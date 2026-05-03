La Diputación ofrece nuevas ayudas para impulsar la sostenibilidad energética en Córdoba

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Agencia Provincial de la Energía de la Diputación de Córdoba ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones destinada a mejorar la eficiencia energética, fomentar el uso de energías renovables y reducir las emisiones de dióxido de carbono en la provincia, según se dio a conocer en una rueda de prensa celebrada en la institución provincial.La responsable del Área, Tatiana Pozo, detalló durante su intervención que “la finalidad es acelerar la transición hacia un modelo energético más sostenible. Y es que la transición energética no ocurre sola, o se impulsa o no sucede”, en alusión al objetivo principal de unas ayudas que buscan impulsar actuaciones con impacto directo y verificable en distintos sectores.Además, la diputada subrayó que la cuantía de esta convocatoria ha experimentado un crecimiento progresivo en los últimos años, pasando de 500.000 euros en 2024 a 1.400.000 euros en 2025, hasta alcanzar los 1,5 millones de euros en la presente edición, con la posibilidad de ampliarse hasta los 2,1 millones. Este incremento, según explicó, ha permitido ampliar el abanico de beneficiarios.En ese sentido, Pozo recalcó que “esto nos ha permitido ampliar los beneficiarios de estas ayudas, así, si bien en un principio solo eran los ayuntamientos, ya el año pasado podían participar en las mismas también las empresas y cooperativas y los centros residenciales de mayores, destinando a cada uno de estos apartados 500.000 euros”.La convocatoria se articula en varias líneas diferenciadas. Por un lado, en la destinada a ayuntamientos y entidades locales autónomas se contemplan subvenciones de hasta 10.000 euros, cubriendo hasta el 100 por cien de la inversión, incluido el impuesto sobre el valor añadido.Esta línea se divide, a su vez, en dos categorías: una orientada a edificios e instalaciones en general, dotada con 200.000 euros y sujeta a baremación según los criterios establecidos en las bases; y otra dirigida a hogares del pensionista o centros de participación ciudadana, con 300.000 euros, cuya concesión se realizará por orden de presentación entre las solicitudes que cumplan los requisitos.Por otro lado, las cooperativas y empresas podrán optar a ayudas de hasta 20.000 euros, que cubrirán hasta el 75 por ciento de la inversión. En este caso, la adjudicación se llevará a cabo mediante concurrencia competitiva, otorgando prioridad a los proyectos que logren una mayor reducción de emisiones.De igual modo, la línea dirigida a centros residenciales para personas mayores contempla subvenciones de hasta 20.000 euros, con una cobertura de hasta el 80 por ciento de la inversión, sin incluir el impuesto sobre el valor añadido. En este apartado, los proyectos se resolverán en concurrencia no competitiva, siguiendo el orden de presentación de las solicitudes.Y es que, con carácter general, las ayudas financian actuaciones relacionadas con el autoconsumo energético, la mejora de la iluminación, intervenciones en la envolvente térmica de los edificios, la implantación de sistemas de climatización eficientes —como biomasa, solar térmica, aerotermia o geotermia—, la optimización de procesos industriales, la incorporación de sistemas inteligentes de gestión energética y el desarrollo de infraestructuras de recarga para movilidad eléctrica.Por otro lado, Pozo destacó las mejoras introducidas en la gestión de la convocatoria, señalando que “este año se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar y facilitar la información y la tramitación para las entidades. Se han agrupado todas las convocatorias previstas en el ejercicio en una única convocatoria con distintas líneas de actuación”. Asimismo, añadió que “el propósito es que sea ágil y los proyectos se puedan ejecutar y pagar dentro del ejercicio, entendemos que así se mejoran los plazos en la tramitación de todas las líneas”.El plazo de presentación de solicitudes se establece en veinte días a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), mientras que toda la información relativa a estas ayudas puede consultarse a través de la