El Ayuntamiento de Montilla abordará la salud mental femenina en unas jornadas



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla, a través del Área de Igualdad, desarrollará a partir de este próximo lunes una nueva edición de las Jornadas de Salud y Mujer con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, una programación que este año pondrá el foco en la salud mental femenina como una cuestión “prioritaria” vinculada directamente al bienestar y la calidad de vida de muchas mujeres.La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, explicó que estas jornadas “se centran cada año en una enfermedad o problemática que tenga especial incidencia en la vida de las mujeres” y señaló que en esta edición se ha optado por abordar la salud mental “por muchos motivos”, entendiendo que “no debemos verla como una cuestión secundaria ni menor”.La programación impulsada por el Área de Igualdad —que podrá consultarse de manera detallada en la— pretende acercar recursos y herramientas prácticas a las mujeres de la localidad ante situaciones relacionadas con la sobrecarga de cuidados familiares, la presión social o diferentes circunstancias personales que afectan al bienestar emocional. En ese sentido, la edil montillana destacó la necesidad de facilitar alternativas accesibles que ayuden a reforzar la salud mental femenina.Bujalance afirmó que “son muchas las mujeres que no tienen la capacidad de acceder en igualdad de condiciones a determinados recursos que puedan ayudarles a reforzar su salud mental y, por eso, es el Ayuntamiento quien tiene que dar un paso adelante”. Asimismo, añadió que el objetivo de estas jornadas es “facilitar herramientas que no sean únicamente farmacológicas y que favorezcan el bienestar general de las mujeres”.La programación arrancará el próximo lunes con el taller de nutrición, que será impartido por Noelia Esojo Leiva, enfermera del Centro de Salud de Montilla especializada en nutrición. La actividad se celebrará a partir de las 17.30 de la tarde en el Centro Municipal de Servicios Sociales "Lola López Baena".A su vez, el jueves 28 de mayo tendrá lugar el acto central de estas jornadas con la celebración de la actividad, una propuesta que estará dirigida por la montillana Rosa María César Alcaide, psicóloga experta en igualdad de género. La cita comenzará igualmente a las 17.30 de la tarde.De igual modo, y gracias a la colaboración del Centro de Salud de Montilla, se desarrollará un taller específico sobre suelo pélvico impartido por Inés Rojas Serrano, fisioterapeuta del Área Sanitaria Campiña Sur de Córdoba. Esta actividad también se celebrará en horario de tarde.Como cierre del programa, el domingo 31 de mayo se llevará a cabo una ruta de senderismo de dificultad baja con salida desde Llano Palacio a las 10.00 de la mañana. La actividad estará abierta a todas las mujeres de la localidad y no requerirá inscripción previa.Lidia Bujalance mostró su satisfacción por la acogida que estas jornadas han registrado en anteriores ediciones y confió en que “volverán a contar con una importante participación”. Asimismo, quiso destacar el trabajo que se desarrolla de manera continuada desde el Área de Igualdad y, especialmente, desde el Servicio de Psicología del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM).