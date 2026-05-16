Los Premios ‘Ser Quien Soy’ reconocerán iniciativas en defensa de los derechos LGTBI

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba mantiene abierto hasta el próximo 25 de mayo el plazo de presentación de candidaturas para optar a los Premios ‘Ser Quien Soy’, unos galardones que reconocen a personas, colectivos, entidades e instituciones de la provincia que hayan destacado por su trabajo en defensa de la diversidad y la pluralidad de orientaciones e identidades sexuales.Estos reconocimientos, integrados en el Plan Transversal LGTBI de la institución provincial, buscan visibilizar iniciativas y trayectorias vinculadas a la promoción de los derechos del colectivo LGTBI en distintos ámbitos sociales. La responsable del Área de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, señaló que “a través de ellos reconocemos la diversidad sexual, la identidad y la expresión de género como parte de la construcción de una cultura inclusiva, diversa y promotora de derechos”.Los Premios ‘Ser Quien Soy’ contemplan varias modalidades relacionadas con distintos espacios de participación social y profesional. Así, se concederán reconocimientos en el ámbito de la economía, el socioeducativo, el deportivo, el arte y la cultura, además de un galardón destinado a la mejor iniciativa de sensibilización desarrollada desde la administración pública.De igual modo, la convocatoria incluye el premio Ejemplo Ser Quien Soy, una distinción de carácter honorífico con la que se reconoce públicamente la labor de personas, colectivos, entidades o instituciones que hayan destacado por su contribución a la visibilidad y promoción de los derechos del colectivo LGTBI. Este reconocimiento podrá concederse también a título póstumo y, en este caso, la labor desarrollada no tendrá que circunscribirse necesariamente a la provincia de Córdoba.En cuanto a la dotación económica de los premios, Auxiliadora Moreno recordó que “cada modalidad cuenta con 1.000 euros haciendo un total de 6.000; no obstante, en el supuesto de que algún premio sea compartido, la cantidad prevista inicialmente en el presupuesto podrá variar siendo la cantidad máxima a ampliar de 3.000 euros".Podrán optar a estos galardones todas aquellas personas mayores de edad, colectivos, entidades o instituciones, tanto públicas como privadas, que destaquen por su trayectoria, actividad o trabajo en favor de los objetivos que persigue esta convocatoria. Las candidaturas podrán ser propuestas por cualquier persona física o entidad pública o privada, aunque no se permitirá la autopostulación.Además, la presentación de solicitudes podrá realizarse mediante dos procedimientos distintos. En el caso de colectivos, entidades o instituciones públicas y privadas, el trámite deberá efectuarse obligatoriamente a través del Registro Electrónico de la Diputación de Córdoba. Por otro lado, quienes no dispongan de certificado digital podrán cumplimentar el modelo de solicitud disponible en la página web de la institución provincial.Una vez completada la documentación requerida, entre ella la memoria o el currículum correspondiente, la solicitud deberá imprimirse y presentarse firmada en el Registro General de la Diputación de Córdoba, ubicado en la Plaza de Colón. Toda la información relativa a esta convocatoria puede consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente al 11 de mayo.