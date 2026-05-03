Montilla ofrecerá hasta 400 plazas en sus campamentos de verano

El Ayuntamiento de Montilla retomará este próximo verano sus campamentos estivales con 400 plazas dirigidas a menores de entre 3 y 12 años de edad, una iniciativa que se desarrollará entre el 23 de junio y el 14 de agosto en distintos espacios municipales con el objetivo de facilitar la conciliación familiar durante el periodo vacacional.La programación mantiene el formato de años anteriores, estructurando la oferta en cuatro turnos diferenciados. El primero de ellos comenzará el 23 de junio y tendrá una duración de cuatro días, mientras que los tres restantes se desarrollarán en periodos de diez días, prolongándose hasta mediados de agosto y con una pausa coincidente con la feria. De este modo, el calendario permite a las familias adaptar la participación de los menores a sus necesidades durante el verano.Además, el sistema de inscripción volverá a realizarse de forma escalonada, tal y como se ha implantado en las últimas ediciones. Las familias podrán solicitar cita previa a partir de mañana lunes, 4 de mayo,, mientras que la formalización de las inscripciones tendrá lugar el 11 de mayo en el Pabellón Municipal de Deportes. Este procedimiento busca ordenar la demanda y facilitar el acceso al programa.En ese sentido, los criterios de admisión priorizarán a las familias en las que ambos progenitores se encuentren trabajando, con el propósito de dar respuesta a las necesidades de conciliación laboral y familiar en los meses estivales. Los campamentos están concebidos como un recurso de apoyo para estas situaciones, garantizando al mismo tiempo una oferta de ocio estructurada para los menores.El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, señaló que “desde el Ayuntamiento seguimos apostando por una oferta que permita a las familias conciliar durante el verano, ofreciendo a los niños y niñas un espacio seguro donde disfrutar de sus vacaciones con actividades lúdicas y deportivas”. Con estas palabras, el responsable municipal subrayó el carácter social y educativo de la iniciativa.Por otro lado, las actividades se desarrollarán en diferentes enclaves del municipio, entre ellos el campo de fútbol, el Parque Enrique Tierno Galván y las pistas polideportivas, incorporando también la piscina municipal como espacio para las horas de mayor calor al final de cada jornada. Esta diversidad de ubicaciones permite configurar un programa variado que combina deporte, juego y convivencia.De igual modo, la organización de los campamentos volverá a recaer en la empresa montillana JKLI, que contará mayoritariamente con monitores locales. Este aspecto refuerza el vínculo del programa con el entorno, al tiempo que favorece la generación de empleo en la localidad.El edil de Deportes avanzó que el resto de actividades incluidas en la programación de verano se dará a conocer en las próximas semanas, con la apertura de inscripciones prevista para el mes de junio. Entretanto, los campamentos estivales se consolidan como uno de los pilares de la oferta municipal, facilitando a las familias la planificación anticipada de las vacaciones.