La Diputación impulsa la igualdad con ayudas dirigidas a los municipios y al tejido asociativo

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha abierto el plazo de solicitudes para acceder a una nueva convocatoria de ayudas destinadas a impulsar proyectos orientados a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y a la eliminación de la discriminación por razón de sexo u orientación sexual, cuyo plazo permanecerá activo hasta el próximo 14 de mayo.Además, la iniciativa contempla dos líneas diferenciadas en función de los destinatarios, tal y como detalló la delegada de Igualdad de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, quien explicó que “se abren dos líneas de ayudas, la dirigidas a municipios y entidades locales y aquellas centradas en asociaciones, federaciones o fundaciones de la provincia”. De este modo, la convocatoria busca canalizar recursos tanto hacia administraciones locales como hacia el tejido asociativo, con el objetivo de reforzar políticas y acciones vinculadas a la igualdad.En ese sentido, la línea dirigida a municipios y entidades locales autónomas cuenta con un presupuesto total de 490.000 euros y, según afirmó Moreno, “se marca como objetivo el desarrollo de proyectos, programas y actividades relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación por sexo u orientación sexual”. Estas ayudas se articulan a través de dos modalidades específicas que permiten adaptar las actuaciones a las necesidades de cada territorio.Y es que, por un lado, se contempla una línea centrada en el desarrollo de actividades y proyectos de igualdad, mientras que, por otro, se prevé una segunda línea destinada a la contratación de personal técnico especializado. En palabras de la delegada, estas ayudas “cuentan con dos líneas, la primera de ellas, centrada en el desarrollo de actividades y proyectos de igualdad (Línea A) y la segunda, dirigida a la contratación de un técnico en igualdad encargado de desarrollar el proyecto que se presenta a esta convocatoria (Línea B)”.De igual modo, las cuantías varían en función del tipo de actuación. Así, los municipios y entidades locales que opten por la Línea A podrán recibir hasta un máximo de 3.500 euros. En cuanto a la Línea B, la convocatoria establece una subvención de 5.500 euros por cada contrato de especialista en igualdad, así como 2.500 euros para la contratación de empresas que presten servicios de asesoría en materia de igualdad de oportunidades o asistencia legal y psicológica vinculada a la violencia machista.Por otro lado, la convocatoria incluye una segunda línea de subvenciones dirigida a asociaciones, federaciones y fundaciones que desarrollen iniciativas en este ámbito, con un presupuesto total de 150.000 euros. Moreno subrayó que “destinamos así 80.000 euros a asociaciones, federaciones y fundaciones de mujeres; y el resto, 70.000 euros, a entidades que no siendo exclusivamente de mujeres, presenten a esta convocatoria iniciativas para la igualdad y para la eliminación de la discriminación por razón de sexo”.Asimismo, cada entidad interesada podrá presentar una única solicitud, aunque esta podrá integrar uno o varios proyectos. En cualquier caso, el importe solicitado no podrá superar los 2.000 euros, independientemente del coste total de las propuestas. Según indicó la responsable provincial, “cada entidad podrá presentar una única solicitud que podrá incluir uno o varios proyectos. En cualquier caso, el importe total solicitado deberá ser igual o inferior a 2.000 euros, con independencia del coste total de las propuestas presentadas y de la modalidad a la que concurran”.Por último, Moreno puso el acento en la relevancia de estas ayudas como instrumento para consolidar el trabajo que se desarrolla en el territorio, al señalar que “en definitiva, apostamos así por el trabajo que se realiza desde nuestros municipios en pro de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, pero también por la actividad que realizan los colectivos de la provincia durante los 365 días del año”.Las bases que regulan ambas convocatorias se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 22 de abril, y las solicitudes deberán tramitarse a través de la sede electrónica de la Diputación de Córdoba antes de la finalización del plazo establecido.