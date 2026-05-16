El Hospital Quirónsalud Córdoba pone en marcha una Unidad Avanzada de Aparato Locomotor

Quirónsalud en Andalucía

Sobre Quirónsalud

Elha puesto en marcha una nueva Unidad Avanzada de Aparato Locomotor, que tiene como objetivo realizar un modelo de atención integral, personalizada y multidisciplinar para el diagnóstico, tratamiento y recuperación de las patologías que afectan al sistema musculoesquelético.Esta nueva unidad multidisciplinar, integrada por especialistas de los servicios dedel centro, realiza de forma coordinada un abordaje completo y especializado de la salud musculoesquelética, adaptado a cada paciente y centrado en la recuperación de la movilidad y en la mejora de su calidad de vida. Con este nuevo modelo, el Hospital Quirónsalud Córdoba da respuesta a la demanda asistencial relacionada con lesiones traumatológicas, patologías degenerativas, dolencias articulares y musculares, lesiones deportivas, y problemas neurológicos.La atención multidisciplinar permite aplicar tratamientos individualizados desde una visión global del paciente, favoreciendo diagnósticos más precisos y una recuperación más rápida y eficaz. Este nuevo modelo incorpora además técnicas y procedimientos avanzados en cirugía ortopédica, medicina del deporte y rehabilitación.Entre ellas destacan el uso de técnicas mínimamente invasivas, medicina regenerativa, cirugía artroscópica, y programas de recuperación funcional personalizada, que permiten reducir los tiempos de recuperación y mejorar los resultados clínicos.En este sentido, reducir el dolor y mejorar la calidad de vida son objetivos prioritarios de esta área asistencial, que lleva a cabo un abordaje diagnóstico y terapéutico de la patología ortopédica y traumática y musculoesquelética.También resulta clave el tratamiento rehabilitador de la disfunción o discapacidad asociada a enfermedades reumatológicas, así como la valoración y el tratamiento de la patología de la columna vertebral, tanto en pacientes adultos como pediátricos. El tratamiento rehabilitador precoz tras cirugía traumatológica es esencial para recuperar la movilidad y para prevenir complicaciones.Así, la creación de esta nueva unidad responde además al compromiso del Hospital Quirónsalud Córdoba con una medicina centrada en dar respuesta a las necesidades de los pacientes. La complejidad de muchas patologías relacionadas con la movilidad hace fundamental un abordaje coordinado desde distintas especialidades. Este modelo ofrece una asistencia más ágil y eficiente, orientada a ofrecer la mejor atención a los pacientes, de manera que obtengan la mejor respuesta a cada patología con un equipo multidisciplinar experto.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etcétera.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.