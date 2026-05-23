El Paquillo Moreno afronta mañana el partido decisivo de la Copa Diputación



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno" afronta mañana domingo, en el Estadio Municipal "Miguel Navarro Polonio" de Montilla, el partido de vuelta de la segunda eliminatoria de la Copa Diputación de Córdoba Senior Femenina con el reto de remontar el 1-0 encajado ante el Club de Fútbol Ciudad de La Rambla y alcanzar la final de la competición provincial.El encuentro, fijado para las 11:30 de la mañana, se presenta como uno de los momentos más importantes de la temporada para el conjunto montillano, que jugará en casa una eliminatoria todavía abierta y con entrada libre y gratuita para el público.Además, el choque llega marcado por el resultado del partido de ida, disputado en La Rambla, donde el Club de Fútbol Ciudad de La Rambla se impuso por la mínima. Ese 1-0 mantiene con ventaja al equipo rambleño, aunque deja al Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno" con opciones reales de cambiar el signo de la eliminatoria ante su afición. Un solo gol de diferencia a favor del conjunto montillano llevaría la resolución del cruce a los puntos de penalti, mientras que una victoria por dos tantos de margen daría directamente el pase a la siguiente ronda.En ese sentido, el encuentro de mañana adquiere un valor especial para el fútbol femenino local. El Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno" llega a esta cita después de una temporada en la que la plantilla ha mostrado capacidad de sufrimiento, unión y calidad técnica, argumentos que han permitido al equipo convertirse en uno de los referentes del fútbol base femenino de la provincia. Ahora, el conjunto montillano necesita trasladar esas virtudes a un partido de máxima exigencia, en el que cada jugada puede tener un peso decisivo.Y es que el Estadio Municipal "Miguel Navarro Polonio" se convertirá en el escenario de una mañana clave para el club. Jugar en casa, con el apoyo de la grada, puede convertirse en un factor determinante en una eliminatoria ajustada. El propio club subraya la importancia de que el público acompañe al equipo en este reto, consciente de que el ambiente de un partido de copa en Montilla puede marcar diferencias cuando la eliminatoria se decide por detalles.La entidad ha realizado un llamamiento especial a los vecinos y vecinas de Montilla, a los aficionados al deporte y al fútbol femenino, a las familias, a los jóvenes y también a quienes aún no han tenido la oportunidad de acercarse al juego de esta plantilla. El objetivo es que el Miguel Navarro presente el mejor ambiente posible y que las jugadoras sientan el respaldo de una ciudad en una cita que puede abrirles la puerta a la final de la Copa Diputación de Córdoba Senior Femenina.De igual modo, el club recuerda que el fútbol femenino lleva años creciendo en la comarca gracias al talento, al sacrificio y a una ilusión sostenida durante meses de entrenamientos y competición. Las jugadoras del Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno" han trabajado durante toda la temporada para llegar a este momento, en el que la eliminatoria exige precisión, intensidad y una grada capaz de empujar desde el primer minuto.En este contexto, la entidad ha querido sintetizar el espíritu de la cita con una frase directa: “Hace falta un pueblo entero para ganar una copa.” La expresión resume el mensaje central de la convocatoria: el equipo necesita el apoyo de Montilla para intentar completar la remontada y seguir adelante en una competición que concentra parte de la ilusión del curso deportivo.