El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón protagoniza un brillante fin de semana

Copa de Europa de Triatlón de Torremolinos

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón logró este pasado fin de semana en la localidad murciana de Águilas un destacado balance en los Campeonatos de España de Triatlón Contrarreloj por Equipos y en los Campeonatos de España de Triatlón por Relevos, donde consiguió una medalla de plata en la competición de Contrarreloj por Equipos Talentos Open y un oro en el Nacional de Triatlón por Relevos Talentos Élite femenino, consolidando así un prometedor arranque de temporada para la entidad montillana.La localidad murciana acogió durante el sábado 9 y el domingo 10 de mayo una intensa programación nacional organizada en el marco del XL Triatlón Marqués de Águilas, cita que reunió a algunos de los principales clubes y deportistas del panorama nacional. Hasta allí se desplazó una amplia expedición del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, que estuvo representado por seis equipos de contrarreloj y nueve equipos de relevos, movilizando a un total de 37 deportistas.La primera gran alegría para el conjunto montillano llegó durante la jornada del sábado con la disputa del Campeonato de España de Triatlón Contrarreloj por Equipos Talentos Open. El equipo femenino formado por Alba Torres Rivera, Paula Torres Rivera, Victoria López Bermejo, Celia Contreras Montoro y Viñet Díaz López firmó una sobresaliente actuación que le permitió subir al segundo escalón del podio nacional.El Club Deportivo Delikia se adjudicó la victoria en esta categoría, mientras que el Club Natación Barcelona Vas Projet completó el podio con la tercera posición. El resultado obtenido por las deportistas del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón confirmó el buen nivel competitivo mostrado por la cantera de la entidad montillana en una prueba de gran exigencia táctica y física.Además, la competición reunió a numerosos equipos de referencia del triatlón español. En categoría absoluta femenina, el Náutico de Narón se proclamó campeón del Campeonato de España de Triatlón Contrarreloj por Equipos Talentos, mientras que en categoría masculina el triunfo fue para el Tribarros Villafranca.De igual modo, durante esa primera jornada también se celebraron la Copa de la Reina Iberdrola y la Copa del Rey Suzuki de Triatlón. En categoría femenina, el Club Deportivo Delikia se impuso con un tiempo de 1:03:14 por delante del Náutico de Narón y del Katoa Barcelona. Por su parte, el Cidade de Lugo Fluvial conquistó la Copa del Rey Suzuki masculina tras imponerse al CEA Bétera y al Peñota Dental Triatlón.La segunda jornada del campeonato dejó una nueva actuación memorable para la entidad montillana. El domingo, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón se proclamó campeón de España de Triatlón por Relevos Talentos Élite femenino tras completar una espectacular remontada en la prueba disputada en Águilas.El relevo montillano, integrado por Ainhoa Pedrosa Berenguel, Irene Sánchez Ramos y Nahikari Blanco Baños, se adjudicó la medalla de oro con un tiempo final de 1:18:17. La prueba tuvo un desenlace especialmente emocionante después de que Nahikari Blanco iniciara su posta en quinta posición al bajarse de la bicicleta y consiguiera remontar hasta alcanzar el liderato final.La segunda posición fue para el Club Triatló Cornellá, que finalizó a once segundos del conjunto montillano, mientras que el Tragaleguas.org ocupó la tercera plaza a dieciocho segundos de las vencedoras. Náutico de Narón y CEA Bétera completaron las cinco primeras posiciones de la clasificación.Por otro lado, el Campeonato de España de Triatlón por Relevos Talentos Élite masculino terminó con victoria para el Club Deportivo Delikia, seguido del Laguna de Duero y del Tribarros Villafranca. En paralelo, los Campeonatos de España de Triatlón por Relevos Élite también dejaron una intensa jornada competitiva.El Náutico de Narón femenino conquistó el título nacional tras imponerse al CEA Bétera y al Deporama Triatlón Soriano, mientras que en categoría masculina el Cidade de Lugo Fluvial volvió a demostrar su fortaleza adjudicándose una nueva victoria en la Liga Suzuki de Triatlón.El notable rendimiento del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón en Águilas llegó apenas unas semanas después de la participación de varios integrantes del club en lacelebrada el pasado 25 de abril en Torremolinos.La montillana Natalia Ramírez Pedraza consiguió una destacada vigésimo segunda posición en una competición que tuvo que modificarse debido al mal estado del agua. Atendiendo al reglamento, la organización transformó la prueba inicialmente prevista de triatlón en un duatlón compuesto por 2,5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de ciclismo y otros 5 kilómetros finales de carrera.Además, también participaron otros deportistas vinculados al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón. En categoría femenina, Eszter Fabok, representante de Hungría, finalizó en el puesto 15, mientras que Enma Urban concluyó en la posición vigésimo séptima.Por su parte, Ainhoa Pedrosa Berenguel no pudo finalizar la competición. En categoría élite masculina, András Szucs logró la undécima posición y Alejandro Castro terminó en el puesto 37. Asimismo, Marta Román no pudo completar la prueba en categoría élite femenina.En ese sentido, los resultados obtenidos tanto en Torremolinos como en Águilas permiten al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón consolidar un inicio de temporada especialmente positivo, con presencia destacada en competiciones nacionales e internacionales y con una cantera que continúa ofreciendo importantes resultados.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.