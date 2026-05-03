Pepe Cantillo | La Cruz de Mayo (1950-1970)

Nota personal al lector-

Han pasado algunos años desde que me movía por “El Llanete de la Cruz” como un chicuelo mas con remiendos en los pantalones y hambre atrasada en el estómago. Ahora los zurcidos los sobrellevo en el alma. Ha llovido y sobre todo dicho “chaparrón” ha creado situaciones graves en algunas zonas.Estoy reviviendo la década de 1950 al 1960, y algo más de tiempo con agua invernal o inviernos secanos porque el tiempo juega a su gusto para la tierra. Haciendo un repaso efímero llueve cuando quiere y estamos en temporada de secano cuando más falta puede hacer el agua. Una cara del tiempo pasado es fructífera para la tierra y otra no.Volvamos a rememorar los gozosos momentos del florecimiento del mes de Mayo que en este año juega al escondite con tiempo algo caliente hoy y fresco para mañana. Mayo siempre lo hemos nombrado como el mes de las flores pese a que las añoranzas se desvanecen en el trastero de la memoria lleno de vaporosas telarañas que solo permiten aflorar al presente toda una serie de telarañas medio apolilladas.Recordar El Llanete, para algunos montillanos del barrio de La Cruz, es disfrutar y hacer presente tardes soleadas jugando con la pelota o cuando aún estaba terroso jugar al “gua” con bolas de barro (aun no había bolas de cristal), o jugar a “los santos”, a la “bilarda”, a cambiar chapas, y algunos juegos más… sabe de carreras alocadas pendiente abajo hasta aterrizar en la baranda del paseo. Jugábamos a ”la piola” (pídola), al “burro”, al “sumillo” y otros muchos tipos de juegos que os entretenían dentro de lo que era el barrio.El Llanete al que me estoy refiriendo, es una amplia barriada con algunas lucientes calles como “(Muladar),La celebración de “el Día de la Cruz de Mayo” era popular y sin mucho boato dado que el barrio en general no daba para más. El Llanete, en líneas generales, era un barrio de obreros y mujeres Para ganar unas pesetas trabajaban en lo que se presentara (blanquear, limpiar, fregar, barrer…).El agua había que acarrearla con dos cantaros quien tenía carrillo de mano o con el cántaro al hombro por los jovencitos, y en la cadera por las mujeres desde la fuente de S. Blas (algo dificultoso) y también desde el pozo Dulce con su abrupta pendiente hasta arribar a la zona de las escaleras de la iglesia a partir de donde el territorio era más favorable.El Llanete de la Cruz que medio he conseguido recordar en aquellas fiestas no se parece al que se celebra desde hace algunos años hasta las fechas de ahora. Hemos cambiado todos los habitantes del pueblo al son de los adelantos obreros, capacidad del personal para poder vivir “ALGO MEJOR” económicamente y con dicho cambio también va unido el trasvase económico.A fechas de hoy el desfile festolero que he podido ver captado por fotos representa todo un hermoso y llamativo desfile. Un año más LA CRUZ de MAYO entusiasma tanto a los jóvenes rapaces como, a mayores masculinos y femeninos y a La Ciudad de Montilla.“VIVA LA CRUZ DE MAYO. SAN FELIPE Y SANTIAGO, VIVAN TODAS LAS CRUCES”.Ese grito de alegría y fiesta era en que los viejos ciudadanos clamábamos por la calleDesde hace algunos años vengo escribiendo en Andalucía Digital. Mis temas suelen ser variados (con ello no quiero decir ni buenos ni malos, SON). Como docente me inclino más a la educación juvenil, era y es mi trabajo.Disculpen mi ignorancia ante la CRUZ de MAYO actual pues no he estado nunca en ella, lo que conozco de la actualidad es por fotos, escritos y algún comentario de personas amigas.