad auriverde, Joseda ha protagonizado nuevos éxitos, entre ellos dos ascensos, un campeonato de liga la pasada temporada, la Copa Diputación y la Copa Andalucía. Ahora compaginará su presencia en el primer equipo con esta nueva responsabilidad en el banquillo, desde donde transmitirá a los más pequeños la experiencia, los valores y el sentimiento adquiridos durante una vida vinculada al club.Junto a él estará Laura Ruz, que desempeñará la función de delegada del equipo. Su incorporación representa, según la entidad, un paso más en la presencia y visibilidad de la mujer en el fútbol y en el Club Deportivo Apedem. Amante de los niños y de los valores que transmite el deporte, Laura afronta este reto con la ilusión de contribuir al crecimiento personal y deportivo de cada jugador, convirtiéndose en un apoyo fundamental dentro y fuera del terreno de juego.En la categoría alevín, Rafael Domínguez dirigirá al Alevín B, integrado por jugadores de primer año. Rafa es otro entrenador de la casa, profundamente vinculado al club desde sus inicios. Como jugador, recorrió todas las categorías del Club Deportivo Apedem y creció bajo los valores que identifican a la entidad, hasta convertirse en un ejemplo del sentimiento auriverde.Tras obtener el título de entrenador UEFA C en el Club Deportivo Los Califas y compaginar su formación deportiva con sus estudios, regresó al club que le vio crecer para iniciar su etapa en los banquillos. En la temporada 2024/2025 asumió por primera vez la dirección del Alevín A y, desde entonces, ha demostrado compromiso con la formación integral de los jóvenes futbolistas.Además de su trabajo como entrenador, Rafael Domínguez ha desarrollado funciones de delegado de equipo durante varios años dentro de distintos cuerpos técnicos del club. Esa experiencia, unida a su cercanía con los jugadores y a su capacidad de trabajo, le ha convertido en una figura valorada dentro de la estructura deportiva. Después de dirigir al Alevín A la pasada temporada, afrontará ahora su tercer año consecutivo como técnico de la entidad.También regresa al club Ismael Jiménez Díaz, que asumirá la dirección del Alevín A. Formado como portero en la cantera del Club Deportivo Apedem entre las temporadas 2010 y 2021, defendió los colores auriverdes desde Benjamín hasta Juvenil. Ahora vuelve a la entidad con preparación académica y experiencia en los banquillos para contribuir al crecimiento de los jóvenes futbolistas.Ismael Jiménez Díaz es técnico superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva por MEDAC y actualmente cursa Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Granada. A sus 24 años, ha sido segundo entrenador junto a Francis Mesa en los equipos Infantil B, Cadete B y Juvenil del Club Deportivo Apedem, además de formar parte del cuerpo técnico del equipo juvenil del Club Deportivo Villa de Espejo durante la temporada 2023/2024.Como primer entrenador, dirigió la pasada campaña al equipo benjamín de CEDIFA en el Club Deportivo Monfuba. Esa experiencia le permitió seguir desarrollando una metodología de trabajo centrada en la formación, el compañerismo y el crecimiento integral de los jóvenes deportistas. Su cercanía, responsabilidad y trato con los niños encajan con el modelo formativo del Club Deportivo Apedem, donde el desarrollo deportivo va acompañado de la educación en valores.El Prebenjamín B quedará en manos de Paloma Polo, nueva entrenadora encargada de dirigir el proyecto formativo y deportivo del equipo durante la temporada 2026/2027. Con 26 años, una sólida trayectoria en el fútbol base y una formación académica destacada en ciencias del deporte, llega a la entidad con el objetivo de aportar rigor técnico, profesionalidad y una metodología avanzada en una etapa clave para el desarrollo de los más pequeños.Paloma Polo completó una dilatada etapa como jugadora en el Club Deportivo Paquillo Moreno, donde militó desde los 10 hasta los 18 años. Esa experiencia de ocho años en el fútbol federado le otorga un conocimiento profundo del juego, del vestuario y de las necesidades del futbolista en etapas formativas.Su perfil se refuerza con una amplia cualificación técnica. Es técnica en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural, técnica superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva, técnica superior en Acondicionamiento Físico y posee un máster en Entrenamiento Personal. Además, cuenta con el carné UEFA C de Fútbol 7, titulación federativa que avala su metodología de entrenamiento dentro de los estándares exigidos para el fútbol base.A pesar de su juventud, Paloma Polo cuenta con experiencia práctica en la gestión de base. Durante un año trabajó como monitora deportiva en el municipio de San Sebastián de los Ballesteros, donde desarrolló proyectos en el pabellón municipal, coordinó áreas de acondicionamiento físico para adultos e impartió sesiones de psicomotricidad, multideporte y fútbol sala para niños de distintas edades. También ha realizado prácticas en la Academia Mundo Fútbol, centradas en la animación sociodeportiva y la didáctica del balompié.Además, Paloma Polo ya conoce el funcionamiento interno del Club Deportivo Apedem. La pasada campaña estuvo integrada en la estructura técnica de la entidad realizando las prácticas correspondientes a su titulación federativa en el Alevín B, trabajando de forma coordinada junto a Rafa Polonio. Su llegada al banquillo del Prebenjamín B se presenta como un paso natural dentro de su crecimiento y de su implicación con la filosofía de la escuela.En fútbol 11, Francisco Zafra Ruz, conocido como, regresa al Club Deportivo Apedem para dirigir al Cadete B. Su nombre está unido a los orígenes y a la historia de la entidad. Comenzó su vínculo con el club siendo niño, en categoría alevín, y recorrió todas las categorías de la cantera hasta completar su etapa juvenil.Durante su etapa como jugador del Club Deportivo Apedem vivió momentos destacados, como el ascenso a Primera Andaluza en categoría cadete de la mano de Miguel Requena Márquez y el ascenso a Liga Nacional Juvenil junto a Pepe García Navarro. Su trayectoria le abrió después las puertas del Séneca Club de Fútbol, uno de los clubes de referencia en la formación de jóvenes talentos dentro del fútbol cordobés.Tras completar su etapa juvenil, Maleno comenzó su carrera sénior en el Montilla Club de Fútbol y más tarde defendió los colores del Atlético Aguilarense antes de regresar al club montillano, con el que consiguió el ascenso a Tercera División.Después de finalizar sus estudios de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas, se trasladó a la provincia de Jaén para compaginar sus estudios de Fisioterapia con el fútbol, etapa en la que militó en equipos como el Atlético Mancha Real y el Atlético Porcuna Club de Fútbol.En 2014 inició su tercera etapa en el Montilla Club de Fútbol, una vinculación que se prolongó hasta 2025 y en la que logró dos ascensos a División de Honor y conquistó la Copa Andalucía. Ahora vuelve al club donde aprendió los valores que le han acompañado durante toda su carrera, con el propósito de transmitir a los jóvenes futbolistas compromiso, humildad, trabajo, sacrificio y amor por unos colores.Rafa López y Alfredo Lorenzo, además de continuar en la coordinación deportiva de la cantera, seguirán dirigiendo la categoría Infantil de Segunda Andaluza. Para Rafa López, esta campaña supondrá su cuarto año consecutivo al frente de la categoría infantil del club. Alfredo Lorenzo, por su parte, cumplirá su tercer año formando tándem con él en fútbol 11, después de haber desarrollado una destacada etapa en fútbol 7, donde dirigió, entre otros equipos, al Alevín A.Ambos técnicos aportan formación académica y experiencia de campo. Rafael López es graduado en Educación Primaria y Educación Especial, además de contar con el Nivel II de entrenador. Alfredo Lorenzo posee el Grado Superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva y la titulación UEFA C. Esa preparación se une a su conocimiento directo de la cantera, ya que ambos compaginan la labor en los banquillos con la coordinación deportiva.El club valora especialmente su papel en el paso del fútbol 7 al fútbol 11, una transición compleja para muchos jóvenes futbolistas. Alfredo Lorenzo dio sus primeros pasos en el Écija Balompié hasta los 7 años y llegó a Montilla como benjamín de primer año.Desde entonces, completó todas las etapas en el Club Deportivo Apedem hasta finalizar su ciclo juvenil. Tras un breve paso en categoría sénior por La Rambla Asociación Deportiva Fútbol Base, regresó al primer equipo, donde ha vivido una etapa marcada por dos ascensos, varias Copas Diputación y una Copa Andalucía.Rafa López también inició su camino auriverde como benjamín de primer año, pasando por todas las categorías de la casa y logrando distintos éxitos, entre ellos varias Copas Diputación y ascensos como el del Cadete A a Primera Andaluza. Tras finalizar su etapa juvenil, jugó durante cuatro años en el Aguilarense Atlético, donde llegó a disputar una fase de ascenso a División de Honor, antes de regresar para liderar el nuevo proyecto del Club Deportivo Apedem Sénior, con el que logró el ascenso en el primer año y sumó otra Copa Diputación a su trayectoria.Por último, Emiliano Muñoz García será el nuevo entrenador del Juvenil B. Su historia también nace en las categorías inferiores del Club Deportivo Apedem Montilla, donde comenzó con solo 6 años. Como canterano auriverde, conquistó la Copa Diputación en categoría alevín, logró el ascenso a Primera Andaluza Cadete y formó parte del equipo que consiguió el ascenso a Liga Nacional Juvenil.Su progresión le llevó a debutar con apenas 16 años en el Montilla Club de Fútbol, alternando partidos entre el conjunto de Liga Nacional Juvenil y el primer equipo. Posteriormente, desarrolló una destacada carrera en el fútbol sénior, defendiendo las camisetas del Salerm Cosmetic Puente Genil y el Club Deportivo Montalbeño en Regional Preferente, La Rambla Club de Fútbol y Fútbol Club Aguilarense en Primera Andaluza, además del Montemayor Atlético en Segunda Andaluza.Una de sus etapas más destacadas llegó con el Montilla Club de Fútbol, donde fue pieza clave en el ascenso del equipo y se proclamó máximo goleador de la categoría con 16 goles. Más de 245 partidos oficiales y 67 goles avalan una trayectoria construida desde el esfuerzo, la constancia y el amor por el fútbol.Con todas estas designaciones, el Club Deportivo Apedem Montilla avanza en la configuración de una estructura deportiva que mira a la temporada 2026/2027 con una apuesta clara por entrenadores vinculados al club, perfiles jóvenes con formación específica, regresos de antiguos jugadores y técnicos capaces de acompañar a los futbolistas en su crecimiento deportivo y personal. La nueva temporada, en ese sentido, se presenta como una continuidad del modelo de cantera que la entidad auriverde viene fortaleciendo en los últimos años.La configuración deportiva del Club Deportivo Apedem Montilla para la temporada 2026/2027 suma también una reseña especial dedicada a Rafael Zafra Madrid, legendario portero montillano, actual presidente de la entidad auriverde y una de las figuras que mejor representa el compromiso, la dedicación y el amor por unos colores. Su trayectoria está ligada a cada etapa del fútbol base local y al crecimiento de un club del que forma parte desde sus primeros años de vida deportiva.La próxima temporada, Rafael Zafra Madrid será el encargado de dirigir al Cadete A de Segunda Andaluza, un reto que asumirá con la misma ilusión, responsabilidad y pasión que han marcado toda su trayectoria. Su llegada al banquillo supone la continuidad de un proyecto ilusionante, al frente de un bloque de jugadores de primer año que viene de completar una magnífica campaña, con unos números espectaculares en una liga que aún espera la resolución definitiva del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía para conocer a su campeón.La historia de Rafael Zafra Madrid con el fútbol comenzó desde muy joven en las Escuelas Deportivas Municipales impulsadas por el Servicio Municipal de Deportes (SMD). Posteriormente, pasó a formar parte del Club Deportivo Apedem desde su fundación, en 1994, creciendo como futbolista a través de todas sus categorías hasta dar el salto al Montilla Club de Fútbol, donde defendió la portería en Tercera División.Además, su formación siempre ha ido de la mano de su vocación deportiva. Posee el título en Dirección y Organización de Escuelas Deportivas y la titulación de Entrenador Nivel 2, herramientas que ha sabido combinar con una profunda capacidad humana para formar no solo futbolistas, sino también personas.Hombre de club y de casa, su recorrido en los banquillos ha estado marcado por el trabajo constante y los resultados. Dirigió al Alevín A en la temporada 2021/2022, dejando huella en el fútbol 7, y posteriormente tomó las riendas del Infantil de Cuarta Andaluza en la temporada 2022/2023, consolidando su crecimiento como técnico en el fútbol 11.Con todo, una de las etapas que mejor refleja su capacidad de liderazgo y gestión fue la que asumió durante la temporada 2023/2024 como coordinador deportivo del Club Deportivo Apedem. Desde esa responsabilidad contribuyó de manera decisiva al crecimiento de la entidad, con dos históricos ascensos a Primera Andaluza de los equipos Infantil y Cadete A, un éxito colectivo que llevó el sello del trabajo bien hecho.Su compromiso con el club nunca ha entendido de cargos ni responsabilidades. Ya fuera como jugador, entrenador, coordinador deportivo o, actualmente, como presidente del Club Deportivo Apedem Montilla, Rafael Zafra Madrid siempre ha estado donde la entidad más lo necesitaba. Su dedicación, su cercanía y su capacidad para anteponer los intereses del club a cualquier circunstancia personal lo han convertido en una figura fundamental dentro de la familia auriverde.En la temporada 2024/2025 regresó a los banquillos para hacerse cargo del Cadete B, continuando al frente del equipo durante la campaña 2025/2026 tras completar una extraordinaria temporada que volvió a demostrar su capacidad para formar, competir y transmitir valores.Ahora, una nueva página se abre en su historia dentro del club. Una historia construida durante más de tres décadas de entrega, esfuerzo y fidelidad. Porque más allá de los resultados, los ascensos o los títulos, Rafael Zafra Madrid representa algo mucho más profundo: el sentimiento de pertenencia, la pasión por el fútbol base y el compromiso inquebrantable con el escudo del Club Deportivo Apedem Montilla.El Cadete A de Segunda Andaluza queda en manos de una persona que conoce cada rincón de este club y que ha dedicado gran parte de su vida a hacerlo crecer. Un entrenador, un dirigente, un referente y, sobre todo, un auriverde de corazón. La entidad le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, convencida de que seguirá escribiendo páginas memorables en la historia del Club Deportivo Apedem Montilla.El Club Deportivo Apedem Montilla mantendrá a Alfonso Mantero Castro al frente del Juvenil A durante la próxima temporada, una continuidad que refuerza uno de los proyectos más importantes de la cantera auriverde. Hablar del técnico rambleño es hablar de compromiso, dedicación, trabajo y éxito en el fútbol base, valores que han marcado una trayectoria consolidada en los banquillos y reconocida dentro del fútbol cordobés.Natural de La Rambla, Alfonso Mantero Castro inició su carrera como entrenador en 1999, abriendo un recorrido ejemplar que le ha permitido dirigir numerosos equipos de su localidad durante sus primeros años. En esa etapa logró importantes éxitos deportivos, con dos campeonatos de liga, dos Copas Diputación y hasta seis subcampeonatos entre competiciones ligueras y coperas en categorías benjamín y alevín.Además, su pasión por el fútbol y su capacidad para formar jugadores le llevaron a seguir creciendo en los banquillos. Entre 2013 y 2015 formó parte del cuerpo técnico de La Rambla Club de Fútbol como segundo entrenador del equipo sénior. Posteriormente, continuó ampliando su experiencia en clubes como Santaella y Aguilar de la Frontera antes de llegar al Club Deportivo Apedem en la temporada 2019/2020.Desde su incorporación a la entidad montillana, Alfonso Mantero Castro dejó claro que su objetivo iba más allá de los resultados. Su apuesta por la formación, el esfuerzo diario y la competitividad convirtió pronto a sus equipos en referentes dentro del fútbol base provincial. Fruto de ese trabajo llegó en la temporada 2021/2022 uno de los ascensos más recordados de los últimos años, con el título de Segunda Andaluza Infantil en una emocionante última jornada disputada en el Municipal de Montilla.Lejos de conformarse, volvió a demostrar su capacidad de liderazgo en la temporada 2023/2024, cuando consiguió un nuevo ascenso a Primera Andaluza con el conjunto cadete. Aquel éxito situó al equipo como el segundo mejor de todas las categorías de Segunda Andaluza de Andalucía Occidental, reflejo del rendimiento alcanzado bajo su dirección.Tras una breve etapa en el Club Deportivo Stadium durante la campaña 2024/2025, Alfonso Mantero Castro regresó a la que siempre ha sido su casa deportiva. Su vuelta al Club Deportivo Apedem volvió a estar marcada por el éxito, ya que llevó al Juvenil A a firmar un brillante subcampeonato liguero en Segunda Andaluza y devolvió al equipo a la pelea por las posiciones de privilegio.Su trayectoria, avalada por años de trabajo, ascensos, títulos y formación de generaciones de futbolistas, le ha convertido en mucho más que un entrenador. Alfonso Mantero Castro representa valores que identifican al Club Deportivo Apedem, como la humildad, el sacrificio, la pasión y la ambición. Es un referente para jugadores, familias y compañeros, además de una de las figuras más importantes en la historia reciente de la cantera auriverde.La continuidad de Alfonso Mantero Castro supone una noticia destacada para la familia del Club Deportivo Apedem Montilla. Con su experiencia, conocimiento y capacidad para sacar lo mejor de cada futbolista, el Juvenil A afrontará una nueva temporada con la ilusión intacta y con el objetivo de luchar por el ascenso a Primera Andaluza.Cuando el talento, el trabajo y el sentimiento se unen, el futuro siempre invita al optimismo. En ese camino, el Juvenil A seguirá contando con un técnico que conoce el valor de la formación, la exigencia de la competición y la importancia de acompañar a los jóvenes futbolistas en una etapa decisiva de su crecimiento deportivo y personal.