El PSOE llama a la movilización para "defender" la sanidad y la educación pública andaluzas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: PSOE

El PSOE defendió ayer en Montilla la necesidad de movilizarse en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo para “defender” los servicios públicos en Andalucía, durante el transcurso de una comparecencia celebrada a las puertas del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Francisco Solano, en la que participaron el secretario general de la Agrupación Socialista de Montilla y alcalde de la localidad, Rafael Llamas; el candidato socialista al Parlamento andaluz por Córdoba, Javier Ariza; y el diputado nacional Alberto Mayoral.Durante la comparecencia, los representantes socialistas centraron buena parte de sus intervenciones en analizar la situación por la que atraviesan la sanidad, la educación y la vivienda en Andalucía, al tiempo que reclamaron más inversiones públicas en estos ámbitos.Rafael Llamas abrió la comparecencia asegurando que “Andalucía se juega el futuro de los servicios públicos” y mostró su preocupación por la situación sanitaria de la comarca. El alcalde criticó que las reformas realizadas en el Hospital de Montilla “no han dado respuesta a las demandas de sanitarios y vecinos”, al tiempo que recordó que continúan pendientes mejoras en áreas como Radiología, Traumatología y Endoscopias, además del incremento de camas y la ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).Además, Llamas volvió a reclamar el desdoble del Área Sanitaria Sur de Córdoba y denunció también los retrasos existentes en materia de dependencia. De igual modo, el alcalde puso el foco en las necesidades de los centros educativos públicos y respaldó algunas de las reivindicaciones históricas planteadas por la comunidad educativa del CEIP San Francisco Solano, entre ellas, la construcción de un pabellón cubierto y la sustitución de las ventanas del centro educativo.Por su parte, Javier Ariza, profesor de Secundaria y miembro de la candidatura socialista por Córdoba, alertó sobre la situación de la educación pública andaluza y denunció la reducción de líneas educativas y la falta de plazas públicas de Formación Profesional (FP). “Hay alumnos preocupados porque no saben si podrán acceder a la FP que desean y muchas familias no pueden asumir el coste de una formación privada”, señaló. Además, Ariza defendió una mayor apuesta por ciclos formativos vinculados a sectores estratégicos y animó a la juventud a participar en las próximas elecciones andaluzas.Por otro lado, el diputado nacional Alberto Mayoral defendió las políticas impulsadas por el Gobierno de España y aseguró que el próximo 17 de mayo “Andalucía decide entre dos modelos claramente distintos”. Mayoral destacó medidas adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la revalorización de las pensiones, las ayudas al sector agrario y las propuestas socialistas en materia de vivienda. Entre esas medidas, el diputado hizo referencia a la construcción de 100.000 viviendas anunciada por María Jesús Montero y a las ayudas dirigidas a facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda.