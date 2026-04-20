Podio del montillano Francisco Jesús Corpas en el Campeonato de España XCM

El ciclista montillano Francisco Jesús Corpas Aguilar logró el pasado domingo la tercera posición en la categoría Máster 40 A del Campeonato de España de XC Maratón, disputado en Paterna del Campo, en una edición marcada por su vigésimo quinto aniversario y por la dureza de un recorrido de 102 kilómetros con más de 2.000 metros de desnivel positivo.Además, la cita reunió a algunos de los mejores especialistas del país en una jornada condicionada por el intenso calor, que incrementó la exigencia de un trazado diseñado por la serranía paternina. En ese contexto, el corredor del equipo Conway CDC Trujillo firmó una actuación sólida para completar el podio con un tiempo de 04:42:18.297, solo por detrás del navarro Iker Aramendia Jiménez de Vicuña, vencedor con 04:26:51.824, y del madrileño Luis Alberto Martínez Cabrera, segundo clasificado con 04:37:35.109.De este modo, Paterna del Campo volvió a consolidarse como una de las grandes referencias del calendario nacional con la celebración de una edición muy especial del Campeonato de España de XC Maratón, una prueba que conmemoró su 25 aniversario con una notable implicación del municipio, sus voluntarios y el respaldo institucional. El recorrido, caracterizado por continuos cambios de ritmo, sectores técnicos y largas ascensiones, puso al límite a los participantes desde los primeros compases.Por otro lado, en categoría élite masculina el protagonismo fue para David Valero Serrano, que consiguió su primer título nacional en la modalidad XCM tras cruzar la meta en 4:05:27, ampliando así un palmarés consolidado en la élite del XCO y en las Copas del Mundo. Tras él se situaron José María Sánchez Ruiz, segundo, y Enrique Morcillo Vergara, tercero, en una llegada marcada por la competitividad.De igual modo, en categoría femenina Natalia Fischer Egusquiza volvió a imponer su dominio al conquistar su sexto campeonato de España de XCM, deteniendo el cronómetro en 4:49:41 tras gestionar con solvencia una carrera condicionada por la dureza del terreno y las altas temperaturas. El podio lo completaron Tessa Kortekaas y Alba Teruel Ribes. En ese sentido, la competición también coronó como campeones de España sub23 a Sergio Sánchez y María Reyes Murillo, en una jornada que volvió a evidenciar el alto nivel del ciclismo nacional en esta disciplina.Asimismo, más allá de los resultados, la prueba se convirtió en una auténtica fiesta del ciclismo, con un público volcado en cada punto del recorrido que desempeñó un papel clave para empujar a los corredores en los momentos más exigentes. De este modo, el Campeonato de España de XC Maratón de Paterna del Campo reforzó su prestigio tras 25 años de historia, consolidándose como una cita imprescindible del calendario.