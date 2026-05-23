La procesión de María Auxiliadora recorrerá mañana el centro de Montilla

La Familia Salesiana de Montilla celebrará mañana la tradicional procesión de María Auxiliadora por las calles de la ciudad con una reestructuración del cortejo, la salida de la imagen que se venera durante todo el año en la Residencia Salesiana y el acompañamiento de la Banda de Música Pascual Marquina, en una cita devocional que volverá a partir de la iglesia-santuario de María Auxiliadora a las 20.00 de la tarde y que tiene previsto su regreso en torno a las 22.00 de la noche.La procesión de este año incorporará cambios significativos en su organización. La principal novedad será la ausencia de la imagen de Santo Domingo Savio en el recorrido procesional, una decisión adoptada por la Asociación de María Auxiliadora (ADMA) ante la falta de niños y niñas suficientes para portar con garantías los dos pasos infantiles que tradicionalmente han formado parte del cortejo.En ese sentido, la ADMA ha aclarado que la medida responde a “motivos completamente ajenos a la Asociación” y a una nueva realidad organizativa que ha obligado a concentrar los esfuerzos en un único paso infantil. “Nos encontramos ante una nueva realidad al constatar que, en esta ocasión, no contamos con un número suficiente de niños y niñas para portar con las debidas garantías los dos pasos tradicionales”, ha señalado la asociación.De este modo, los niños y niñas se agruparán mañana en el paso de San Juan Bosco, donde se establecerán varios relevos para permitir un recorrido “mucho más cómodo, aliviado y coordinado para todos”. La decisión, según ha trasladado la propia ADMA, ha sido consensuada tras valorar distintas alternativas, con el objetivo de mantener el cortejo con “la máxima dignidad, fe y decoro” que merecen sus titulares.Por otro lado, el paso de la Virgen incorporará este año dos ánforas nuevas. La cuadrilla de costaleros está formada actualmente por 80 miembros entre titulares y aspirantes, de los que un total de 54 portarán el paso, cuyos varales ya fueron ampliados hace tres años.En el apartado musical, la procesión contará con el acompañamiento de la Banda Pascual Marquina. Dentro del repertorio volverá a ocupar un lugar destacado la marcha, compuesta el pasado año por José Antonio Muñoz Pérez, músico integrante de la propia banda, con motivo delAdemás, esta composición, estrenada el pasado 24 de mayo en la Plaza de la Rosa, se incorpora ya al patrimonio musical vinculado a la devoción salesiana en Montilla. La pieza recuerda la coronación histórica de la imagen de María Auxiliadora, que tuvo lugar el 14 de mayo de 1950 en una ceremonia presidida por el obispo de Córdoba, Fray Albino Menéndez.Aquella coronación está catalogada como "canónica", al estar avalada por el Obispado de Córdoba, que reconoció la devoción que el pueblo de Montilla profesa a María Auxiliadora. Esa vinculación se refleja simbólicamente en la corona que luce la imagen durante la procesión, realizada en oro gracias a los donativos de joyas aportados por decenas de montillanos.En cuanto al orden del cortejo, el tramo de Don Bosco estará integrado por la Centuria Infantil, los niños y niñas de angelitos y los acólitos, que este año incorporan como novedad albas rojas y roquetes blancos. A continuación, el tramo de la Virgen estará formado por mujeres de mantilla, esclavinas, junto a representantes de la Familia Salesiana y de la ADMA y el cuerpo de acólitos, que vestirán albas azules y roquetes blancos.La procesión saldrá de la iglesia-santuario de María Auxiliadora en torno a las 20.00 de la tarde y recorrerá la Cuesta del Silencio, Gran Capitán, Capitán Alonso de Vargas, Escuelas, Fernández y Canivell, Plazuela de la Inmaculada, Corredera, Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado y Cuesta del Silencio, antes de regresar al templo salesiano.Con estos cambios, la ADMA pretende mantener viva una de las citas tradicionales del calendario religioso de Montilla, al tiempo que adapta la organización del cortejo a las circunstancias de este año. La procesión de mañana volverá a reunir a la Familia Salesiana, a los devotos de María Auxiliadora y a numerosos vecinos en torno a una imagen estrechamente ligada a la memoria sentimental y religiosa de la ciudad.