Francisco Jesús Corpas se coloca líder de la Copa de España XCM

El ciclista montillano Francisco Jesús Corpas Aguilar se situó el pasado sábado como líder de la Copa de España de XC Maratón tras lograr la victoria en la categoría Máster 40 en La Indomable, cuarta prueba del campeonato nacional disputada en la localidad almeriense de Berja sobre un exigente recorrido de 96 kilómetros y 2.814 metros de desnivel acumulado.La prueba, organizada por el Club Ciclista Berja, volvió a reunir a algunos de los principales especialistas nacionales de la modalidad en una jornada marcada por la dureza del trazado, especialmente en la primera mitad del recorrido con la subida al Pozo Lupión, en plena Alpujarra almeriense.En ese contexto, Francisco Jesús Corpas Aguilar firmó una destacada actuación que le permitió subir a lo más alto del podio en la categoría Máster 40 y colocarse al frente de la clasificación general de la Copa de España XCM cuando el campeonato alcanza su ecuador, a falta todavía de cuatro pruebas por disputarse.Además, el resultado obtenido en Berja confirma el excelente momento de forma del corredor montillano, queapenas unas semanas antes en el Campeonato de España de XC Maratón celebrado en Paterna del Campo. Allí, el ciclista del equipo Conway CDC Trujillo consiguió la tercera posición en la categoría Máster 40 A tras completar un recorrido de 102 kilómetros y más de 2.000 metros de desnivel positivo en una carrera especialmente exigente por las altas temperaturas.En aquella cita nacional, Francisco Jesús Corpas Aguilar completó el podio con un tiempo de 04:42:18.297, solo superado por el navarro Iker Aramendia Jiménez de Vicuña, vencedor con 04:26:51.824, y por el madrileño Luis Alberto Martínez Cabrera, segundo clasificado con 04:37:35.109.Y es que la regularidad mostrada por el ciclista montillano en las últimas semanas le ha permitido consolidarse entre los referentes nacionales de su categoría en la modalidad XCM. El triunfo conseguido en Berja supone, además, un paso importante en la pelea por el título de la Copa de España, una competición que afronta ahora su tramo decisivo.Por otro lado, la clasificación absoluta masculina de La Indomable dejó como vencedor a David Rodríguez, que dominó la carrera desde los primeros compases y cruzó la línea de meta con un tiempo de 3:35:00. El corredor aventajó en 1:35 al sub23 Joris Lemke y en 1:42 al también sub23 Esteban Martín. Mientras tanto, el líder absoluto de la competición, José Antonio Trujillo, finalizó en cuarta posición a 2:58 del vencedor, un resultado que le permitió conservar el maillot amarillo de líder.De igual modo, en categoría femenina la victoria fue para María Isabel Felipe, que volvió a demostrar su superioridad en la clasificación general al completar la prueba con un tiempo de 4:40:52. La corredora andaluza aventajó en más de diez minutos a Raquel Román, segunda clasificada con 4:50:46, y a Anna Gabriela Myria, tercera con 4:51:05. Este triunfo permitió a Felipe ampliar hasta los 46 puntos su ventaja sobre Román en la general de la Copa de España.La próxima cita del calendario nacional de XC Maratón tendrá lugar el próximo 31 de mayo en la localidad abulense de Candeleda, donde Francisco Jesús Corpas Aguilar defenderá el liderato conseguido en Berja en una competición que encara ya su segunda mitad.