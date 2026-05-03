María José Ruiz lleva el talento de Montilla a la exposición de rostros de Cristo



FOTOGRAFÍA: DIÓCESIS DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIÓCESIS DE CÓRDOBA

María José Ruiz López participa en, una exposición temporal que permite al visitante encontrar el rostro de Cristo. La muestra, inaugurada el pasado 24 de abril en la Mezquita-Catedral de Córdoba, exhibe hasta el próximo 24 de mayo una selección de obras de la Colección Rostros de Cristo, impulsada por Steen Heidemann, en la que figuran autores de relevancia internacional como Salvador Dalí, el artista Raúl Berzosa o la propia creadora montillana.La muestra nace como "una acción de gracias a Dios por el don de la fe" y reúne a artistas de diversas partes del mundo que emplean técnicas y lenguajes actuales para expresar su esperanza y alegría. Coincidiendo con la celebración del tiempo pascual, el recorrido propone al visitante un encuentro con la figura de Cristo a través de la fuerza de la belleza, en un espacio de gran valor simbólico y patrimonial.En ese sentido, el comisario de la exposición, Miguel Ferrer, canónigo de la Catedral Primada de Toledo, explicó que esta colección cuenta con unas 240 pinturas y un pequeño grupo de esculturas, de las que Córdoba acoge una representación de cuarenta, “una muestra selecta centrada sobre todo en la figura de Cristo, en su encarnación, en su vida oculta y en su ministerio público”.El itinerario expositivo se articula en tres grandes bloques temáticos que guían al visitante a través de distintos momentos clave de la tradición cristiana. Por un lado, el Misterio de la Encarnación invita a contemplar el momento en que "el Verbo se hizo carne", mostrando la respuesta de amor y obediencia de la Virgen María.Por otro lado, el Misterio Pascual de Cristo se adentra en la pasión, muerte y resurrección, poniendo el acento en la entrega y el sufrimiento redentor. Finalmente, el tercer apartado, centrado en Cristo vivo en la Iglesia, aborda la continuidad de su presencia a través de los sacramentos, con especial atención a la Eucaristía.Drante la inauguración, el deán presidente de la Catedral, Joaquín Alberto Nieva, expresó su gratitud a los propietarios de la colección y al Cabildo Catedral de Toledo, y destacó la relevancia de las obras presentes en la exposición. En este contexto, señaló que la muestra “va a aportar la capacidad de interpelar, de evangelizar o dar a conocer a Jesucristo”, a través de estas obras en la Mezquita Catedral, al tiempo que subrayó la voluntad de invitar “a cientos de miles de personas que visitarán la Mezquita-Catedral, tanto a creyentes como no creyentes que presentará la novedad de su mensaje que es amor, misericordia y salvación”.De igual modo, la exposición, que ya ha podido visitarse en ciudades como Sevilla y Toledo, continuará su itinerancia por Europa con el objetivo de convertirse en una experiencia de encuentro con Cristo a través del arte contemporáneo. Las obras proceden de distintos continentes —con la excepción de Oceanía— y abarcan desde piezas de principios del siglo pasado hasta creaciones recientes, finalizadas hace pocos meses, en una conjunción de estilos que refleja la diversidad de lenguajes artísticos actuales.En este contexto, la presencia de María José Ruiz adquiere especial relevancia como representante del talento artístico andaluz. Nacida en Montilla el 2 de diciembre de 1966, Ruiz es una creadora polifacética con formación en Bellas Artes y Derecho, además de diplomada en Lengua y Cultura Italiana por las universidades de Córdoba, Bolonia y Dante Alighieri. Asimismo, es académica correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.Su trayectoria internacional se remonta a 1997, cuando expuso en la Basílica de San Juan de Letrán de Roma, iniciando desde entonces un recorrido que ha llevado sus obras a distintos espacios de Italia, Francia y España, así como a enclaves destacados como el Centro de Arte Contemporáneo de Cittanova, la Accademia Internazionale dei Micenei, la Fundación Focus Abengoa de Sevilla, la Catedral de Toledo o la Catedral de Moyobamba en Perú.Además, en abril de 2015, el Papa Francisco recibió un lienzo de grandes dimensiones de la artista montillana como obsequio institucional con motivo de la proclamación de san Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal, acontecimiento que tuvo lugar el 7 de octubre de 2012 de manos de Benedicto XVI.La obra, presentada previamente en Montilla el 6 de enero de 2014 durante una eucaristía conmemorativa del aniversario del nacimiento del santo, fue donada por la autora al municipio y actualmente se conserva en la iglesia del Colegio Español de San José en Roma.Junto a su producción de temática religiosa, la artista también ha desarrollado una línea de trabajo con marcado contenido social, que le valió el Premio de Pintura Focus-Abengoa con la obra, centrada en la violencia de género, una temática presente igualmente en otras creaciones como