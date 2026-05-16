El Centro Cultural Antonio Carpio acogerá una charla sobre testamento vital impulsada por Acosent

La asociación Acompañamiento con Sentido (Acosent) celebrará el próximo 29 de mayo, en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" de Montilla, una charla-coloquio centrada en el valor del testamento vital y en la importancia de expresar con antelación las decisiones relacionadas con el final de la vida, en una iniciativa que busca fomentar la reflexión, el cuidado y la dignidad en los procesos vitales complejos.La actividad, que comenzará a las 19.00 de la tarde, llevará por títuloy será impartida por José Alejo Ortegón Gallego, enfermero gestor de casos en el Hospital Comarcal Infanta Margarita de Cabra, además de experto en salud mental, bioética y voluntades vitales anticipadas.La convocatoria parte de una idea clara que la asociación quiere trasladar a la ciudadanía: “Hablar del final de la vida no es rendirse. Es un acto de amor, responsabilidad y dignidad”. A partir de esa premisa, Acosent pretende abrir “un espacio necesario para reflexionar sobre algo que muchas veces evitamos: la importancia de expresar nuestra voluntad y decidir con tiempo”.Además, durante la charla se abordarán cuestiones vinculadas a los derechos de las personas, los cuidados y la tranquilidad que puede aportar dejar definidas determinadas decisiones de manera anticipada. “Porque decidir hoy también es cuidar mañana. Porque hablar de ello es importante para quienes amamos”, destaca la entidad organizadora en la presentación de esta iniciativa divulgativa.La actividad se enmarca dentro de las primeras líneas de actuación impulsadas por Acompañamiento con Sentido desde su reciente constitución en Montilla. La asociación inició oficialmente su andadura el pasado mes de abril con un, donde dio a conocer un proyecto promovido por profesionales del ámbito sanitario y social con el objetivo de fomentar la cultura del cuidado y del acompañamiento.Aquel encuentro sirvió también para presentar algunas de las iniciativas que el colectivo pretende desarrollar en los próximos meses, entre ellas, la organización de charlas divulgativas abiertas a la ciudadanía sobre cuestiones relacionadas con el testamento vital o la voluntad anticipada, precisamente con la intención de acercar estos conceptos a la población de una manera accesible y comprensible.De igual modo, la asociación contempla la creación de espacios de encuentro para grupos de duelo y el desarrollo de acciones formativas centradas en el acompañamiento emocional y social. A medio y largo plazo, el colectivo también se plantea impulsar una red de voluntariado destinada a ofrecer apoyo directo a personas que atraviesen situaciones complejas relacionadas con la enfermedad avanzada o el final de la vida.La presidenta de la entidad, María Luisa Hidalgo, ya subrayó durante la presentación pública de la asociación que “promover la cultura del cuidado y del acompañamiento es fundamental desde la base, desde los colegios hasta el conjunto de la sociedad”, al tiempo que defendió la necesidad de “sensibilizar y formar a la ciudadanía para saber acompañar en momentos difíciles”.Por su parte, Rosa Villatoro, representante de Acosent, explicó entonces que el proyecto nace “de una necesidad detectada no solo en Montilla, sino en la sociedad en general”, y precisó que el objetivo principal de la asociación es “estar al lado de las personas, acompañarlas y asesorarlas desde un enfoque humano”, sin sustituir la labor de los servicios sanitarios públicos.La charla del próximo 29 de mayo contará como ponente con un profesional estrechamente vinculado al ámbito de la bioética y las voluntades vitales anticipadas. José Alejo Ortegón Gallego desarrolla actualmente su labor como enfermero gestor de casos en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba y cuenta con especialización en salud mental por la Universidad Complutense de Madrid, además de formación en bioética y voluntades vitales anticipadas.Asimismo, ha ejercido labores docentes en la Escuela Universitaria de Enfermería de Osuna y ha participado en acciones formativas relacionadas con la ética asistencial. También ha desempeñado funciones como vocal y registrador de voluntades vitales anticipadas y ha colaborado en medios de comunicación.Con esta nueva actividad, Acosent continúa avanzando en su propósito de consolidar en Montilla un espacio de acompañamiento emocional, reflexión y sensibilización social en torno al cuidado de las personas y la dignidad en las etapas finales de la vida.